Βίντεο-ντοκουμέντο από την ένοπλη επίθεση στην Ομόνοια

Βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου από την ένοπλη επίθεση στην Ομόνοια, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του θύματος, το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 3:30 τα ξημερώματα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα συνεπλάκησαν άγρια με ένα τρίτο άτομο.

Το αιματηρό περιστατικό στην Ομόνοια

Κάποια στιγμή ο ένας από τους δυο δράστες σήκωσε πιστόλι και πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές το θύμα στο δεξί του ώμο, ενώ στη συνέχεια και οι δύο τους εξαφανίστηκαν.

Η ΕΡΤ παρουσίασε βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας από τους δύο δράστες να ανεβαίνει τον πεζόδρομο δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου στην περιοχή της Ομόνοιας, να κινείται προς την είσοδο μιας διπλανής πολυκατοικίας, να στέκεται σε αυτό το σημείο για ελάχιστα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να επιστρέφει, στο σημείο της επίθεσης.

Διακρίνεται να σηκώνει το χέρι του, στο οποίο ενδεχομένως κρατά το πιστόλι της ένοπλης επίθεσης, να πυροβολεί και στη συνέχεια να εξαφανίζεται προς το προαύλιο της εκκλησίας.

Στο ίδιο βίντεο διακρίνεται ένα ακόμα άτομο, το οποίο εκτιμάται ότι είναι ο συνεργός του, να διαφεύγει με ένα ποδήλατο προς την πλατεία Ομόνοιας.

Στο σημείο κλήθηκαν, εκτός από το ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία, και αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που εντόπισαν και περισυνέλεξαν δύο κάλυκες από την επίθεση και συνεχίζουν την έρευνα συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας για την ταυτοποίηση των δραστών.