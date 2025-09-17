Αδιάκοποι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Γάζα – Στους 51 οι νεκροί από το πρωί της Παρασκευής
Χιλιάδες εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας - Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα από τη χερσαία εισβολή - Η Κομισιόν προτείνει περιορισμό του εμπορίου με το Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Λωρίδα
Ο στρατός του Ισραήλ κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας μετά την έναρξη του κυρίου μέρους της χερσαίας εισβολής του, όπως ανακοίνωσαν οι IDF και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.
«Η Γάζα καίγεται», πανηγύριζε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ενώ χιλιάδες εγκαταλείπουν την πόλη που οι IDF επιχειρούν να καταλάβουν.
Την Τρίτη, ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ για πρώτη φορά αναγνώρισε ότι στη Γάζα είναι σε εξέλιξη γενοκτονία.
