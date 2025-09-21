Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας στον 50χρονο που σκότωσε την αδελφή του στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Ο 50χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή την ερχόμενη Τετάρτη και μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

Ο 50χρονος χρησιμοποίησε τη σακούλα σαν σχοινί, την τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας και της προκάλεσε ασφυξία

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ίδιος ισχυρίστηκε στον Εισαγγελέα ότι θόλωσε. «Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Ειμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει», είπε ο 50χρονος.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο 50χρονος με σκυμμένο το κεφάλι και με αλεξίσφαιρο οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Ο δράστης τηλεφώνησε ο ίδιος στην Αστυνομία αμέσως μετά την πράξη του, ενημερώνοντας ότι σκότωσε την αδελφή του. Στο σημείο έσπευσαν δικυκλιστές της ομάδας «Ζ», οι οποίοι τον εντόπισαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.

«Σκότωσα την αδερφή μου», φέρεται να είπε ε ο 50χρονος στους αστυνομικούς και έδωσε τη διεύθυνση. Το θέαμα που αντίκρυσαν οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα της άτυχης γυναίκας ήταν ανατριχιαστικό. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να την επαναφέρουν όμως όταν έφτασαν ήταν αργά.

Το άγριο φονικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο χολ του διαμερίσματος. Ο 50χρονος χρησιμοποίησε τη σακούλα σαν σχοινί, την τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας και της προκάλεσε ασφυξία. Σύμφωνα με τους γείτονες, δεν προηγήθηκε κάποιος διαπληκτισμός παρά μόνο ακούστηκε μία κραυγή από το διαμέρισμα της 59χρονης.

Το τηλεφώνημα που δέχτηκε ο 50χρονος λίγο πριν πνίξει την αδερφή του

Όπως αναφέρει το thestival.gr ο 50χρονος είχε πάρει την αδερφή του από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν επί 12 ημέρες εξαιτίας εγκεφαλικού που υπέστη. Ο ίδιος μάλιστα ήταν εκείνος που την είχε μεταφέρει στο νοσοκομείο στις 9 Σεπτεμβρίου, αλλά και αυτός που τη βοήθησε να επιστρέψει στο σπίτι.

Μόλις επέστρεψαν στο σπίτι της 59χρονης, ο 50χρονος μετέβη σε σούπερ μάρκετ για να τις αγοράσει διάφορα αγαθά προκειμένου να έχει τα απαραίτητα τρόφιμα. Την ώρα που ο 50χρονος τακτοποιούσε τα τρόφιμα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από πρόσωπο του στενού οικογενειακού του κύκλου το οποίο και τον ρώτησε που βρίσκεται και τι κάνει. Εκείνος απάντησε ότι βρίσκεται στο σπίτι της αδερφής του και ότι τακτοποιεί τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Τότε το συγγενικό του πρόσωπο με έντονο ύφος τον ρώτησε γιατί ασχολείται πάλι με την αδερφή του στερώντας χρόνο από την οικογένειά του.

«Κλείσε το τηλέφωνο σε παίρνω σε ένα λεπτό» φέρεται να απάντησε ο 50χρονος ο οποίος πήρε μια σακούλα του σούπερ μάρκετ, την έκανε θηλιά και την πέρασε γύρω από το λαιμό της 59χρονης αδερφής του αφαιρώντας της τη ζωή.

Στην συνέχεια κάλεσε ξανά το στενό οικογενειακό του πρόσωπο και φέρεται να είπε: «Η αδερφή μου δεν θα μας απασχολήσει άλλη φορά».

«Έλεγε πολύ καλά λόγια για τον αδερφό της, τον ευχαριστούσε που τη στήριζε»

Συγκλονιστικά είναι τα όσα περιγράφει στενή φίλη της 59χρονης γυναίκας, αλλά και του ίδιου του δράστη, η οποία έκανε λόγο για μια ξαφνική και ανεξήγητη τραγωδία.

«Μου φαίνεται απίστευτο, γιατί την παρακολουθούσε στα LIVE όσο καιρό ήταν στο νοσοκομείο και έλεγε πολύ καλά λόγια για τον αδελφό της. “Τον ευχαριστώ πολύ”, έλεγε, όπως και για δύο – τρεις φίλες της που τη στήριξαν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, έχω στενοχωρηθεί, είμαι σε σοκ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αποκάλυψε ότι το θύμα είχε πρόσφατα υποστεί ένα μικρό εγκεφαλικό και νοσηλευόταν για δύο εβδομάδες, διατηρώντας συχνή επικοινωνία μέσω διαδικτυακών ζωντανών μεταδόσεων.

«Ήταν πολύ καλοί οικογενειακοί μου φίλοι, του πατέρα μου, έτσι τη γνώρισα κι εγώ. Μέρα παρά μέρα έκανε LIVE και μέσα στους ανθρώπους που ευχαριστούσε ήταν και ο αδελφός της, που ήταν πάντα εκεί δίπλα της», είπε.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Τι μπορεί να έγινε και να έκανε αυτός ο άνθρωπος τέτοιο πράγμα; Δηλαδή, σήμερα βγήκε από το νοσοκομείο και έγινε αυτό; Δεν πάει καλά ο κόσμος. Διέλυσε τη ζωή του και πήρε τζάμπα μία ψυχή», κατέληξε, εκφράζοντας την οδύνη της.