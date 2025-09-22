magazin
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Η Ντούα Λίπα απέλυσε τον ατζέντη της λόγω της φερόμενης υποστήριξής του στο Ισραήλ
Η Ντούα Λίπα απέλυσε τον ατζέντη της λόγω της φερόμενης υποστήριξής του στο Ισραήλ

Ο πρώην συνεργάτης της Ντούλα Λίπα φέρεται να είχε υπογράψει μια απόρρητη επιστολή που ζητούσε την απομάκρυνση των Kneecap από το Glastonbury.

Spotlight

Η παγκόσμια ποπ σταρ Ντούα Λίπα διέκοψε τις σχέσεις με τον επί χρόνια μάνατζέρ της, Ντέιβιντ Λέβι, αφού αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο υπεύθυνος μιας εκστρατείας δυσφήμισης με σκοπό να εμποδίσει τo ιρλανδικό ραπ συγκρότημα Kneecap να εμφανιστεί στο φεστιβάλ του Glastonbury.

Πιο συγκεκριμένα, πριν από το φεστιβάλ, αρκετοί επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας και καλλιτέχνες είχαν υπογράψει μια ιδιωτική επιστολή που στάλθηκε στον ιδρυτή του φεστιβάλ, Μάικλ Έιβις, προτρέποντάς τον να αποσύρει από το line up το συγκρότημα, το οποίο έχει καταδικάσει δημοσίως την συνεχιζόμενη γενοκτονία των Παλαιστινίων από το Ισραήλ.

Ωστόσο, η επιστολή διέρρευσε και αποδοκιμάστηκε ευρέως, με αποτέλεσμα οι Kneecap να πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη τους εμφάνιση.

Και όπως αποδείχθηκε, σύμφωνα με το Anadolu Ajansı, μεταξύ των υπογραφόντων της επιστολής ήταν και ο Ντέιβιντ Λέβι, ο ατζέντης της Ντούα Λίπα από το πρακτορείο ταλέντων WME.

Φωτογραφία: Η Ντούα Λίπα ποζάρει στο Met Gala, μια ετήσια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων που διοργανώνεται προς όφελος του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης, με φετινό θέμα «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion» στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 6 Μαΐου 2024. REUTERS/Andrew Kelly

«Τον θεωρεί υποστηρικτή του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Mail on Sunday, που επικαλείται πηγή από τη μουσική βιομηχανία, η απόφαση να απολυθεί ο Λεβί οφείλεται στη φιλοπαλαιστινιακή στάση της Ντούλα Λίπα, η οποία «δεν συνάδει» με τον πρώην πλέον συνεργάτη της.

«Τον θεωρεί υποστηρικτή του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και της φρικτής μεταχείρισης των Παλαιστινίων, κάτι που κατέστη σαφές από την επιστολή που υπέγραψε και έστειλε στον Μάικλ Έιβις», δήλωσε η ανώνυμη πηγή στην εφημερίδα The Mail.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια έχει εκφράσει πολλάκις την αλληλεγγύη της στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης. Τον Μάιο του περασμένου έτους, χρησιμοποίησε την πλατφόρμα Instagram για να καταγγείλει τη γενοκτονία των Ισραηλινών στη Γάζα και συμμετείχε σε διαδηλώσεις καταδικάζοντας τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στον πόλεμο.

«Eντελώς ανυπόστατα και δόλια»

Λίγους μήνες νωρίτερα από την εμφάνιση στο μουσικό φαστιβάλ, το μέλος των Kneecap Liam Og O hAnnaidh, γνωστός ως Mo Chara, κατηγορήθηκε για τρομοκρατία στο Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή φέρεται να εμφάνισε μια σημαία της μαχητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ σε μια συναυλία τον περασμένο Νοέμβριο. Η υπόθεση αναβλήθηκε για το τέλος του μήνα.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Kneecap επέκριναν την καναδική κυβέρνηση για την απαγόρευση εισόδου στη χώρα, με την κατηγορία ότι υποστηρίζουν την πολιτική βία και την τρομοκρατία, στηρίζοντας ομάδες όπως η Χάμας και η Χεζμπολάχ.

