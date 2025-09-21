Απολογείται σήμερα, Κυριακή, στον εισαγγελέα ο 50χρονος αδελφοκτόνος, ο οποίος έπνιξε με σακούλα την 59χρονη αδελφή του στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια ειδοποίησε την Άμεση Δράση.

Σύμφωνα με τους γείτονες, δεν προηγήθηκε διαπληκτισμός παρά μόνο ακούστηκε μία κραυγή από το διαμέρισμα της 59χρονης

«Σκότωσα την αδερφή μου», φέρεται να είπε ε ο 50χρονος στους αστυνομικούς και έδωσε τη διεύθυνση. Το θέαμα που αντίκρυσαν οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα της άτυχης γυναίκας ήταν ανατριχιαστικό. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να την επαναφέρουν όμως όταν έφτασαν ήταν αργά.

Το άγριο φονικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο χολ του διαμερίσματος. Ο 50χρονος χρησιμοποίησε τη σακούλα σαν σχοινί, την τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας και της προκάλεσε ασφυξία. Σύμφωνα με τους γείτονες, δεν προηγήθηκε κάποιος διαπληκτισμός παρά μόνο ακούστηκε μία κραυγή από το διαμέρισμα της 59χρονης.

Παρότι ήταν ο δράστης αυτός που ειδοποίησε τις Αρχές, στους αστυνομικούς δεν έλεγε τι ήταν αυτό που τον οδήγησε στο έγκλημα, ενώ δήλωσε ότι θα έδινε κατάθεση μόνο παρουσία του δικηγόρου του.

Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διευκρινιστούν τα κίνητρα της άγριας δολοφονίας. Οι αστυνομικοί επικεντρώνονται στις σχέσεις που είχαν μεταξύ τους τα δύο ετεροθαλή αδέλφια (από άλλη μητέρα) και στα όποια οικογενειακά προβλήματα δημιουργούσε η συνεχής φροντίδα που παρείχε ο 50χρονος στην αδελφή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μόνο που έχει αναφέρει μέχρι στιγμής ο δράστης ήταν ότι πριν από τη δολοφονία είχε έναν διαπληκτισμό με την 59χρονη. Επίσης, από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και τις καταθέσεις συγγενικών προσώπων φαίνεται ότι μεταξύ του θύματος και της οικογένειας του 50χρονου υπήρχαν οικογενειακές και προσωπικές διαφορές.

Υπενθυμίζεται ότι η 59χρονη νοσηλευόταν σε νοσοκομείο τις τελευταίες 12 ημέρες έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο και πήρε εξιτήριο το πρωί της δολοφονίας. Ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία με «θερμά» λόγια για την αδερφή του και ζητούσε από τους ενοίκους να της φερθούν καλά γιατί ήταν σε πολύ ευάλωτη θέση.

Η γυναίκα ζούσε μόνη της και ο 50χρονος – που έχει οικογένεια με δύο παιδιά – ήταν εκείνος που την φρόντιζε. Ωστόσο φαίνεται ότι αυτό προκαλούσε εντάσεις μέσα στη δική του οικογένεια και δεχόταν πιέσεις για τη συνεχή φροντίδα που παρείχε στην αδερφή του.

Ο διαπληκτισμός στον οποίο αναφέρθηκε ο δράστης πιθανόν ξεκίνησε από μια παρατήρηση που του έκανε η 59χρονη, το οποίο για άγνωστο λόγο τον εξόργισε σε σημείο να την πνίξει με την πλαστική σακούλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει ιστορικό νοσηλείας για ψυχιατρικούς λόγους.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε τον θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως ενώ, κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του έφερε τραύματα στον λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.