Συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία στον Βόλο μετά την άγρια γυναικοκτονία, με θύμα μια 36χρονη μητέρα 4 παιδιών και δράστη τον 40χρονο σύζυγό της.

Ο 40χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο Τρίτη στις 10:00 το πρωί, ενώ διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας.

«Εξαγριώθηκα»

Μιλώντας αποκλειστικά στο Live News λέει πως ζήλευε παθολογικά τη γυναίκα του και δεν είχε σχεδιάσει να την σκοτώσει.

«Αγαπούσα υπερβολικά, παθολογικά τη γυναίκα μου, δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω να της κάνω κακό, ήθελα μόνο να την τρομάξω με αυτό που πήρα στα χέρια μου. Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον καινούργιο σύντροφο της. Οι υπόνοιες μου επιβεβαιώθηκαν. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας».

«Μιλούσε με άλλον στο tiktok»

Ο 40χρονος συνέχισε λέγοντας:

»Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου. Δούλεψα σκληρά για την οικογένεια μου και της είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, όμως στο TikTok και στο Facebook επικοινωνούσε με άλλον άντρα και άλλαξε τελείως η συμπεριφορά της. Προσπάθησα πολλές φορές να σώσω τον γάμο μου, είχαμε μόνο επεισόδια φραστικά ποτέ δεν σήκωσα το χέρι. Αγαπώ υπερβολικά τα παιδιά μου και τους ζητώ συγγνώμη».