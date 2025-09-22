Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Η 59χρονη πάλεψε για να γλιτώσει – Τι έδειξε η νεκροψία – νεκροτομή

Ασφυκτικός και γρήγορος ήταν ο θάνατος της 59χρονης, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της νεκροψίας- νεκροτομής. Ο ίδιος ο αδερφός της, την έπνιξε τυλίγοντας γύρω από το λαιμό της μια σακούλα σούπερ μάρκετ σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.

Η άτυχη 59χρονη παρότι έχασε τη ζωής της μέσα σε ελάχιστο χρόνο, και ήταν ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω του εγκεφαλικού που είχε υποστεί, προσπάθησε να ξεφύγει από τον βρόγχο που είχε δημιουργήσει στο λαιμό της ο 50χρονος αδερφός. Προσπάθησε να σωθεί καθώς βρέθηκαν σημάδια πάλης και αντίστασης.

Το έγκλημα σημειώθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στη οδό Αλεξανδρείας. Η 59χρονη μόλις είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ ο 50χρονος αδερφός της είχε πάει να την πάρει και την συνόδευσε στο διαμέρισμα της. Μάλιστα ήταν ο ίδιος που είχε πάει να της αγοράσει τρόφιμα από κοντινό σούπερ μάρκετ ενώ είχε βάλει και μια ανακοίνωση στην πολυκατοικία προκειμένου όπως έγραψε να μην ενοχλούν την αδερφή του επειδή όπως επεσήμανε ήταν σε ευάλωτη κατάσταση.

Σύμφωνα με το thestival.gr την ώρα που ο 50χρονος τακτοποιούσε τα ψώνια δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την σύζυγό του που τον ρώτησε που είναι και τι κάνει με τον 50χρονο να αναφέρει ότι είναι στο σπίτι της αδερφής του και τακτοποιεί τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Εκείνη την στιγμή φέρεται η σύζυγος να του άσκησε δριμεία κριτική που πάλι ασχολείται με την αδερφή του κι όχι με την οικογένεια του και ο 50χρονος της είπε να κλείσει το τηλέφωνο κι ότι θα της τηλεφωνούσε σε ένα λεπτό.

Τότε ο 50χρονος πήρε μια σακούλα του σούπερ μάρκετ την πέρασε στο λαιμό της 59χρονης αδερφής του και της αφαίρεσε τη ζωή. Αμέσως μετά τηλεφώνησε στην σύζυγο του και φέρεται να της είπε ότι «η αδερφή μου δεν θα μας απασχολήσει άλλη φορά» και στην συνέχεια τηλεφώνησε στην Αστυνομία όπου και ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του.