Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία της 59χρονης από τον 50χρονο αδερφό της το μεσημέρι του Σαββάτου (20.9.2025) στη Θεσσαλονίκη.

Ο 50χρονος, που ομολόγησε στους αστυνομικούς τη δολοφονία της αδερφής του, οδηγήθηκε χθες με σκυμμένο το κεφάλι και φορώντας αλεξίσφαιρο στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Ο εισαγγελέας του άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.Ο 50χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή την ερχόμενη Τετάρτη και μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

«Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Ειμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει», είπε ο 50χρονος στον εισαγγελέα.

Το βίντεο μέσα από το νοσοκομείο

Η 59χρονη ήταν γνωστή στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ήταν μακιγιέζ και ιδιαίτερα ενεργή στα social media. Η ίδια, μάλιστα, είχε αναρτήσει ένα βίντεο μέσα από το νοσοκομείο, μιλώντας για το εγκεφαλικό που υπέστη.

«Όλα καλά. Πάλι καλά που πρόλαβα και έκανα διακοπές με την ψυχή μου… Ποτέ δεν είχαμε κάτι δεδομένο, την υγεία, την αγάπη, τους φίλους, τους συγγενείς… Και να είστε σίγουροι οι καλοπροαίρετοι που με αγαπάτε πραγματικά, θα είμαι πάλι εδώ. Οι κακοπροαίρετοι να έχουν ευλογίες. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται».

Σε άλλο σημείο ακούγεται να λέει: «Έτυχε να λείπει ο αγαπημένος μου αδερφός με την οικογένειά του στο εξωτερικό. Τους περιμένω αύριο το βράδυ. Τους αγαπώ».

«Γιατί το κοινοποιώ αυτό; Γιατί θα είμαι δυνατή και πιο δυνατή από πριν και παρόλο που προσπάθησαν κάποιοι να με φάνε, δεν θα γίνει το δικό τους…», ανεφερε η 59χρονη.