Φωτογραφία: Το μέλος των Kneecap Mo Chara, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για τρομοκρατία σε σχέση με την φερόμενη επίδειξη σημαίας της Χεζμπολάχ επί σκηνής το 2024, βγαίνει από το Πρωτοδικείο του Westminster, στο Λονδίνο, Βρετανία, στις 20 Αυγούστου 2025. REUTERS/Hannah McKay

Σε απάντηση, οι Kneecap δήλωσαν ότι τα σχόλια του Βινς Γκάσπαρο, μέλους του καναδικού κοινοβουλίου από το κόμμα των Φιλελευθέρων και κοινοβουλευτικού γραμματέα για την καταπολέμηση του εγκλήματος, είναι «εντελώς ανυπόστατα και δόλια».

«No Music for Genocide»

Οι Kneecap συμπληρώνουν μια τεράστια λίστα με μουσικούς που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα και την φωνή τους για να υποστηρίξουν την Παλαιστίνη, καλώντας τη βιομηχανία να λάβει πιο σκληρή στάση.

Περισσότεροι από 400 μουσικοί και δισκογραφικές εταιρείες υπέγραψαν την πρωτοβουλία «No Music for Genocide», αποσύροντας τη μουσική τους από το Ισραήλ ως απάντηση στον πόλεμο στη Γάζα και την «εθνοκάθαρση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης».

«Αυτή η απτή πράξη είναι μόνο ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των παλαιστινιακών αιτημάτων για απομόνωση και απονομιμοποίηση του Ισραήλ, καθώς σκοτώνει χωρίς συνέπειες στη διεθνή σκηνή», ανέφερε η πρωτοβουλία.

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, έπειτα από την επίθεση της Χαμάς στο φεστιβάλ Supernova, το Ισραήλ πραγματοποιεί γενοκτονία στη Γάζα, η οποία μέχρι στιγμής μετρά 65.300 νεκρούς Παλαιστινίους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες και παιδιά.

Η επίθεση έχει εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ενώ ο αποκλεισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 442 Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων 147 παιδιά.

*Mε επίθεση από: Anadolu Ajansı | Al Jazeera

Πρώτο τραπέζι: Ο Monsieur Minimal συναντά τη Νεφέλη Φασούλη στα μπουζούκια με τη Σπάστα Φλώρα
Πρώτο τραπέζι: Ο Monsieur Minimal συναντά τη Νεφέλη Φασούλη στα μπουζούκια με τη Σπάστα Φλώρα

Μια 15ετία μετά την κυκλοφορία του hit του Monsieur Minimal Πάστα Φλώρα, ο γνωστός καλλιτέχνης ενώνει τις δυνάμεις του με τη Νεφέλη Φασούλη για ένα... remake αλά λαϊκά.

Intervision: Γιατί η Ρωσία αναβίωσε έναν διαγωνισμό τραγουδιού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου
Intervision: Γιατί η Ρωσία αναβίωσε έναν διαγωνισμό τραγουδιού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου

Η Ρωσία επανέφερε την Intervision, έναν διαγωνισμό τραγουδιού του Ψυχρού Πολέμου, ως απάντηση στον αποκλεισμό της από διεθνείς σκηνές, προβάλλοντας «παραδοσιακές αξίες» και την παγκόσμια επιρροή της

Το νέο άλμπουμ της Cardi B «Am I the Drama?» ήρθε με beef, drone και ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες
Το νέο άλμπουμ της Cardi B «Am I the Drama?» ήρθε με beef, drone και ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες

Η Cardi B επέστρεψε για τα καλά - το νέο της άλμπουμ «Am I the Drama?» έλαβε διθυραμβικές κριτικές και συνοδεύτηκε από μια παράδοξη αναγνώριση για την ράπερ: Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες.

Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα
Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα

Πρώτα αντιμετώπισαν τον άνεμο. Μετά ήρθε η βροχή. Αλλά η φετινή 10ήμερη φιέστα του Burning Man στην πόλη του Black Rock θα μείνει στην ιστορία για έναν πολύ πιο τραγικό λόγο.

Το στούντιο όπου ο Τζίμι Χέντριξ και οι Beatles ηχογραφούσαν μουσική ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής
Το στούντιο όπου ο Τζίμι Χέντριξ και οι Beatles ηχογραφούσαν μουσική ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής

Ο Patrick Racz, συνιδιοκτήτης της Regent Sounds, δήλωσε στον Guardian ότι το λονδρέζικο στούντιο ηχογραφήσεων που φιλοξένησε γίγαντες της μουσικής είναι «ιερό έδαφος».

