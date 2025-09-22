newspaper
Σημαντική είδηση:
22.09.2025 | 17:22
Φωτιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
Θεσσαλονίκη: Η εμμονή της αδερφής του με την καθαριότητα και το τηλεφώνημα της συζύγου του – «Θόλωσα» λέει ο 50χρονος
22 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:18

Θεσσαλονίκη: Η εμμονή της αδερφής του με την καθαριότητα και το τηλεφώνημα της συζύγου του – «Θόλωσα» λέει ο 50χρονος

Στους διαδοχικούς καυγάδες που τον εξόργισαν αποδίδει την αποτρόπαια πράξη του ο 50χρονος που έπνιξε την 59χρονηξ αδερφή του στη Θεσσαλονίκη - «Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει» είπε στους αστυνομικούς

Σύνταξη
Τα όσα διαδραματίστηκαν πριν την άγρια δολοφονία της αδερφής του περιέγραψε στους αστυνομικούς ο 50χρονος δράστης μετά τη σύλληψή του.

Όπως μεταξύ άλλων έβαψε τα χέρια του με αίμα όταν «θόλωσε» από κάτι που του είπε η αδερφή του: «Θόλωσα. Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει».

Η συμπεριφορά της αδερφής του

Ο ίδιος μίλησε για μία «σύγχρονη τραγωδία». Υποστήριξε πως η αδερφή του είχε μία συμπεριφορά που τους έφερνε διαρκώς σε σύγκρουση το τελευταίο διάστημα, κανείς ωστόσο δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι ο 50χρονος οικογενειάρχης, που είχε αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου την φροντίδα της, θα έφτανε στο σημείο να την σκοτώσει.

Ο καθομολογία δράστης μίλησε για ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε από πολύ κοντινό πρόσωπο της οικογένειας του και του προκάλεσε, όπως λέει ο ίδιος, θυμό. Ενώ περιγράφει και ένα περιστατικό που είχε με την αδελφή του μέσα στο σπίτι της 59χρονης.

Το τηλεφώνημα και ο καυγάς με τη σύζυγό του

«Στη διαδρομή από το νοσοκομείο για το σπίτι δέχτηκα τηλεφώνημα από τη σύζυγό μου και την ενημέρωσα ότι θα διανυκτερεύσω στο σπίτι της αδελφής μου. Αυτή αντέδρασε με θυμό λέγοντάς μου να πάρω τα πράγματα μου και να μείνω μόνιμα με την αδελφή μου. Αυτό με τάραξε.

»Όταν έφτασα στο σπίτι της αδελφής μου, η οποία είχε εμμονή με την καθαριότητα και φοβόταν τα μικρόβια, μου μίλησε και πάλι πολύ έντονα και με άσχημο τρόπο, γιατί πάτησα με τις κάλτσες μου εκεί που άφησα τα παπούτσια μου.

«Είχε εμμονή με την καθαριότητα – θόλωσα»

»Στη συνέχεια μου επιτέθηκε πολύ έντονα λεκτικά για ένα σχαράκι που βρισκόταν στην αποχέτευση της τουαλέτας. Εκείνη τη στιγμή θόλωσα εντελώς με όλα αυτά που μου έλεγε και σε συνδυασμό με τον καυγά που είχε προηγηθεί με τη σύζυγό μου ενήργησα, χωρίς να συνειδητοποιήσω την πράξη μου», ανέφερε ο 50χρονος.

«Της συμπαραστεκόταν μία ζωή. Τώρα τι έγινε και αυτός ο αδερφός που την υπεραγαπούσε την σκότωσε, τι να πω; Έχουμε μείνει και εμείς άναυδοι με αυτό που έγινε», είπε οικογενειακός φίλος.

Ο 50χρονος ανέφερε πως ένιωθε ασφυκτική πίεση. Υπήρχαν προστριβές με την αδελφή του που τον έφθειραν ψυχολογικά. Μάλιστα, φέρεται να δεχόταν πίεση κι από τη σύζυγό του αναφορικά με το θέμα της φροντίδας της αδελφής του.

Το τελευταίο βίντεο

Τι άλλο μπορεί να κρύβει το έγκλημα στη Θεσσαλονίκη;

Στο τελευταίο βίντεο που είχε ανεβάσει, η 59χρονη έδειχνε να διασκεδάζει και να απολαμβάνει τη μουσική σε νυχτερινή της έξοδο. Κατάφερε να ξεπεράσει το εγκεφαλικό που υπέστη αλλά η παγίδα θανάτου για την ίδια κρυβόταν, όπως αποδείχθηκε, μέσα στο σπίτι της.

«Το Δεσποινάκι ήταν κυρία, δηλαδή ευγενική, πρόσχαρη. Δεν την είχαμε δει ποτέ περίεργη, ήταν πάντα χαρούμενη και χαμογελαστή. Είχε περάσει πρόσφατα ένα εγκεφαλικό. Μόλις κλείσει μία πόρτα σε ένα οποιοδήποτε σπίτι, δεν μπορούμε να υποψιαστούμε τι συμβαίνει. Δεν μπορεί να ξέρεις τι Γολγοθά κουβαλάει κάποιος στην πλάτη του», δήλωσε φίλος της 59χρονης.

«Ο αδερφός της την αγαπούσε πάρα πολύ»

Άτομα από το περιβάλλον της οικογένειας τονίζουν πως ποτέ δεν είχαν ακούσει για οικονομικές διαφορές ανάμεσα στα δύο αδέρφια.

«Ο αδερφός της την αγαπούσε πάρα πολύ. Εγώ απορώ πώς έγινε αυτό το πράγμα, δεν κατάλαβα τι του είπε και έφτασε εκεί», επεσήμανε οικογενειακός φίλος.

Ο 50χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη και μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

Αποκάλυψη Live News: Η διαθήκη της 59χρονης

Ο Θάνος Καρατσιώλης, δικηγόρος και φίλος της 59χρονης έχοντας γνώση για την διαθήκη που είχε κάνει το θύμα ανέφερε στον Νίκο Ευαγγελάτο:

«Είχε κάνει μια δημόσια διαθήκη και σύμφωνα με προσωπικές μου πληροφορίες και σύμφωνα με όσα μου είπε η ίδια άφηνε τα περιουσιακά της στοιχεία στα ανίψια της».

Ο ίδιος ο κ. Καρατσιώλης είπε ότι γνώριζε το θύμα εδώ και δέκα χρόνια και την περιέγραψε ως έναν άνθρωπο «εξαιρετικό, αξιοπρεπή και μία ευγενέστατη γυναίκα».

