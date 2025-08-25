Βόλος: «Τον ειρωνευόταν και τον έβριζε η σύζυγός του – Φταίνε και οι δύο» λέει ο γαμπρός του συζυγοκτόνου

Τη δική του εκδοχή για τη σχέση του 40χρονου με την 36χρονη σύζυγό του που δολοφόνησε στον Βόλο δίνει ο γαμπρός του δράστη.

Mιλώντας αποκλειστικά στο MEGA και στο Live News, περιγράφει τον 40χρονο ως έναν άνθρωπο που έκανε τα πάντα για τα παιδιά και τη γυναίκα του. Μάλιστα, λέει πως για όσα έγιναν φταίνε και οι δύο.

«Έτρεχε για το μεροκάματο»

«Δεν είμαι μαζί του σε αυτό που έκανε αλλά δεν ήταν αυτό που παρουσιάζουν όλοι. Έτρεχε για το μεροκάματο από το πρωί μέχρι το βράδυ».

Αναφερόμενος στο ποινικό παρελθόν του κουνιάδου του λέει ότι όλα αυτά «τα έκανε πάντα για τα παιδιά και τη γυναίκα του. Η γυναίκα του τα ήξερε όλα, και για τα λεφτά και για τα ναρκωτικά».

Για την δολοφονία της 36χρονης λέει ότι «ο κουνιάδος μου δεν ξεκίνησε από τη μία μέρα στην άλλη να σκοτώσει έναν άνθρωπο».

«Τον έβριζε»

«Τον εξαγρίωσε η ειρωνεία, τον έβριζε, του μιλούσε άσχημα. Το φταίξιμο το ρίχνω και στους δύο. Για τις καταστάσεις που έγιναν φταίνε και οι δύο» λέει ο ο συγγενείς του δράστη.

Καταλήγοντας υποστηρίζει ότι «έπρεπε και οι δύο να ζητήσουν βοήθεια» πριν γίνει το έγκλημα.