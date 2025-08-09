Missing Alert εξέδωσε το «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τον 17χρονο Βασίλη από τα Μελίσσια, ο οποίος δεν έχει δώσει σημεία ζωής εδώ και δύο εβδομάδες.

Ο 17χρονος έχει ύψος 1,70 και κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια

Συγκεκριμένα, ο ανήλικος εξαφανίστηκε στις 26 Ιουλίου το βράδυ από νοσοκομείο στην περιοχή των Μελισσίων. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σχετικά την Παρασκευή και προχώρησε άμεσα μέσω Missing Alert στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Βασίλης – Νεκτάριος Π., έχει ύψος 1,70 και κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

116000: Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης των Αρχών και σε συνεργασία με το «Χαμόγελο», έχουν αναρτηθεί σε διάφορα σημεία της χώρας αφίσες με τα στοιχεία και τη φωτογραφία της ανήλικης.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του σε κάθε παιδί που εξαφανίζεται στην Ελλάδα, με στόχο τον εντοπισμό και την επιστροφή του σε ασφαλές περιβάλλον.