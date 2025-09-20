newspaper
Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα
Ελλάδα 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:45

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα

Σύμφωνα ο άνδρας ήταν εκείνος που κάλεσε στο 100 και ενημέρωσε την Αστυνομία για το έγκλημα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Ένας 49χρονος δολοφόνησε την ίδια του την αδερφή και στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία για να ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το έγκλημα έγινε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου.

Ο 49χρονος άνδρας πήρε μια σακούλα την οποία πέρασε στο κεφάλι της 59χρονης αδερφής του, με συνέπεια να της προκαλέσει ασφυκτικό θάνατο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας ήταν εκείνος που κάλεσε στο 100 και ενημέρωσε την Αστυνομία για το έγκλημα.

Τουρισμός
Ξενοδοχεία: Οι τρεις πονοκέφαλοι των ξενοδόχων για την επόμενη τουριστική χρονιά

Ξενοδοχεία: Οι τρεις πονοκέφαλοι των ξενοδόχων για την επόμενη τουριστική χρονιά

Business
Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

inWellness
inTown
Τεράστιο ζήτημα η σίτιση των μαθητών στα σχολεία – Περισσότερες οι αιτήσεις φέτος
Ελλάδα 20.09.25

Τεράστιο ζήτημα η σίτιση των μαθητών στα σχολεία – Περισσότερες οι αιτήσεις φέτος

Το πρώτο κουδούνι φανέρωσε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες παιδιά να κινδυνεύουν να μένουν νηστικά στο σχολείο.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Ψάχνω Δικαιοσύνη, έχω δώσει υπόσχεση στο παιδί μου να βρω τους δολοφόνους
Ελλάδα 20.09.25

Πάνος Ρούτσι: Ψάχνω Δικαιοσύνη, έχω δώσει υπόσχεση στο παιδί μου να βρω τους δολοφόνους

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, ζητώντας να του χορηγηθεί άδεια εκταφής του παιδιού του, προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του.

Σύνταξη
Ρέθυμνο: Συμπλοκή νεαρών στο παλιό λιμάνι – Τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Βίντεο ντοκουμέντο 20.09.25

Συμπλοκή νεαρών στο Ρέθυμνο: Άγριο ξύλο στο παλιό λιμάνι - Τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Νεαροί επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με ιδιαίτερη αγριότητα - Ο ένας κατέληξε με το κεφάλι σε βιτρίνα καταστήματος και έχασε τις αισθήσεις του - Η συμπλοκή έληξε με την επέμβαση αστυνομικών

Σύνταξη
Κατερίνη: Συνελήφθη εφοριακός που ζήτησε 1.000 ευρώ από ιδιοκτήτρια φούρνου
Στην Κατερίνη 20.09.25

Χειροπέδες σε εφοριακό - Ζήτησε 1.000 ευρώ «φακελάκι» από ιδιοκτήτρια φούρνου για να ακυρώσει έλεγχο

Στα χέρια της Αστυνομίας εφοριακός που κατηγορείται ότι ζήτησε και παρέλαβε προσημειωμένο χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ από ιδιοκτήτη αρτοπωλείου για να ματαιώσει φορολογικό έλεγχο

Σύνταξη
Ηράκλειο: Χάρισε ζωή με τον θάνατό του 70χρονος
Στην Κρήτη 20.09.25

Χάρισε ζωή με τον θάνατό του 70χρονος

Μία ακόμη συγκινητική πράξη ανθρωπιάς καταγράφηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου ολοκληρώθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 70χρονο δότη.

