Ρόμπι Γουίλιαμς: Ποιοι επώνυμοι απόλαυσαν τη φαντασμαγορική συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο

«Θα με βρείτε σε ένα στάδιο, να διασκεδάζω το κοινό μέχρι να εξαντληθεί», υποσχέθηκε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, πριν από την παγκόσμια περιοδεία του. Και φαίνεται πώς τηρεί στο έπακρο την υπόσχεση του.

Εντυπωσιάζοντας το κοινό

Οι θαυμαστές του στο χθεσινό show του στην Αθήνα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν συνολικά ένα σετ 22 τραγουδιών, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες επιτυχίες του, καθώς ο Ρόμπι Γουίλιαμς ανέβηκε στη σκηνή για πάνω από μιάμιση ώρα με εμφανίσεις γεμάτες ενέργεια.

Την πρώτη φορά που ο Ρόμπι Γουίλιαμς επισκέφτηκε την Ελλάδα ήταν το καλοκαίρι του 2015 στη Μαλακάσα. Μετά από 8 χρόνια, το 2023 είχε εντυπωσιάσει με το σόου του.

Οι πόρτες του Παναθηναϊκού Σταδίου άνοιξαν στις 18:30, ωστόσο πολύς κόσμος έσπευσε από το μεσημέρι και υπό βροχή στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν κοντινότερη θέση στο stage, για να είναι πιο κοντά στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Στη σκηνή ο Ρόμπι Γουίλιαμς τελικά βγήκε γύρω στις 21:00.

Ποιοι επώνυμοι βρέθηκαν στη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς

Ανάμεσα στο κόσμο, τη μεγάλη συναυλία παρακολούθησαν και πολλοί καλλιτέχνες. Ανάμεσα στους celebrities που αγνόησαν τη βροχή και τη… δροσούλα και βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο ήταν η Ζέτα Δούκα, ο Νίκος Μουτσινάς, ο Θοδωρής Μαραντίνης, ο Νίκος Κουρής, η Μαρία Σολωμού και πολλοί ακόμα.

Θοδωρής Μαραντίνης