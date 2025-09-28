Βασίλης Μπισμπίκης: Προκάλεσε φθορές σε 10 αυτοκίνητα με το όχημά του και εγκατέλειψε το σημείο

Στην αστυνομία, που τον αναζητούσε από το βράδυ της Παρασκευής, παρουσιάστηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Ο ηθοποιός φέρεται το βράδυ της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου να προκάλεσε ζημιές σε δέκα σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη με το όχημά του και εγκατέλειψε το σημείο.

Στη συνέχεια φέρεται να προσέκρουσε το αυτοκίνητό του σε τοίχο και να το εγκατέλειψε. Το όχημά του αναφέρεται ότι έχει πρακτικά καταστραφεί.

Προς το παρόν παραμένουν άγνωστοι οι λόγοι για τους οποίους ο Βασίλης Μπισμπίκης προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του στα παρκαρισμένα οχήματα το βράδυ της Παρασκευής.

Μετά από το περιστατικό έγιναν καταγγελίες εις βάρος του και τον αναζητούσε η αστυνομία στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.