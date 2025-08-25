newspaper
25.08.2025 | 15:34
Φωτιά σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
«Τα είδα όλα, τη ζήλευε» – Η συγκλονιστική περιγραφή της κόρης του 40χρονου συζυγοκτόνου
Ελλάδα 25 Αυγούστου 2025 | 17:12

«Τα είδα όλα, τη ζήλευε» – Η συγκλονιστική περιγραφή της κόρης του 40χρονου συζυγοκτόνου

Η κόρη του 40χρονου που δολοφόνησε τη σύζυγό του και μητέρα της μπροστά στα μάτια της περιέγραψε τα όσα συνέβησαν στο Βόλο.

Σύνταξη
Η παθολογική ζήλεια του 40χρονου ήταν εκείνη που τον οδήγησε στη δολοφονία της 36χρονης συζύγου του, το πρωί της Παρασκευής.

Όπως υποστηρίζει η κόρη του δράστη, η οποία ήταν μπροστά όταν εκείνος σκότωνε τη μητέρα της, οι γονείς της είχαν τσακωθεί και στο παρελθόν επειδή εκείνος ζήλευε.

– Τσακώθηκαν επειδή ο πατέρας μου ήταν φουλ ζηλιάρης γι’ αυτό το λόγο.

– Δεν είχαν ξανά τσακωθεί;

– Είχαν αλλά δεν ήταν έτσι. Μια χαρά ήμασταν. Τώρα τελευταία άρχισε οικοδομή. Κανονικά δούλευε. Ήταν κανονικός. Ούτε φώναζε, ούτε έπινε, τίποτα από αυτά. Απλά άρχισε μόνο από την ζήλια και γι’ αυτό το έκανε.

Τι συνέβη τη μοιραία ημέρα

Η κόρη της 36χρονος περιγράφει όλα όσα έγιναν την ημέρα της δολοφονίας, στην οποία ήταν μπροστά.

«Φώναζε η μητέρα μου «βοήθεια, βοήθεια» και αυτός το έκανε γρήγορα και έφυγε. Όλα τα είδα και όταν την μαχαίρωσε και όταν φώναζε και όταν την τράβηξε από το μαλλί την έριξε κάτω και όλα. Ήταν μέσα στο δωμάτιο, φωνάζανε. Εγώ δεν έδωσα τόση σημασία, κοιμόμουν και αυτό. Μετά άρχισε να λέει η μαμά «θες να με σκοτώσεις» και λέει «βάλτε την μικρή μέσα» και μετά άρχισε να τρέχει η μαμά και τη βάρεσε μετά.

»Ήμουν εγώ και ο αδερφός μου, είναι 13 χρονών. Δεν ξέρω τι να πω, ήταν απότομο. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Είχανε έναν τσακωμό γι’ αυτό το θέμα και είπε η μαμά «καλύτερα να χωρίσουμε» και έφυγε δύο μέρες, δεν τον έδιωξε η μαμά, απλά έφυγε μόνος του και μετά γύρισε, από δύο μέρες και μας έλεγε «το έχω μετανιώσει» και όλα αυτά αλλά τον πιστέψαμε. Δεν θέλω να τον δω πια μπροστά μου» σημείωσε.

Για την απόπειρα αυτοκτονίας που είχε κάνει στο παρελθόν ο 40χρονος η 18χρονη τόνισε: «Κάποτε ναι, φέτος βασικά. Γι’ αυτό τον λόγο, για τον ίδιο λόγο είχε», ενώ συμπλήρωσε ότι ο πατέρας της έπαιρνε συνέχεια το κινητό της μητέρας της για να ψάχνει τα μηνύματά της.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικά, με τεράστιες οι εισροές στις τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικά, με τεράστιες οι εισροές στις τράπεζες

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Από χτύπημα στον θώρακα ο θάνατος της 36χρονης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Γυναικοκτονία στον Βόλο 25.08.25

Με εργαλείο ψησίματος σκότωσε ο 40χρονος τη σύζυγό του - Στον θώρακα το μοιραίο πλήγμα, τι έδειξε η ιατροδικαστική

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της άτυχης γυναίκας που δολοφονήθηκε στον Βόλο διενεργήθηκε σήμερα - Ο θάνατός της προκλήθηκε από χτύπημα στο θώρακα με αιχμηρό εργαλείο

Σύνταξη
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Τετράωρη στάση εργασίας από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας – Ποιες πτήσεις θα εξυπηρετηθούν
Στις 28 Αυγούστου 25.08.25

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Τετράωρη στάση εργασίας από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας – Ποιες πτήσεις θα εξυπηρετηθούν

Δείτε ποιες πτήσεις θα εξυπηρετηθούν στις 28 Αυγούστου. Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας

Σύνταξη
Webometrics Ranking Web of Universities: Το ΕΚΠΑ στην 1η θέση στη νοτιοανατολική Ευρώπη και 237η παγκοσμίως
Διάκριση 25.08.25

Webometrics Ranking Web of Universities: Το ΕΚΠΑ στην 1η θέση στη νοτιοανατολική Ευρώπη και 237η παγκοσμίως

Μετά το ΕΚΠΑ ακολουθούν το ΑΠΘ στη θέση 249, το ΕΜΠ στη θέση 378, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 524 και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση 573

Σύνταξη
Σοκαριστική κακοποίηση στην Ερμιονίδα: Ηλικιωμένος έσερνε με το αυτοκίνητο σκύλο και τον σκότωσε
ΕΛ.ΑΣ. 25.08.25

Σοκαριστική κακοποίηση στην Ερμιονίδα: Ηλικιωμένος έσερνε με το αυτοκίνητο σκύλο και τον σκότωσε

