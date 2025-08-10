Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Θεσσαλονίκης για την εξαφάνιση της 52χρονης Θεοδώρας Σεφέρη από την Άνω Τούμπα, στην ανατολική πλευρά της πόλης.

Η Θεοδώρα Σεφέρη εξαφανίστηκε πρωινές ώρες του Σαββάτου 9 Αυγούστου. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, Κυριακή 10 Αυγούστου, για την εξαφάνισή της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η 52χρονη έχει ύψος 1,63 μέτρων, έχει καστανά μάτια, μαύρα μαλλιά και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρη κοντομάνικη μπλούζα με κεράσια, μακρύ λινό μπλε παντελόνι με άσπρες ρίγες, μπεζ σανδάλια και μαύρη τσάντα ώμου.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε

«Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το ‘Χαμόγελο του Παιδιού’ όλο το 24ωρο, στην ‘Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017’, σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ», σημειώνεται από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Επίσης τονίζεται ότι «το Missing Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ενηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού ‘Το Χαμόγελο του Παιδιού’ σχετικά με αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα social media, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων και τα λοιπά».