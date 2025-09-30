Πανέμορφο γκολ του Τζόλη στο Μπέργκαμο και 1-0 η Μπριζ! (vid)
Μετά από εξαιρετική ενέργεια και υποδειγματικό πλασέ ο Χρήστος Τζόλης «άνοιξε» το σκορ (1-0) στο 38' για την Κλαμπ Μπριζ στην Ιταλία επί της της Αταλάντα.
Η πολύ καλή Κλαμπ Μπριζ στο Μπέργκαμο «άνοιξε» το σκορ κόντρα στην Αταλάντα με υπέροχο γκολ του Χρήστου Τζόλη, για τη League Phase του Champions League.
Ο Έλληνας άσος πήρε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή των Ιταλών, έκανε ωραία ντρίμπλα και με δεξί πλασέ την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1.
Δείτε το γκολ:
