Επείγουσες ενέργειες του Δήμου Ήλιδας για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού σε ποιμνιοστάσια

Σε ενέργειες λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του καταρροϊκού πυρετού που παρατηρείται έντονα στην περιοχή της Πηνείας, έχει προχωρήσει εδώ και έναν μήνα ο Δήμος Ήλιδας, όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, με νέο έγγραφό του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Τσιάρα και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, αναλύει την ανησυχητική κατάσταση που έχει πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της κτηνοτροφικής παραγωγής της Πηνείας και μεταφέρει τα αιτήματα των κτηνοτρόφων της περιοχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Ήλιδας τα αιτήματα που τίθενται είναι τα εξής:

Ένταξη της Δ.Ε. Πηνείας σε ζώνη ειδικής προστασίας, με πρόβλεψη αποζημιώσεων για φάρμακα, ζωοτροφές, απώλεια εισοδήματος και ζωικό κεφάλαιο.

Διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ΟΣΔΕ 2026, ώστε να μην υπάρξουν προ-βλήματα για τους παραγωγούς.

Ορισμός επιτροπής καταγραφής απωλειών σε συνεργασία με τον Δήμο Ήλιδας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με άμεση αποστολή κλιμακίου ειδικών εμπειρο-γνωμόνων όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών.

Δωρεάν παροχή κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής, σύμφωνα με τις οδηγίες των κτηνιατρικών υπηρεσιών και του Υπουργείου.

Έλεγχος της ασθένειας με αεροψεκασμό, μέσω εφαρμογής μέτρων ραντίσματος από αέρος.

Η ανακοίνωση του Δήμου προσθέτει μεταξύ άλλων: «Η υφιστάμενη κατάσταση τέθηκε και σε ειδική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Πολιτιστικό Κέντρο Εφύρας, παρουσία του Δημάρχου Ήλιδας, του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Κώστα Αναγνωστόπουλου, της προϊσταμένης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Ηλείας κας Παναγιώτας Σπυροπούλου και κλιμακίου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Θανάση Βομπίρη.

Όπως επισημάνθηκε, οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς τα κοπάδια τους απειλούνται άμεσα και το κόστος συντήρησης έχει αυξηθεί δραματικά λόγω του εγκλεισμού των ζώων και της ανάγκης για δαπανηρές, αμφιβόλου αποτελεσματικότητας θεραπείες.

Η ανάγκη για άμεση δράση και συντονισμό κρίνεται απολύτως επιτακτική, καθώς η κτηνοτροφία της Πηνείας -κύρια πηγή εισοδήματος της περιοχής- βρίσκεται σε οριακό σημείο.

Όπως τονίζει σε δήλωσή του για την κατάσταση ο Δήμαρχος Ήλιδας: «Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η εξάπλωση του καταρροϊκού πυρετού στην Πηνεία, ο Δήμος Ήλιδας προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Έχουμε αποστείλει σειρά εγγράφων προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και αιτήματα για την προστασία της κτηνοτροφίας στην περιοχή μας.

Παράλληλα, διαθέσαμε κονδύλια για την ασφαλή ταφή των νεκρών ζώων, σε κατάλληλους χώρους και με όλες τις προβλεπόμενες υγειονομικές προφυλάξεις. Η κτηνοτροφία της Πηνείας δεν μπορεί να αφεθεί στην τύχη της. Χρειάζονται άμεσες αποφάσεις και συντονισμένες δράσεις από το Υπουργείο και την Περιφέρεια. Ο Δήμος Ήλιδας θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των κτηνοτρόφων και να διεκδικεί λύσεις για τη βιωσιμότητα της τοπικής μας παραγωγής».