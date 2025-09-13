Χαλκιδική: Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο ανήλικων από τον Πολύγυρο
Τα δύο παιδιά 10 και 13 ετών χάθηκαν χθες, 12 Σεπτεμβρίου - Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού
Συναγερμό σήμανε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση δύο ανηλίκων 10 και 13 ετών από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής.
Τα ίχνη του 13χρονου Αζούζ Σαϊέντ και του 10χρονου Σαμί Αλί, αιγυπτιακής καταγωγής, χάθηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των ανηλίκων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.
Ο Αζούζ Σαϊέντ, έχει ύψος 1,40 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι φούτερ, μαύρο τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια με λευκές λεπτομέρειες.
Ο Σαμί Αλί έχει ύψος 1,45 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κόκκινη ζακέτα, άσπρο σόρτς και γκρι αθλητικά παπούτσια.
