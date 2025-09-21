Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στη Θεσσαλονίκη για τη στυγερή δολοφονία της 59χρονης από τον 50χρονο αδελφό της σε διαμέρισμα στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Στον 50χρονο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή την ερχόμενη Τετάρτη ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

Νοσηλευόταν με εγκεφαλικό

Η 59χρονη νοσηλευόταν σε νοσοκομείο τις τελευταίες 12 ημέρες μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο αδερφός της, που ήταν στο πλευρό της κατά τη νοσηλεία της, ήταν εκείνος που τη γύρισε στο σπίτι, μετά το εξιτήριο.

«Ήταν μία κατάσταση που ήταν πότε εκρηκτική, πότε ομαλή. Η ίδια προσπαθούσε να καλύψει πολλά πράγματα. Ήταν αξιοπρεπής και περήφανη. Την πήρε και την πήγε σπίτι το Σάββατο μετά από 11-12 μέρες νοσηλείας από το εγκεφαλικό. Επικοινώνησα το πρωί που ήταν ένα φύγει από το νοσοκομείο. Μου λέει θα έρθει ο αδερφός μου να με πάρει να με πάει σπίτι», δήλωσε φίλη της δολοφονημένης.

«Ήταν αγαπημένα αδέρφια»

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γειτόνων, ο 50χρονος είχε αφήσει σημείωμα στην πολυκατοικία παρακαλώντας τους ενοίκους να φέρονται καλά στην αδερφή του, γιατί ήταν πολύ ευάλωτη.

Σε αυτό το σημείωμα φαίνεται να έγραφε:

«Παρακαλώ πολύ οι κυρίες στον 3ο να μην ενοχλήσουν την κυρία που βρίσκεται στον 2ο. Η αδελφή μου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, γιατί δέχτηκε πολύ μπούλινγκ και επίθεση. Η κυρία στον 2ο όροφο ασχολείται με φιλανθρωπικούς σκοπούς. Παρακαλώ όποιος την ενοχλήσει θα γίνουν μηνύσεις και θα απαιτηθεί αποζημίωση».

«Γείτονες είμαστε εγώ είμαι στον τρίτο και αυτή, ήτανε στον δεύτερο. Αυτή η κοπέλα όλο μάλωνε με τον κόσμο. Συνέχεια μάλωνε με την πολυκατοικία», είπε γείτονας.

Φίλοι και συγγενείς δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που συνέβη καθώς όπως λένε, τα δύο αδέρφια ήταν πολύ αγαπημένα.

-Γνωρίζω ότι ο αδερφός της την φρόντιζε και όταν είχε το εγκεφαλικό στο νοσοκομείο; Αληθεύει;

-Ισχύει, ναι. Όπως και την βοήθησε οικονομικά όταν δεν είχε δουλειά. Αμοιβαία ήταν η βοηθεια. Δεν ήταν μόνο.. Και από εκείνον και από την Δέσποινα.

-Εσείς τον είχατε δει ποτέ από κοντά;

-Όχι, από μακριά μόνο. Μια-δυο φορές. Απέφευγε η Δ… να τον φέρει από κοντά. Από εκεί καταλάβαμε ότι κάτι συμβαίνει.

«Κανείς δεν το περίμενε»

Ο πατέρας του θύματος και του δράστη μιλώντας στις Εξελίξεις Τώρα και την εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη ανέφερε:

-Ε τι να κάνω; Κλαίω εδώ πέρα… τι να κάνω; Εγώ είμαι χάλια τώρα, τι να κάνω… δεν ξέρω τι να κάνω, τι να πω…

– Το περιμένατε ποτέ αυτό να γίνει;

– Όχι δεν το περίμενα. Όλοι συγχαρητήρια με δίνουν για τον γιο μου, χρόνια, χρόνια είναι αιμοδότης από 18 χρονών, αιμοδότης είναι.

– Και πώς έφτασε να κάνει κάτι τέτοιο;

– Ε δεν… κανένας δεν το περίμενε, όλοι έχουμε πέσει… τώρα ο σκοπός είναι πώς θα γίνει να… οι δικαστές να τον απαλλάξουν, πώς θα γίνει, γιατί είναι καλό παιδί. Όπου να πας όλοι συγχαρητήρια μου δίνουν, όλος ο κόσμος.

– Μιλήσατε μαζί του;

– Όχι δεν μίλησα ακόμα. Έπαιρνα τηλέφωνο δεν απαντούσε χθες. Την Παρασκευή, προχθές, εδώ στο σπίτι μου ήταν ο γιος μου.

– Και τι σας έλεγε; Ήτανε καλά; Τον προβλημάτιζε κάτι για την αδερφή του;

-Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Η κόρη μου δεν έμενε εδώ. Ο γιος μου ήρθε μόνος του εδώ, έρχεται και με βοηθάει.

– Με την κόρη είχατε σχέσεις;

-Βέβαια, είχα σχέσεις και οικονομικά και την στήριξα και όλα. Μια ζωή ολόκληρη και εγώ και ο γιος μου.

-Ο γιος σας είχε ψυχολογικά προβλήματα;

-Όχι, τι προβλήματα; Δεν είχε προβλήματα. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε.

– Τα αδέρφια μεταξύ τους ήταν αγαπημένα;

-Ναι καλέ, ήτανε. Χθες εδώ ήταν ο γιος μου στο σπίτι, εδώ σε εμένα, εδώ ήτανε.

– Και σας είπε κάτι για την αδερφή του;

-Όχι δεν είπε τίποτα κακό.