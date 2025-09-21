Την πόρτα του εισαγγελέα πέρασε το πρωί της Κυριακής ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του πνίγοντας την με σακούλα μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Ο αδελφοκτόνος έφτασε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία.

Ο δράστης τηλεφώνησε ο ίδιος στην Αστυνομία αμέσως μετά την πράξη του, ενημερώνοντας ότι σκότωσε την αδελφή του. Στο σημείο έσπευσαν δικυκλιστές της ομάδας «Ζ», οι οποίοι τον εντόπισαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.

«Σκότωσα την αδερφή μου», φέρεται να είπε ε ο 50χρονος στους αστυνομικούς και έδωσε τη διεύθυνση. Το θέαμα που αντίκρυσαν οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα της άτυχης γυναίκας ήταν ανατριχιαστικό. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να την επαναφέρουν όμως όταν έφτασαν ήταν αργά.

Το άγριο φονικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο χολ του διαμερίσματος. Ο 50χρονος χρησιμοποίησε τη σακούλα σαν σχοινί, την τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας και της προκάλεσε ασφυξία. Σύμφωνα με τους γείτονες, δεν προηγήθηκε κάποιος διαπληκτισμός παρά μόνο ακούστηκε μία κραυγή από το διαμέρισμα της 59χρονης.

Παρότι ήταν ο δράστης αυτός που ειδοποίησε τις Αρχές, στους αστυνομικούς δεν έλεγε τι ήταν αυτό που τον οδήγησε στο έγκλημα, ενώ δήλωσε ότι θα έδινε κατάθεση μόνο παρουσία του δικηγόρου του.

Η 59χρονη, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, είχε επιστρέψει μόλις το πρωί του Σαββάτου στο σπίτι της, έπειτα από 12ήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου. Ο ίδιος ο αδελφός της ήταν εκείνος που την είχε μεταφέρει στο νοσοκομείο στις 9 Σεπτεμβρίου, αλλά και αυτός που τη βοήθησε να επιστρέψει στο σπίτι.