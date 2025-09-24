Η Ντούα Λίπα δεν απέλυσε συνεργάτη της λόγω της υποστήριξής του στο Ισραήλ
Η Ντούα Λίπα διέψευσε δημοσίευμα που υποστήριζε πως είχε διακόψει τη συνεργασία της με τον ατζέντη της γιατί αυτός υπέγραψε επιστολή ζητώντας τον αποκλεισμό των Kneecap από το Glastonbury
Η τραγουδίστρια Ντούα Λίπα διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι απέλυσε συνεργάτη της επειδή προσπάθησε να μπλοκάρει τη συμμετοχή του ιρλανδικού συγκροτήματος Kneecap στο φεστιβάλ Glastonbury, σύμφωνα με το BBC.
Σύμφωνα με τη Mail Online, η Λίπα φέρεται να είχε διακόψει τη συνεργασία της με τον ατζέντη Ντέιβιντ Λέβι, ο οποίος υπέγραψε επιστολή ζητώντας από τη διοργανώτρια Έμιλι Έιβις να αποκλείσει τους Kneecap λόγω των φιλοπαλαιστινιακών τους θέσεων. Η ίδια η Λίπα και το πρακτορείο της WME διέψευσαν το ρεπορτάζ, διευκρινίζοντας ότι ο Λέβι δεν είναι μέρος της ομάδας της από το 2019.
Η καλλιτέχνιδα, μέσα από ανάρτηση στο Instagram, κατηγόρησε τον Λέβι για απόπειρα λογοκρισίας αλλά ταυτόχρονα επιτέθηκε και στη Daily Mail για «εσκεμμένα εμπρηστικό και διχαστικό λόγο». «Η Παλαιστίνη θα είναι πάντα ελεύθερη», τόνισε, εκφράζοντας την ανησυχία της για την εκμετάλλευση μιας τραγωδίας με σκοπό την αύξηση της αναγνωσιμότητας.
Η WME επιβεβαίωσε ότι ο Λέβι είχε βοηθήσει στην αρχή της καριέρας της Λίπα, αλλά μέχρι πρόσφατα διατηρούσε μόνο συμβουλευτικό ρόλο. Από φέτος έχει αποσυρθεί από τα επαγγελματικά της.
Παρά τις αντιδράσεις, οι Kneecap εμφανίστηκαν στο Glastonbury τον Ιούνιο, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Η εμφάνισή τους δεν μεταδόθηκε ζωντανά από το BBC, αλλά ανέβηκε εκ των υστέρων στο iPlayer.
«Το να καίγονται ζωντανά παιδιά δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογηθεί»
Η Λίπα έχει εκφραστεί ανοιχτά για τον πόλεμο στη Γάζα, ζητώντας εκεχειρία και καταδικάζοντας τους βομβαρδισμούς. Τον περασμένο Μάιο καταδίκασε τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε καταυλισμούς εκτοπισμένων στο Νότιο τμήμα της Λωρίδας, γράφοντας: «Το να καίγονται ζωντανά παιδιά δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογηθεί. Ο κόσμος κινητοποιείται για να σταματήσει τη γενοκτονία του Ισραήλ». Στη συνέχεια, μαζί με προσωπικότητες όπως ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, ο Γκάρι Λίνεκερ και ο Ριζ Άχμεντ, συνυπέγραψε επιστολή με την οποία ζητούσε από τη βρετανική κυβέρνηση να τερματίσει τις πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ.
Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα αναφέρει ότι σχεδόν 65.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ισραηλινές επιθέσεις. Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες για γενοκτονία, υποστηρίζοντας ότι ενεργεί για αυτοάμυνα και για την απελευθέρωση ομήρων. Παρ’ όλα αυτά, πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ κατηγορεί το κράτος του Ισραήλ για γενοκτονία, ενώ Βρετανία, Γαλλία, Καναδάς και Αυστραλία ανακοίνωσαν την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.
