Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η δολοφονία της 59χρονης από τον αδερφό της – Πώς έγινε το άγριο φονικό

Σοκάρουν τα νεότερα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα για τη δολοφονία της 59χρονης από τον 50χρονο αδερφό της στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Το άγριο έγκλημα σημειώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Αλεξανδρείας.

Την έπνιξε με σακούλα

Ο 50χρονος άνδρας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στην αδερφή του με τη χρήση σακούλας και στη συνέχεια να κάλεσε ο ίδιος την Άμεση Δράση.

«Σκότωσα την αδερφή μου», φέρεται να είπε ε ο 50χρονος στους αστυνομικούς και έδωσε τη διεύθυνση του διαμερίσματος.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όπου εντόπισαν νεκρή τη γυναίκα και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου.

Σύμφωνα με τους γείτονες, δεν προηγήθηκε κάποιος διαπληκτισμός, δεν άκουσαν φωνές παρά μόνο γύρω στις 12 το μεσημέρι όταν ακούστηκε μία κραυγή από το διαμέρισμα της άτυχης γυναίκας.

Πώς τη σκότωσε

Σύμφωνα με το thestival, ο δράστης δολοφόνησε την αδερφή του στο χολ του διαμερίσματος. Χρησιμοποίησε τη σακούλα ως σχοινί, την τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας και της προκάλεσε ασφυξία.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να την επαναφέρουν όμως όταν έφτασαν ήταν αργά.

Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο

Η 59χρονη νοσηλευόταν σε νοσοκομείο τις τελευταίες 12 ημέρες μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο και πήρε εξιτήριο σήμερα το πρωί.

Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία με «θερμά» λόγια για την αδερφή του και ζητούσε από τους ενοίκους να της φερθούν καλά γιατί ήταν σε πολύ ευάλωτη θέση.

Μάλιστα ήταν αυτός που στις 9 Σεπτεμβρίου είχε φροντίσει να μεταφέρει την αδερφή του στο νοσοκομείο και σήμερα την βοήθησε να επιστρέψει στο σπίτι της.

Ψυχολογικά προβλήματα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Για την ώρα δεν έχει πει τίποτα στους αστυνομικούς για τους λόγους της δολοφονίας και ζητά να μιλήσει με δικηγόρο.

Δράστης και θύμα ήταν ετεροθαλή αδέρφια από διαφορετική μητέρα. Δεν έμεναν μαζί και ο δράστης έχει οικογένεια με δύο παιδιά.