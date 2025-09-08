newspaper
Επεκτείνεται το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας στον Δήμο Θεσσαλονίκης-Παραμένουν 16.000 κλειστά ακίνητα
Αυτοδιοίκηση 08 Σεπτεμβρίου 2025

Επεκτείνεται το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας στον Δήμο Θεσσαλονίκης-Παραμένουν 16.000 κλειστά ακίνητα

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης τόνισε την ανάγκη να αξιοποιηθούν και άλλα 16.000 κλειστά ακίνητα της πόλης.

Προγραμματική σύμβαση για την επέκταση του προγράμματος της κοινωνικής στέγασης που υλοποιείται στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, με επιπλέον δέκα κατοικίες, υπέγραψαν στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει επτά από τις συνολικά 30 κατοικίες που προέβλεπε η πρώτη φάση. Με την υπογραφή της νέας προγραμματικής σύμβασης προστίθενται ακόμη δέκα κατοικίες, ενώ είναι ήδη έτοιμα τα πρώτα 20 διαμερίσματα και σύντομα θα μπορούν να εγκατασταθούν σε αυτά οι ωφελούμενοι οι οποίοι θα επιλεγούν με κοινωνικά κριτήρια, μέσα από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία».

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα αφορά στην αξιοποίηση κλειστών, ανεκμετάλλευτων ακινήτων που έχουν στη διάθεση τους οι δήμοι, το δημόσιο και άλλοι φορείς, τα οποία ανακαινίζονται και διατίθενται με μίσθωμα σημαντικά χαμηλότερο της αγοράς, σε ευάλωτες οικογένειες.

Ο Στέλιος Αγγελούδης, κατά την υπογραφή της νέας προγραμματικής σύμβασης τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης απέδειξε πως μπορεί να τρέξει γρήγορα project που αφορούν στην Κοινωνική Στέγαση και πως είναι έτοιμος να ζητήσει την επέκταση τους και για πολλές άλλες κατοικίες. «Είμαστε έτοιμοι να τα ολοκληρώσουμε με την ίδια ταχύτητα και συνέπεια» τόνισε με έμφαση απευθυνόμενος στην κ. Μιχαηλίδου.

Αναφέρθηκε επίσης στο μείζον πρόβλημα της ακριβής στέγασης που απασχολεί όλο και περισσότερα άτομα στη χώρα μας,  ζητώντας από την πολιτεία να βρει τρόπο για την αξιοποίηση των περίπου 16.000 κλειστών ακινήτων που υπολογίζεται ότι υπάρχουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

16.000 αχρησιμοποίητα, κλειστά ακίνητα

Ο κ. Αγγελούδης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχει καταγραφεί ότι στην πόλη μας υπάρχουν 16.000 αχρησιμοποίητα, κλειστά ακίνητα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε μια εποχή που οι πολίτες μαστίζονται από το υψηλό κόστος της κατοικίας, σε μια εποχή που έχουμε υπερβολικά μισθώματα, σε μια εποχή που πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες, περισσότερες επιλογές για την πρώτη κατοικία ιδιαίτερα, το να έχουμε 16.000 κλειστά  ακίνητα είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα το οποίο και παρακαλώ η πολιτεία να ενσκήψει, προκειμένου να βρούμε τρόπους αξιοποίησης υπέρ των συμπολιτών μας».

Η κ. Μιχαηλίδου, χαρακτήρισε επιτυχημένη τη συμμετοχή του Δήμου στην υλοποίηση προγραμμάτων στεγαστικής πολιτικής, η οποία όπως είπε αποτελεί άμεση προτεραιότητα της κεντρικής κυβέρνησης.

