Πανέμορφο γκολ του Τζόλη στο Μπέργκαμο και 1-0 η Μπριζ! (vid)

Η πολύ καλή Κλαμπ Μπριζ στο Μπέργκαμο «άνοιξε» το σκορ κόντρα στην Αταλάντα με υπέροχο γκολ του Χρήστου Τζόλη, για τη League Phase του Champions League.

Ο Έλληνας άσος πήρε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή των Ιταλών, έκανε ωραία ντρίμπλα και με δεξί πλασέ την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1.

Δείτε το γκολ: