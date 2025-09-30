Πρόστιμο για την απόρριψη ογκωδών αντικειμένων δίπλα στους κάδους απορριμμάτων

Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν δεκάδες δήμοι της χώρας από την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων στο δημόσιο χώρο. Κυρίως δίπλα στους κάδους των απορριμμάτων, συναντάται αυτό το φαινόμενο αλλά όχι μόνο. Αυτό δυσκολεύει πολύ τις υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων, δημιουργεί ρύπανση στο περιβάλλον και φυσικά χαλάει την εικόνα της εκάστοτε περιοχής.

Πρόσφατα και σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο Δήμος Σπάρτης, επιβλήθηκε πρόστιμο για μια τέτοια περίπτωση από την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας του δήμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, πρόκειται για αντικείμενα που αφέθηκαν δίπλα από κάδους επί της οδού Πλατανιστά, χωρίς να έχει υπάρξει οποιαδήποτε επικοινωνία με την Υπηρεσία Καθαριότητας, προκειμένου να γνωστοποιηθεί η πρόθεση απόρριψης ογκωδών αντικειμένων και να προγραμματιστεί, παράλληλα, η αποκομιδή τους.

Τι υπενθυμίζει ο Δήμος

Ο Δήμος Σπάρτης υπενθυμίζει στους δημότες ότι για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, όπως παλιών επίπλων, στρωμάτων, κλαδιών, ή συσκευών, η διαδικασία είναι η εξής:

Τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπηρεσία όπου οι ενδιαφερόμενοι δημότες θα ενημερώνουν για αντικείμενα που θέλουν να απορρίψουν, παρέχοντας τα στοιχεία τους, δηλαδή το ονοματεπώνυμό τους, τη διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνό τους και το είδος/αντικείμενο-α που θέλουν να απορρίψουν.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας προχωρά στον σχετικό προγραμματισμό και επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους ενδιαφερόμενους για να τους ενημερώσει για το που και πότε θα βγάλουν τα ογκώδη αντικείμενα που θέλουν να απορρίψουν.

Ο Δήμος Σπάρτης τονίζει πως «δεν βγάζουμε τα αντικείμενα που θέλουμε να πετάξουμε. Πρώτα επικοινωνούμε με την Υπηρεσία Καθαριότητας – από Δευτέρα έως Παρασκευή – και ακολουθούμε τις οδηγίες της.

Καθαρή πόλη σημαίνει Πολιτισμός. Κρατούμε την πόλη μας καθαρή. Ενημερώνουμε την Υπηρεσία Καθαριότητας. Σεβόμαστε τους συμπολίτες μας και τον εαυτό μας».

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Σπάρτης:https://www.facebook.com/dimosspartisgr