Ο δράστης είχε δεμένο σκύλο, στο πίσω μέρος του ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου, που οδηγούσε και τον έσερνε επί του οδοστρώματος. Αποτέλεσμα αυτής της αποτρόπαιας πράξης, ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ζώου

Σύνταξη
Καταφύγιο έχουν βρει κακοποιητές παιδιών σε πρόγραμμα περιήγησης – «Η ανωνυμία τους παρέχει αυτό το επίπεδο προστασίας»
Σοκαριστικά τα στοιχεία 25.08.25

Καταφύγιο έχουν βρει κακοποιητές παιδιών σε πρόγραμμα περιήγησης – «Η ανωνυμία τους παρέχει αυτό το επίπεδο προστασίας»

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που έγιναν γνωστά σχετικά με πρόγραμμα περιήγησης, όπου στον «βωμό» της ανωνυμίας, αφήνει αμέτρητους κακοποιητές παιδιών να συνεχίζουν την εγκληματική τους δράση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, για να προκαταλάβει τη συζήτηση για του προϋπολογισμού
Επικίνδυνη κίνηση 25.08.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, για να προκαταλάβει τη συζήτηση για του προϋπολογισμού

Ο Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε στο γαλλικό Κοινοβούλιο έκτακτη ολομέλεια στις 8 Σεπτεμβρίου, με θέμα την οικονομία. Η συζήτηση, είπε, θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία για παροχή εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το παρασκήνιο από τον «παράνομο» εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο – Στα άκρα η σύγκρουση με την οικογένεια
Η επόμενη μέρα 25.08.25

Το παρασκήνιο από τον «παράνομο» εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο – Στα άκρα η σύγκρουση με την οικογένεια

«Εμείς ετοιμάζουμε μηνύσεις κακουργηματικού χαρακτήρα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Με δύο λαϊκές παροιμίες η απάντηση στις «χυδαιότητες» Μαρινάκη για τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 25.08.25

Με δύο λαϊκές παροιμίες η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στις «χυδαιότητες» Μαρινάκη για τον Τσίπρα

«Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Απάντηση στο κόμμα της Κουμουνδούρου μέσω κυβερνητικών πηγών.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Προαναγγέλλει συνάντηση Αμερικανών και Ουκρανών με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
«Προετοιμασία διμερούς» 25.08.25

Ζελένσκι: Προαναγγέλλει συνάντηση Αμερικανών και Ουκρανών με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν αργότερα εντός της εβδομάδας, λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δηλώσεις στήριξης από Γερμανία και Νορβηγία.

Σύνταξη
«Θέλεις να αυτοκτονήσω;»: Ενδοοικογενειακή βία, σύλληψη και απειλές από τον γιο των Έλενα Κρίστενσεν και Νόρμαν Ρίντους
Nepotism 25.08.25

«Θέλεις να αυτοκτονήσω;»: Ενδοοικογενειακή βία, σύλληψη και απειλές από τον γιο των Έλενα Κρίστενσεν και Νόρμαν Ρίντους

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του για φερόμενη επίθεση στη σύντροφό του, ο Μίνγκους Ρίντους, γιος του διάσημου ηθοποιού Νόρμαν Ρίντους και του supermodel Έλενα Κρίστενσεν, σόκαρε τους πάντες απειλώντας με αυτοκτονία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»
Μπάσκετ 25.08.25

Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, μιλώντας στο κανάλι της ομάδας ανέφερε ότι ονειρεύεται να κερδίσει έναν τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα
Αλλαγή; 25.08.25

Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα

Η «σχολή για άντρες συζύγους» στη Σενεγάλη, μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο να παρέχει γνώσεις σε θέματα υγείας και έμφυλα ζητήματα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κινητά μιας χρήσης και διαγραφή δεδομένων: Οι ακραίες προφυλάξεις όσων επισκέπτονται την Αμερική του Τραμπ
ΗΠΑ 25.08.25

Κινητά μιας χρήσης και διαγραφή δεδομένων: Οι ακραίες προφυλάξεις όσων επισκέπτονται την Αμερική του Τραμπ

Οι φρικιαστικές ιστορίες για τις κρατήσεις στα σύνορα έχουν επίσης αποθαρρύνει ορισμένους από το να επισκεφθούν τις ΗΠΑ  κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ

Σύνταξη
Βιρτζίνια Τζούφρι: Αυτοβιογραφία φερόμενου θύματος του Έπσταϊν κυκλοφορεί μήνες μετά τον θάνατό της
Nobody’s Girl 25.08.25

Βιρτζίνια Τζούφρι: Αυτοβιογραφία φερόμενου θύματος του Έπσταϊν κυκλοφορεί μήνες μετά τον θάνατό της

Η αυτοβιογραφία της Βιρτζίνια Τζούφρι, η οποία ήταν βασική μάρτυρας στην υπόθεση Έπσταϊν, κυκλοφορεί τον Οκτώβριο, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες για ισχυρούς εμπλεκόμενους και τον αγώνα της για δικαιοσύνη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Π. Μαρινάκης: Χυδαία επίθεση σε Τσίπρα, προσπάθεια απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαίωση της κυβερνητικής ακροδεξιάς στροφής
Πολιτική 25.08.25

Π. Μαρινάκης: Χυδαία επίθεση σε Τσίπρα, προσπάθεια απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαίωση της κυβερνητικής ακροδεξιάς στροφής

Κρεσέντο τοξικότητας από Μαξίμου, μέσω του Παύλου Μαρινάκη: Επιτίθεται αγοραία στον Αλέξη Τσίπρα, επιχειρεί να απαξιώσει την αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα ζητήματα της Οικονομίας, ενώ καλύπτει Αδωνη Γεωργιάδη για την ακραία επίθεση στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ και επιμένει στη στοχοποίηση των ΜΚΟ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