Σύνταξη
Σύνδεση του διπλώματος οδήγησης με εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ προτείνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Κουλτούρα αλληλεγγύης 20.09.25

Σύνδεση του διπλώματος οδήγησης με εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ προτείνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Η ΚΑΡΠΑ, ειδικά εάν εκτελεστεί αμέσως, μπορεί να διπλασιάσει ή να τριπλασιάσει τις πιθανότητες επιβίωσης ενός θύματος καρδιακής ανακοπής, σύμφωνα με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Σύνταξη
Αθήνα: Δύο τραυματίες από πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης – Η ανακοίνωση του Δήμου
Πλατεία Αγίας Ειρήνης 20.09.25 Upd: 15:19

Δύο τραυματίες από πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας - Στο νοσοκομείο μία γυναίκα - Η ανακοίνωση του Δήμου

Μια γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΝΙΜΤΣ, ενώ ένας άντρας τραυματίστηκε ελαφρά και δεν χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο - Πτώσεις δέντρων σε διάφορα σημεία στην Αθήνα λόγω των ισχυρών ανέμων

Σύνταξη
Κοζάνη: Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της μάντρας που σημειώθηκε η έκρηξη στο Τσοτύλι
Κοζάνη 20.09.25

Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της μάντρας που σημειώθηκε η έκρηξη στο Τσοτύλι

Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν - Ο ένας πιο σοβαρά, νοσηλεύεται διασωληνωμένος με τραχειοστομία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί

Σύνταξη
Μαρία Καρυστιανού: «Βρώμικοι και απάνθρωποι Μητσοτάκης, Καραμανλής, Τριαντόπουλος – Δεν θα ήθελα να τους συναντήσω»
Τέμπη 20.09.25

Μαρία Καρυστιανού: «Βρώμικοι και απάνθρωποι Μητσοτάκης, Καραμανλής, Τριαντόπουλος – Δεν θα ήθελα να τους συναντήσω»

Κατάθεση ψυχής από τη Μαρία Καρυστιανού - «Άγγιξα κάθε οστό του παιδιού μου, ως τελευταίο χάδι και αναγνώρισα κάτι που δεν ανέφερε καμία ιατροδικαστική» - Τι απαντά σχετικά με το 25% δημοσκόπησης που δείχνει επιθυμία να δημιουργήσει κόμμα;

Σύνταξη
Δάκρυσε η Τζένγκο: «Συγκινούμαι γιατί βγαίνει όλη η πίεση της χρονιάς – Μπορούσε να βγει κάτι πολύ καλύτερο»
Άλλα Αθλήματα 20.09.25

Δάκρυσε η Τζένγκο: «Συγκινούμαι γιατί βγαίνει όλη η πίεση της χρονιάς – Μπορούσε να βγει κάτι πολύ καλύτερο»

Συγκινημένη παρουσιάστηκε η Ελίνα Τζένγκο μετά την 5η θέση στον τελικό του ακοντισμού στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ιαπωνίας.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μητσοτάκης: Την Δευτέρα πάει στη Νέα Υόρκη – Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Την Δευτέρα στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης - Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Mια «κοιμωμένη» Φρίντα Κάλο που αιωρείται στον ουρανό ενδέχεται να σπάσει ρεκόρ εκατομμυρίων σε δημοπρασία
Σουρεαλισμός 20.09.25

Mια «κοιμωμένη» Φρίντα Κάλο που αιωρείται στον ουρανό ενδέχεται να σπάσει ρεκόρ εκατομμυρίων σε δημοπρασία

Το El Sueño (La Cama), απεικονίζει μια «κοιμωμένη» Φρίντα Κάλο που περιβάλλεται από φύλλα και αιωρείται στον ουρανό, ενώ ένα μεγάλος σκελετός, ζωσμένος με εκρηκτικά βρίσκεται πάνω από τον θόλο του κρεβατιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Κηφισιά – Άρης
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Κηφισιά – Άρης

LIVE: Κηφισιά – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Άρης για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συνεργασιών για μια εναλλακτική πολιτική
«Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης» 20.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συνεργασιών για μια εναλλακτική πολιτική

«Η κυβέρνηση γνώριζε τι γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος λέει 'δεν γνώριζα τίποτα'», είπε η αναπλ. εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, τονίζοντας την ανάγκη συγκρότησης μετώπου συνεργασιών

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ για την 5η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι
Ενοχή ή ενηλικίωση; 20.09.25

Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι

Η AI θα αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα με κάτι που θα μοιάζει περισσότερο με... μαγική ευχή σε ένα παραμύθι - Η πρόκληση για τις μελλοντικές γενιές είναι να αντιμετωπίσουν το αίσθημα κενού που αφήνει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο χαμένος τάφος της Κλεοπάτρας: Ένα βυθισμένο λιμάνι μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην λύση του μυστηρίου
Κόσμος 20.09.25

Ο χαμένος τάφος της Κλεοπάτρας: Ένα βυθισμένο λιμάνι μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην λύση του μυστηρίου

Η πρόσφατη ανακάλυψη ενός βυθισμένου λιμανιού κοντά στην Αλεξάνδρεια φέρνει τους αρχαιολόγους πιο κοντά από ποτέ στον εντοπισμό του χαμένου τάφου της θρυλικής βασίλισσας Κλεοπάτρας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 17.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης, Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και πήγαν σε λίγες τσέπες
«Πολιτική αλλαγή» 20.09.25

Τσουκαλάς: Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και πήγαν σε λίγες τσέπες

«Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στη ΔΕΘ να μοιράσει ένα πλεόνασμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε να παρουσιάσει ένα πολιτικό σχέδιο για τη χώρα», λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Βρετανία-Γαλλία: Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη μέσα σε μία μέρα
Βρετανία-Γαλλία 20.09.25

Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη μέσα σε μία μέρα

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι διέσχισαν τη Μάγχη με μικρά σκάφη, κατευθυνόμενοι προς τις βρετανικές ακτές, ενώ η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ προχωρούσε στην επιστροφή ενός ακόμη μετανάστη στη Γαλλία

Σύνταξη
Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175
Κόσμος 20.09.25

Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα θύματα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις του Άσαντ σε ενέδρα ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από την ανατολική Γκούτα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία

Σύνταξη
Η Τάρα Κάλικο έκανε ποδήλατο το 1988 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι – Η προειδοποίηση που έδωσε στη μητέρα της
Ανεξιχνίαστη υπόθεση 20.09.25

Η Τάρα Κάλικο έκανε ποδήλατο το 1988 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι – Η προειδοποίηση που έδωσε στη μητέρα της

Έχουν περάσει πάνω από τριάντα χρόνια από τότε που η Τάρα Λι Κάλικο εξαφανίστηκε ενώ έκανε ποδηλασία στην πόλη της, το Μπελέν του Νέου Μεξικού, αλλά η αστυνομία δεν έχει ακόμη προβεί σε καμία σύλληψη για την υπόθεσή της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ευρώπη: Η πρόκληση της εργασιακής κινητικότητας – Πώς συνδέεται με υψηλούς μισθούς και καινοτομία
Νέα έρευνα 20.09.25

Η πρόκληση της εργασιακής κινητικότητας στην Ευρώπη - Πώς συνδέεται με υψηλούς μισθούς και καινοτομία

Η διαφορετική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί στην Ευρώπη - Απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που έχουν παραγκωνιστεί - Τι δείχνει έρευνα για τη σημασία της εργασιακής κινητικότητας στην οικονομία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ξενοδόχοι: Πονοκέφαλος η στασιμότητα στις πληρότητες – Οι προκλήσεις και το στοίχημα του 2026
«Ακριβή» Ευρώπη 20.09.25

Πονοκέφαλος για τους ξενοδόχους η στασιμότητα στις πληρότητες - Οι προκλήσεις και το στοίχημα του 2026

Ανήσυχοι εμφανίζονται οι ξενοδόχοι από τη συνεχιζόμενη πτώση του δολαρίου, τις γεωπολιτικές εντάσεις που κάνουν τους τουρίστες πιο «σφιχτούς» και τα αυξημένα κόστη λειτουργίας των μονάδων

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
