Μισή ώρα διήρκησε η απολογία του 40χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία της 36χρονης συζύγου του, την περασμένη Παρασκευή στον Βόλο.

Αμέσως μετά οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 4οχρονος κρίθηκε προφυλακιστέος.

Το έγκλημα διαπράχθηκε μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών του ζευγαριού.

Ο 40χρονος μέσω υπομνήματος που κατέθεσε στον ανακριτή ζήτησε συγνώμη από τα παιδιά και την οικογένεια της συζύγου του.

Στο μεταξύ σήμερα πρόκειται να τελεστεί και η κηδεία της 36χρονης γυναίκας στην Αλβανία από όπου και κατάγεται.

Παράλληλα, η δικηγόρος των συγγενών του θύματος και η αδερφή της 36χρονης μίλησαν στους δημοσιογράφους, δίνοντας μια εικόνα του τραγικού περιστατικού και της σχέσης του ζευγαριού.

Τι αναφέρει στο υπόμνημα του ο 40χρονος

Ο 40χρονος Βολιώτης, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της συζύγου του, ισχυρίζεται ότι ο γάμος τους, που κράτησε 20 χρόνια, άρχισε να καταρρέει μετά το Πάσχα του 2025, όταν ανακάλυψε ότι εκείνη είχε εξωσυζυγική σχέση. Υποστηρίζει πως η ομολογία της γυναίκας του για την απιστία «κλόνισε ανεπανόρθωτα» τη σχέση τους.

Ο κατηγορούμενος δηλώνει ότι την ημέρα της δολοφονίας βρέθηκε σε κατάσταση «βαριάς ψυχικής οργής και διαταραχής πνευματικών λειτουργιών» και ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Ισχυρίζεται πως ενήργησε «εν βρασμώ ψυχής, χωρίς να καταλάβει τι έκανε», χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό εργαλείο από την ψησταριά τους. Επιμένει ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχε βίαιη συμπεριφορά απέναντί της.

Εκφράζει βαθιά μετάνοια, ζητώντας συγγνώμη από τα τέσσερα παιδιά του, την οικογένεια της συζύγου του και την κοινωνία του Βόλου. Δηλώνει ότι είναι «κυριολεκτικά συντετριμμένος, ψυχικά καταρρακωμένος, απελπισμένος» και σκέφτηκε ακόμη και να βάλει τέλος στη ζωή του μέσα στο κρατητήριο.

Αρνείται κατηγορηματικά ότι στο παρελθόν είχε ασκήσει σωματική ή ψυχολογική βία στη σύζυγό του, σημειώνοντας ότι αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, εκείνη θα το είχε καταγγείλει.

«Ζητώ ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη»

Τέλος, ζητά την άμεση διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για να διαπιστωθεί αν πάσχει από κάποιο ψυχικό νόσημα. Αναφέρει πως στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για διαταραχή και αγχώδη σύγχυση.

«Δολοφονείται για δεύτερη φορά»

«Το θύμα έχει υποστεί πέρα από τη στυγερή δολοφονία και μια κακοποιητική και παραβατική συμπεριφορά σε όλη τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης», ανέφερε, η δικηγόρος της οικογένιεας της 36χρονης, Αντωνία Μπαλλού, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του κατηγορούμενου.

Σχολιάζοντας τις φήμες που κυκλοφορούν για τη ζωή της 36χρονης, η δικηγόρος δήλωσε ότι «δολοφονείται για δεύτερη φορά» και «σπιλώνεται η μνήμη της κατά τρόπο άδικο και εξευτελιστικό».

Ερωτηθείσα σχετικά με το αν το θύμα είχε καταγγείλει την κακοποιητική συμπεριφορά, η δικηγόρος ανέφερε ότι δεν υπήρχε επίσημο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα, αλλά υπήρχαν περιστατικά βίας στην Αλβανία, τα οποία είναι καταγεγραμμένα.

Για κακοποιητική συμπεριφορά μίλησε η αδερφή της 36χρονης

Για κακοποιητική συμπεριφορά του 40χρονου στη σύζυγό του, μίλησε η αδερφή της 36χρονης γυναίκας

«Το ξέραμε», είπε, προσθέτοντας ότι μιλούσαν καθημερινά στο τηλέφωνο. «Με χτυπάει, πίνει, κάνει πράγματα», της έλεγε η αδερφή της.

Η αδερφή περιέγραψε και τι συνέβη την ημέρα του εγκλήματος, επιβεβαιώνοντας ότι η 36χρονη προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι. Όπως είπε, η αδερφή της, ήπιαν καφέ και έπειτα κατέβηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας. Εκεί, ο 40χρονος τις κυνήγησε, με την 36χρονη να προσπαθεί να τον αποφύγει τρέχοντας στις σκάλες.

Η γυναίκα ανέφερε ότι ο 40χρονος είχε επιτεθεί στο παρελθόν και στα παιδιά τους, ενώ έκανε λόγο για μια εφιαλτική καθημερινότητα.