Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα
Σύμφωνα ο άνδρας ήταν εκείνος που κάλεσε στο 100 και ενημέρωσε την Αστυνομία για το έγκλημα.
Αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Ένας 49χρονος δολοφόνησε την ίδια του την αδερφή και στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία για να ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το έγκλημα έγινε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου.
Ο 49χρονος άνδρας πήρε μια σακούλα την οποία πέρασε στο κεφάλι της 59χρονης αδερφής του, με συνέπεια να της προκαλέσει ασφυκτικό θάνατο.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας ήταν εκείνος που κάλεσε στο 100 και ενημέρωσε την Αστυνομία για το έγκλημα.
