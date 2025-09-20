Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση δύο 14χρονων από δομή φιλοξενίας
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, για την εξαφάνιση τους και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, κατόπιν εισαγγελικής εντολής
- Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»
- Συναγερμός λόγω… πλαστικής σακούλας στο Μετρό – Τι συνέβη στο σταθμό Μοναστηράκι
- Τεράστιο ζήτημα η σίτιση των μαθητών στα σχολεία – Περισσότερες οι αιτήσεις φέτος
- Νέες αποκαλύψεις για το τροχαίο στη Λ. Βουλιαγμένης – Είχαν πάρει 4 φορές το δίπλωμα του μοιραίου οδηγού
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση δύο 14χρονων από την περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Παρασκευής (19/9).
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» στις 19/09/25, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκαν από χώρο φιλοξενίας στη περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης ο Μοχαμάντ – Mohammad (επ.) Λάνο-Lano (ον.),14 ετών και ο Μαγλούντ-Malwood (επ.) Σαρντάρ-Sardar (ον.), 14 ετών, ιρακινής καταγωγής.
Εισαγγελική εντολή
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 20/09/2025, για την εξαφάνισή τους και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.
Ο Μοχαμάντ – Mohammad (επ.) Λάνο-Lano (ον.) έχει ύψος 1,65μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Ο Μαγλούντ-Malwood (επ.) Σαρντάρ- Sardar (ον.) έχει ύψος 1,70μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.
- Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ
- Απίστευτο κι όμως ελληνικό – Η ΕΛ.ΑΣ. ζητά από τους αστυνομικούς να τηρούν τον ΚΟΚ
- ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»
- Αποδοκιμασίες από τον κόσμο του ΠΑΟΚ μετά την απώλεια βαθμών με Παναιτωλικό
- Η γενιά της εξουθένωσης: Οι millennials και το βάρος της επιτυχίας
- Σίνερ – Αλκαράθ: O Ιταλός χάνει το Νο1, αλλά κερδίζει στη μάχη των χορηγιών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις