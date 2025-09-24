Την πόρτα του ανακριτή θα περάσει σήμερα για να απολογηθεί ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του, πνίγοντάς την με νάιλον σακούλα, μέσα στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου.

Σε βάρος του καθ’ ομολογίαν δράστη του εγκλήματος, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Το μεσημέρι στον Εύοσμο η κηδεία της 59χρονης

Την ίδια ώρα, η τελευταία πράξη του δράματος θα γραφτεί με την κηδεία της 59χρονης η οποία θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, στα κοιμητήρια του Ευόσμου.

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη – Τι θα υποστηρίξει ο 50χρονος

Ο δράστης υποστήριξε ότι σκότωσε την ετεροθαλή αδελφή του έπειτα από συνεχείς παρατηρήσεις που του έκανε. Συγκεκριμένα φέρεται να είπε: «Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Ειμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει».

Είχε προηγηθεί, τηλεφωνικός καβγάς με τη σύζυγό του, καθώς ο 50χρονος σκόπευε να διανυκτερεύσει στο σπίτι της αδελφής του, μετά από πολυήμερη νοσηλεία της παθούσας σε νοσοκομείο, εξαιτίας εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί. Μάλιστα, την ημέρα του φονικού η 59χρονη είχε βγει από το νοσοκομείο, με τον 50χρονο να την μεταφέρει στο σπίτι της όπου συνέβη το έγκλημα.

O ίδιος ανέφερε σε αστυνομικούς πως θόλωσε μετά από το τηλεφώνημα της γυναίκας του: «Στη διαδρομή από το νοσοκομείο για το σπίτι δέχτηκα τηλεφώνημα από τη σύζυγό μου και την ενημέρωσα ότι θα διανυκτερεύσω στο σπίτι της αδελφής μου. Αυτή αντέδρασε με θυμό, λέγοντάς μου να πάρω τα πράγματά μου και να μείνω μόνιμα με την αδελφή μου. Αυτό με τάραξε», είπε.

Ασφυκτικός και γρήγορος ο θάνατος της γυναίκας

Από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στη σορό της 59χρονης, προέκυψε ότι ο θάνατός της ήταν ασφυκτικός και γρήγορος. Επιπλέον, η σορός της έφερε αμυντικά τραύματα, κάτι που δηλώνει ότι προσπάθησε να σώσει τη ζωή της, όταν ο 50χρονος ξεκίνησε να την πνίγει με τον βρόχο που είχε δημιουργήσει στον λαιμό της, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.