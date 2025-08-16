Silver alert για εξαφάνιση δύο αλλοδαπών σε Σύμη και Αρτέμιδα

Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο ενήλικων αλλοδαπών σήμανε στις Αρχές, έπειτα από την έκδοση silver alert από τη Γραμμή Ζωής.

Στις 14 Αυγούστου εκδόθηκε silver alert για την εξαφάνιση του 48χρονου Matthew John Cusack (Μάθιου Τζον Κιούζακ), που εξαφανίστηκε από το σπίτι όπου φιλοξενούνταν για τις διακοπές του, στην Αρτέμιδα, στην Αττική, το πρωί της Δευτέρας 11 Αυγούστου. Χάθηκαν τα ίχνη του όταν έφυγε με προορισμό την παραλία στη Βραυρώνα, η οποία απέχει από το σημείο διαμονής του 800 μέτρα.

Ο 48χρονος έχει καστανά μαλλιά, μπλε μάτια, ύψος 1,65 μέτρων και είναι κανονικού βάρους. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπουφάν τζιν χρώματος μπλε, λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι, βερμούδα τζιν χρώματος μπλε και λευκό καπέλο. Φοράει επίσης γυαλιά οράσεως με λευκό διαφανή σκελετό και στον λαιμό μενταγιόν με μία πράσινη πέτρα. Έχει ένα τατουάζ στο αριστερό στήθος ένα εξάστερο, στο δεξί στήθος τατουάζ με ένα γυναικείο πρόσωπο γκέισας και στο δεξί χέρι τατουάζ ένα στιλέτο.

Η Γραμμή Ζωής, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της Τετάρτης 13 Αυγούστου και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποίησε το silver alert, για την ανεύρεσή του.

«Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η εξαφάνιση του Atyiah Abu-Khadra από τη Σύμη

Παράλληλα, εκδόθηκε silver alter για την εξαφάνιση του 38χρονου Atyiah Abu-Khadra (Ατίγια Αμπού Χάντρα) από τη Σύμη, στα Δωδεκάνησα.

Ο 38χρονος εξαφανίστηκε στις 23 Ιουλίου. Έχει πολύ κοντά μαύρα μαλλιά με ελαφρά μετωπική φαλάκρα, μαύρα μάτια, ύψος 1,87 μέτρων και είναι κανονικού βάρους.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό κοντομάνικο πουκάμισο με απαλά γκρι λουλούδια, μια σκουρόχρωμη βερμούδα μαύρη – μπλε και μπεζ πέδιλα. Η Γραμμή Ζωής, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το απόγευμα της Παρασκευής 15 Αυγούστου και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποίησε το silver alert, για την ανεύρεσή του.

«Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της Γραμμής Ζωής.

Σημειώνεται ότι έρευνες πραγματοποιούνται για τον εντοπισμό της 13χρονης Γκιουλσεβέν Α., από τη Λάρισα.