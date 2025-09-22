Η Ντούα Λίπα απέλυσε τον ατζέντη της λόγω της φερόμενης υποστήριξής του στο Ισραήλ

Η παγκόσμια ποπ σταρ Ντούα Λίπα διέκοψε τις σχέσεις με τον επί χρόνια μάνατζέρ της, Ντέιβιντ Λέβι, αφού αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο υπεύθυνος μιας εκστρατείας δυσφήμισης με σκοπό να εμποδίσει τo ιρλανδικό ραπ συγκρότημα Kneecap να εμφανιστεί στο φεστιβάλ του Glastonbury.

Πιο συγκεκριμένα, πριν από το φεστιβάλ, αρκετοί επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας και καλλιτέχνες είχαν υπογράψει μια ιδιωτική επιστολή που στάλθηκε στον ιδρυτή του φεστιβάλ, Μάικλ Έιβις, προτρέποντάς τον να αποσύρει από το line up το συγκρότημα, το οποίο έχει καταδικάσει δημοσίως την συνεχιζόμενη γενοκτονία των Παλαιστινίων από το Ισραήλ.

Ωστόσο, η επιστολή διέρρευσε και αποδοκιμάστηκε ευρέως, με αποτέλεσμα οι Kneecap να πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη τους εμφάνιση.

Και όπως αποδείχθηκε, σύμφωνα με το Anadolu Ajansı, μεταξύ των υπογραφόντων της επιστολής ήταν και ο Ντέιβιντ Λέβι, ο ατζέντης της Ντούα Λίπα από το πρακτορείο ταλέντων WME.

«Τον θεωρεί υποστηρικτή του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Mail on Sunday, που επικαλείται πηγή από τη μουσική βιομηχανία, η απόφαση να απολυθεί ο Λεβί οφείλεται στη φιλοπαλαιστινιακή στάση της Ντούλα Λίπα, η οποία «δεν συνάδει» με τον πρώην πλέον συνεργάτη της.

«Τον θεωρεί υποστηρικτή του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και της φρικτής μεταχείρισης των Παλαιστινίων, κάτι που κατέστη σαφές από την επιστολή που υπέγραψε και έστειλε στον Μάικλ Έιβις», δήλωσε η ανώνυμη πηγή στην εφημερίδα The Mail.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια έχει εκφράσει πολλάκις την αλληλεγγύη της στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης. Τον Μάιο του περασμένου έτους, χρησιμοποίησε την πλατφόρμα Instagram για να καταγγείλει τη γενοκτονία των Ισραηλινών στη Γάζα και συμμετείχε σε διαδηλώσεις καταδικάζοντας τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στον πόλεμο.

«Eντελώς ανυπόστατα και δόλια»

Λίγους μήνες νωρίτερα από την εμφάνιση στο μουσικό φαστιβάλ, το μέλος των Kneecap Liam Og O hAnnaidh, γνωστός ως Mo Chara, κατηγορήθηκε για τρομοκρατία στο Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή φέρεται να εμφάνισε μια σημαία της μαχητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ σε μια συναυλία τον περασμένο Νοέμβριο. Η υπόθεση αναβλήθηκε για το τέλος του μήνα.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Kneecap επέκριναν την καναδική κυβέρνηση για την απαγόρευση εισόδου στη χώρα, με την κατηγορία ότι υποστηρίζουν την πολιτική βία και την τρομοκρατία, στηρίζοντας ομάδες όπως η Χάμας και η Χεζμπολάχ.

Σε απάντηση, οι Kneecap δήλωσαν ότι τα σχόλια του Βινς Γκάσπαρο, μέλους του καναδικού κοινοβουλίου από το κόμμα των Φιλελευθέρων και κοινοβουλευτικού γραμματέα για την καταπολέμηση του εγκλήματος, είναι «εντελώς ανυπόστατα και δόλια».

«No Music for Genocide»

Οι Kneecap συμπληρώνουν μια τεράστια λίστα με μουσικούς που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα και την φωνή τους για να υποστηρίξουν την Παλαιστίνη, καλώντας τη βιομηχανία να λάβει πιο σκληρή στάση.

Περισσότεροι από 400 μουσικοί και δισκογραφικές εταιρείες υπέγραψαν την πρωτοβουλία «No Music for Genocide», αποσύροντας τη μουσική τους από το Ισραήλ ως απάντηση στον πόλεμο στη Γάζα και την «εθνοκάθαρση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης».

«Αυτή η απτή πράξη είναι μόνο ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των παλαιστινιακών αιτημάτων για απομόνωση και απονομιμοποίηση του Ισραήλ, καθώς σκοτώνει χωρίς συνέπειες στη διεθνή σκηνή», ανέφερε η πρωτοβουλία.

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, έπειτα από την επίθεση της Χαμάς στο φεστιβάλ Supernova, το Ισραήλ πραγματοποιεί γενοκτονία στη Γάζα, η οποία μέχρι στιγμής μετρά 65.300 νεκρούς Παλαιστινίους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες και παιδιά.

Η επίθεση έχει εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ενώ ο αποκλεισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 442 Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων 147 παιδιά.

*Mε επίθεση από: Anadolu Ajansı | Al Jazeera