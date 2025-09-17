Αδιάκοποι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Γάζα – Στους 51 οι νεκροί από το πρωί της Παρασκευής

Ο στρατός του Ισραήλ κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας μετά την έναρξη του κυρίου μέρους της χερσαίας εισβολής του, όπως ανακοίνωσαν οι IDF και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η Γάζα καίγεται», πανηγύριζε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ενώ χιλιάδες εγκαταλείπουν την πόλη που οι IDF επιχειρούν να καταλάβουν.

Την Τρίτη, ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ για πρώτη φορά αναγνώρισε ότι στη Γάζα είναι σε εξέλιξη γενοκτονία.

Δείτε live

Όλες οι εξελίξεις στο in