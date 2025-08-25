«Τα είδα όλα, τη ζήλευε» – Η συγκλονιστική περιγραφή της κόρης του 40χρονου συζυγοκτόνου

Η παθολογική ζήλεια του 40χρονου ήταν εκείνη που τον οδήγησε στη δολοφονία της 36χρονης συζύγου του, το πρωί της Παρασκευής.

Όπως υποστηρίζει η κόρη του δράστη, η οποία ήταν μπροστά όταν εκείνος σκότωνε τη μητέρα της, οι γονείς της είχαν τσακωθεί και στο παρελθόν επειδή εκείνος ζήλευε.

– Τσακώθηκαν επειδή ο πατέρας μου ήταν φουλ ζηλιάρης γι’ αυτό το λόγο.

– Δεν είχαν ξανά τσακωθεί;

– Είχαν αλλά δεν ήταν έτσι. Μια χαρά ήμασταν. Τώρα τελευταία άρχισε οικοδομή. Κανονικά δούλευε. Ήταν κανονικός. Ούτε φώναζε, ούτε έπινε, τίποτα από αυτά. Απλά άρχισε μόνο από την ζήλια και γι’ αυτό το έκανε.

Τι συνέβη τη μοιραία ημέρα

Η κόρη της 36χρονος περιγράφει όλα όσα έγιναν την ημέρα της δολοφονίας, στην οποία ήταν μπροστά.

«Φώναζε η μητέρα μου «βοήθεια, βοήθεια» και αυτός το έκανε γρήγορα και έφυγε. Όλα τα είδα και όταν την μαχαίρωσε και όταν φώναζε και όταν την τράβηξε από το μαλλί την έριξε κάτω και όλα. Ήταν μέσα στο δωμάτιο, φωνάζανε. Εγώ δεν έδωσα τόση σημασία, κοιμόμουν και αυτό. Μετά άρχισε να λέει η μαμά «θες να με σκοτώσεις» και λέει «βάλτε την μικρή μέσα» και μετά άρχισε να τρέχει η μαμά και τη βάρεσε μετά.

»Ήμουν εγώ και ο αδερφός μου, είναι 13 χρονών. Δεν ξέρω τι να πω, ήταν απότομο. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Είχανε έναν τσακωμό γι’ αυτό το θέμα και είπε η μαμά «καλύτερα να χωρίσουμε» και έφυγε δύο μέρες, δεν τον έδιωξε η μαμά, απλά έφυγε μόνος του και μετά γύρισε, από δύο μέρες και μας έλεγε «το έχω μετανιώσει» και όλα αυτά αλλά τον πιστέψαμε. Δεν θέλω να τον δω πια μπροστά μου» σημείωσε.

Για την απόπειρα αυτοκτονίας που είχε κάνει στο παρελθόν ο 40χρονος η 18χρονη τόνισε: «Κάποτε ναι, φέτος βασικά. Γι’ αυτό τον λόγο, για τον ίδιο λόγο είχε», ενώ συμπλήρωσε ότι ο πατέρας της έπαιρνε συνέχεια το κινητό της μητέρας της για να ψάχνει τα μηνύματά της.