Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από τις αστυνομικές αρχές στη Λάρισα, έπειτα από την εξαφάνιση της 13χρονης Γκιουλσεβέν Α., σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» το βράδυ της Παρασκευής, 15 Αυγούστου 2025.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Παρασκευή για την εξαφάνιση της ανήλικης, που αγνοείται από το μεσημέρι της 7ης Αυγούστου από τη Λάρισα και συγκεκριμένα από τον σταθμό των τρένων, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η 13χρονη έχει ύψος 1,60 μ., είναι λεπτή, με κοντά ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Όταν χάθηκαν τα ίχνη της φορούσε μπλούζα με τιράντες, πράσινο σορτσάκι και μαύρα παπούτσια.

Όποιος γνωρίζει κάτι που μπορεί να βοηθήσει, καλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε 24ωρη βάση, στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, με οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την υπόθεση.