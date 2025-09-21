Μεγάλη φωτιά μαίνεται από το Σάββατο στην τουρκική παραθεριστική πόλη Μπέλεκ στην επαρχία της Αττάλειας στην Τουρκία.

Στην περιοχή η οποία είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για ξένους τουρίστες, έχουν εκκενωθεί ξενοδοχεία.

Πύρινη κόλαση στην Αττάλεια

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Δασών, η πυρκαγιά έχει εξαπλωθεί και στις επαρχίες Μούγλα και Αϊντίν, ενώ στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετέχουν 1.000 πυροσβέστες και 150 οχήματα. Όλοι οι κάτοικοι, μικροί και μεγάλοι, με τις μάνικες και τους κουβάδες προσπαθούν να τιθασεύσουν τις φλόγες.

Από αέρος 24 αεροπλάνα και ελικόπτερα μπόρεσαν, ύστερα από πολύωρη μάχη, να θέσουν υπό έλεγχο τα 6 από τα 8 πύρινα μέτωπα.

Πολλοί, αντί να απομακρυνθούν, κάθονται και τραβούν βίντεο με τις φλόγες να καίνε τα πάντα στο πέρασμά τους.

Direct-energy weapons and arson teams set off wildfires in Antalya, flames hitting the 5-star Titanic Deluxe Golf Belek hotel and spreading into bars. Guests evacuated, damage heavy. This was no accident, it was a strike.

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν την εκκένωση ξενοδοχείων, ενώ αυτόπτες μάρτυρες και τοπικά δίκτυα μοιράζονται πλάνα με πυκνό καπνό πάνω από την πόλη.

A forest fire has broken out in the Alanya district of Antalya.

Η φωτιά πλησίασε επικίνδυνα σε περιοχή με καλλιέργειες φράουλας, με τις δυνάμεις να δίνουν προτεραιότητα στην προστασία των θερμοκηπίων και των αγροτικών εκτάσεων.

📢 Antalya, Aydın ve Muğla’da kırmızı alarm

📢 Antalya, Aydın ve Muğla'da kırmızı alarm

Antalya, Aydın ve Muğla'da peş peşe çıkan orman yangınları kısmen kontrol altına alındı. Muğla'da 218 ev boşaltılıp 582 kişi tahliye edildi. Antalya'da 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

🔥 BREAKING: A forest fire has broken out in Antalya Kundu, a resort area in Turkey known for its all-inclusive luxury hotels.

Τέλος να σημειωθεί ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν την τιτάνια προσπάθεια για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.