Kneecap: Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά με πρόσχημα την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» – Η απάντηση τους
Kneecap: Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά με πρόσχημα την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» – Η απάντηση τους

Οι Kneecap κατηγόρησαν τους επικριτές τους ότι προσπαθούν να τους φιμώσουν λόγω της αλληλεγγύης που έχουν δείξει στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.

Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ
Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ

Η μουσική βιομηχανία θρηνεί την απώλεια του σπουδαίου μουσικού παραγωγού και δημιουργού. Ο πολυβραβευμένος με Grammy Τζόελ Μος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, έπειτα από ένα ξαφνικό ιατρικό επεισόδιο

Πώς η Πάτι Σμιθ έκανε τη Ντούα Λίπα αυτό που είναι – «Χρονοκάψουλα δημιουργικότητας»
Πώς η Πάτι Σμιθ έκανε τη Ντούα Λίπα αυτό που είναι – «Χρονοκάψουλα δημιουργικότητας»

Η δημοφιλής τραγουδίστρια Ντούα Λίπα αποκάλυψε πρόσφατα πώς η αγάπη της για τα βιβλία επηρέασε καθοριστικά την καλλιτεχνική της πορεία και η Πάτι Σμιθ είναι η δημιουργός που την όρισε περισσότερο από όλους

Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976
Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976

«Βγαίνω να φάω ένα σάντουιτς και να πάρω φάρμακα από το φαρμακείο. Επιστρέφω σύντομα», είχε πει ο Τενόριο Ζούνιορ στις 18 Μαρτίου 1976. Δεν επέστρεψε ποτέ.

Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο
Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο

«Το παράδοξο είναι ότι βιαστές και δολοφόνοι στη Ρωσία τιμωρούνται με τρία ή τέσσερα χρόνια, ενώ οι ακτιβιστές δέχονται τερατώδεις καταδίκες μόνο για τις απόψεις τους», δήλωσε μέλος των Pussy Riot για την απόφαση

Ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής – Ο τραγουδοποιός Cat Stevens θέλει να εξηγήσει τον εαυτό του
Ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής - Ο τραγουδοποιός Cat Stevens θέλει να εξηγήσει τον εαυτό του

Ο Yusuf Islam, κάποτε γνωστός ως Cat Stevens, συνέβαλε στον καθορισμό του ρόλου του τραγουδοποιού. Αφού ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής. Το νέο του αυτοβιογραφικό βιβλίο εξερευνά όλα αυτά και ακόμα περισσότερα.

Η Γαλλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – Μακρόν: «Φιλοδοξία μας να σπάσει ο κύκλος της βίας»
Η Γαλλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – Μακρόν: «Φιλοδοξία μας να σπάσει ο κύκλος της βίας»

«Είμαστε εδώ επειδή ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να απελευθερώσουμε τους 48 ομήρους, να σταματήσουμε τις σφαγές» στη Γάζα. «Ήρθε η ώρα για ειρήνη, επειδή απέχουμε ελάχιστα από το να μην μπορούμε πλέον να την κατανοήσουμε».

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς» [Βίντεο]
Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαίν Λέβιτ, ανέφερε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θεωρεί την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ως ανταμοιβή για τη Χαμάς

Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»
Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»

Ο Κάνιε Γουέστ μίλησε για την απόφασή του να υποστηρίξει το κίνημα «Make America Great Again» (MAGA) στο νέο ντοκιμαντέρ «In Whose Name?», κάνοντας λόγο για «σύγχρονη σκλαβιά».

Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα σε εκσκαφέα – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα σε εκσκαφέα – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο δράστης έβγαλε καραμπίνα στην εθνική οδό και πυροβόλησε τον οδηγό του εκσκαφέα - Εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Καλάβρυτα μία ημέρα αργότερα

Πώς το Ισραήλ, μέρα με την μέρα, χάνει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ
Πώς το Ισραήλ, μέρα με την μέρα, χάνει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ

Όσο ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται, το Ισραήλ συνεχίζει να χάνει υποστηρικτές στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ, το μόνο πράγμα που την κρατά μακριά από τη μοίρα που υπέστη η Νότια Αφρική κατά το Άπαρτχαϊντ

Τάρα Ριντ: Η Αμερικανίδα που κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική κακοποίηση έγινε Ρωσίδα πολίτης
Η Αμερικανίδα που κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική κακοποίηση έγινε Ρωσίδα πολίτης

