Άνοιξη: Ιδιοκτήτης ξυλοκόπησε οικογένεια ενοικιαστών – Τρεις τραυματίες
Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (30/9) στην Άνοιξη.
- Σε λειτουργία η εφαρμογή για τον υπολογισμό των φοροελαφρύνσεων του 2026 - Τα βήματα αναλυτικά
- Τη ζωή της έχασε 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι όσο καθάριζε παράθυρα
- Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι – Επιμένει για τις τοξικολογικές εξετάσεις
- «Διαφορά προσδοκιών έναντι πραγματικότητας» - Ο υπερτουρισμός «διαβρώνει» τον παράδεισο του Μπαλί
Ένα άγριο περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε διαμέρισμα οικογένειας στην περιοχή της Άνοιξης το βράδυ της Τρίτης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο μετά τις 9 το βράδυ ένας 31χρονος μαζί με έναν άγνωστο συνεργό του εισέβαλαν στο διαμέρισμα και χρησιμοποιώντας ρόπαλο και αιχμηρό αντικείμενο επιτέθηκαν στην οικογένεια.
Συγκεκριμένα από την επίθεση τραυματίστηκε ένας 44χρονος, ο 86χρονος πατέρας του και η 74χρονη μητέρα του ενώ στο διαμέρισμα βρισκόταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγος του. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ.
Λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί μετά από αναζητήσεις εντόπισαν τον 31χρονο, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος όπου διαμένει η οικογένεια, και τον συνέλαβαν.
Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, αυτοδικία, φθορά ξένης περιουσίας και παραβίαση του νόμου περί όπλων.
- Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων
- Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Πέρασα μια ελαφριάς μορφής επιλόχειο κατάθλιψη, τις πρώτες μέρες έκλαιγα»
- Κικίλιας: Η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ αναβαθμίζεται και ισχυροποιείται
- ΠΟΕΔΗΝ: «Επισφαλής η διαχείριση των ασθενών στα μεγάλα νοσοκομεία» – Επιστολή για το έλλειμμα στα κρεβάτια
- ΗΠΑ: Πώς το shutdown της κυβέρνησης θα επηρεάσει την οικονομία
- Άνοιξη: Ιδιοκτήτης ξυλοκόπησε οικογένεια ενοικιαστών – Τρεις τραυματίες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις