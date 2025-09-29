Ελεύθερος αφέθηκε ο Αστυνομικός που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στην Ξάνθη μετά από καταγγελία πολίτη ότι τον απήγαγε, τον ξυλοκόπησε και τον εγκατέλειψε.

Πρόκειται για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς ο αστυνομικός πέρασε χειροπέδες στον πολίτη, τον έβαλε στο πόρτ μπαγκάζ και τον εγκατέλειψε στον επαρχιακό δρόμο στην Ξάνθη.

Ο Αστυνομικός οδηγήθηκε σήμερα Δευτέρα (29/09) ενώπιον της Δικαιοσύνης, ζήτησε και έλαβε αναβολή προκειμένου η υπόθεση του να εκδικαστεί την Τετάρτη (01/10).

Ο αστυνομικός βαρύνεται με τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, της παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ένας 40χρονος πολίτης ισχυρίζεται πως ο Αστυνομικός τον πέρασε για παράνομο μετανάστη, τον ακινητοποίησε, του φόρεσε χειροπέδες, τον χτύπησε, τον έβαλε μέσα σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου και στη συνέχεια των εγκατέλειψε σε αγροτική έκταση.

Τι ανέφερε το θύμα του περιστατικού στην Ξάνθη στο in

«Είμαι σκαρισμένος. Ποτέ δε θα περνούσε από το μυαλό μου πως κάτι τέτοιο θα συνέβαινε σε μένα. Έχω ήδη καταθέσει μήνυση. Είμαι σε άσχημη κατάσταση και προσπαθώ να συνέλθω», δήλωσε στο in, ο 40χρονος.

Το θύμα, ομογενής που ζει στη Γερμανία, είχε επιστρέψει στην Ξάνθη για να επισκεφθεί τους γονείς του. Είναι διπλής υπηκοότητας (ελληνικής και γερμανικής) και μάλιστα πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, κάτι που κάνει την επικοινωνία δύσκολη, αφού δεν μιλά καλά ελληνικά και έχει προβλήματα ακοής.