Η Τάρα Ριντ, η οποία είχε κατηγορήσει τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική επίθεση τη δεκαετία του 1990, απέκτησε πρόσφατα ρωσική υπηκοότητα. Η αιτία παραμένει ακόμα ασαφής

Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ 
Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ 

Οι ισχυροί σταρ του Χόλιγουντ υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή που καταδικάζει την απόφαση της Disney να αναστείλει επ’ αόριστον την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Η επιστολή είναι και η απάντηση τους στις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ

Η ψυχιατρική στην εποχή της τεχνολογίας: Υπάρχει τελικά η «ψύχωση της AI»;
Υπάρχει τελικά η «ψύχωση της AI»; Η ψυχιατρική στην εποχή της τεχνολογίας

Μια νέα πρόκληση αναδύεται για την ψυχιατρική κοινότητα, καθώς όλο και περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ψυχωτικά συμπτώματα έπειτα από συνομιλίες με chatbots τεχνητής νοημοσύνης (AI psychosis)

Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;
Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για τον κίνδυνο να χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις, εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χαμάς: Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα
Στη δημοσιότητα νέο βίντεο της Χαμάς με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα

Ο νεαρός άνδρας ονομάζεται Αλόν Οχέλ και είναι 24 ετών, εμφανίζεται σε βίντεο της Χαμάς για δεύτερη φορά από τις αρχές του μήνα. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του βίντεο

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Βιεϊρίνια τιμήθηκε από τον Γκαγκάτση για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο (vids)
Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Βιεϊρίνια τιμήθηκε από τον Γκαγκάτση για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο (vids)

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης τίμησε τον Αντρέ Βιεϊρίνια στα βραβεία ΠΣΑΠΠ για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο – Βραβεύτηκαν επίσης και οι Νίνης, Ζέκα, Φετφατζίδης.

Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι
Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι

Η αγγλική ομάδα δεν έχει νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές στην Πρέμιερ Λιγκ και μια κίνηση του Ουνάι Έμερι προκάλεσε όργιο φημών, αναφορικά με το μέλλον του Ισπανού στον πάγκο των «χωριατών»

Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ
Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ

Το New College της Φλόριντα, το οποίο πριν δύο χρόνια άλλαξε διοίκηση και πήρε συντηρητική κατεύθυνση, ανακοίνωσε ότι θα «τιμήσει» τον Τσάρλι Κερκ με την ανέγερση ενός αγάλματος του.

LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν
LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν για την 5η αγωνιστική της Ligue 1.

Το ΑΕΠ αυξάνεται, οι Έλληνες φτωχαίνουν – 4 συν μία 1 ερωταπαντήσεις για τα παράδοξα της ελληνικής οικονομίας
Το ΑΕΠ αυξάνεται, οι Έλληνες φτωχαίνουν – 4 συν μία 1 ερωταπαντήσεις για τα παράδοξα της ελληνικής οικονομίας

Γιατί η αύξηση του ΑΕΠ δεν σημαίνει βελτίωση του βιοτικού επιπέδου; Πώς αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο; Ο διευθυντής ερευνών του ΕΚΚΕ μιλάει για τις 4+1 πληγές της ελληνικής οικονομίας.

Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024
Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024

Ακόμη μία έρευνα επιβεβαιώνει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη. Η ακραία ζέστη προκαλεί θανάτους, καθώς τα καλοκαίρια γίνονται όλο και πιο ζεστά.

Λαοθάλασσα στην Ιταλία για τη Γάζα – Μπλόκο σε δρόμους, λιμάνια και σχολεία
Λαοθάλασσα στην Ιταλία για τη Γάζα – Μπλόκο σε δρόμους, λιμάνια και σχολεία

Από το Μιλάνο έως το Παλέρμο και από τη Ρώμη έως τη Γένοβα και το Λιβόρνο, οι Ιταλοί βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν την πολιτική και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Βοιωτία: «Έκανα λάθος» λέει τώρα η 62χρονη – Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της μητέρας της
Βοιωτία: «Έκανα λάθος» λέει τώρα η 62χρονη – Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της μητέρας της

Πολλά είναι τα ερωτήματα τόσο για το πώς πέθανε η ηλικιωμένη γυναίκα αλλά και για τον ρόλο άλλων προσώπων γύρω από την 62χρονη που έκρυψε τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψα δίπλα στο σπίτι της

