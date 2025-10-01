Συνάντηση Δημάρχων στην Παιανία για κοινή δράση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Στο Δημαρχείο Παιανίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή των Δημάρχων Παιανίας Ισιδώρου Μάδη, Μαρκοπούλου Κώστα Αλαγιάννη, Παλλήνης Χρήστου Αηδόνη, Κορωπίου Δημήτρη Κιούση και Σπάτων–Αρτέμιδος Δημήτρη Μάρκου.

Η συζήτηση διεξήχθη με κεντρικό θέμα την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα της βιομάζας, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι πέντε Δήμαρχοι κατέληξαν σε συμφωνία για την ανάγκη διαδημοτικής συνεργασίας, με σκοπό τη διερεύνηση και προώθηση της δημιουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, αξιοποιώντας υπολείμματα φυτικής προέλευσης που είναι διαθέσιμα στην περιοχή.

Όπως αναφέρθηκε η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική:

για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,

ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας,

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Συστήνεται ομάδα εργασίας

Παράλληλα και σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν, συμφωνήθηκε η συγκρότηση τεχνικής ομάδας εργασίας που θα αναλάβει τη διαμόρφωση συγκεκριμένου σχεδίου υλοποίησης, με στόχο την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων από την Πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως υπογραμμίστηκε, η συνεργασία αυτή αποτελεί παράδειγμα υπεύθυνης αυτοδιοικητικής δράσης, προσανατολισμένης στο κοινό όφελος των πολιτών και στη δημιουργία ενός πιο «πράσινου» μέλλοντος για την Ανατολική Αττική.

«Η Ανατολική Αττική έχει τη δύναμη να πρωτοπορήσει στη βιώσιμη ενέργεια», σημειώνεται χαρακτηριστικά, με τους Δημάρχους να εκφράζουν τη δέσμευσή τους για μια περιοχή πιο καθαρή, ενεργειακά αυτόνομη και φιλική προς τις επόμενες γενιές