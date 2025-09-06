newspaper
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
06.09.2025 | 14:19
Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ λόγω της διαδήλωσης για τα Τέμπη
Ξάνθη: Συγκλονίζει η 79χρονη που κρατούσε αιχμάλωτη 30χρονος
Ελλάδα 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:02

Ξάνθη: Συγκλονίζει η 79χρονη που κρατούσε αιχμάλωτη 30χρονος

Έναν εφιάλτη έζησε μία 79χρονη από τη Σουηδία, στα χέρια ενός 30χρονου που την κρατούσε αιχμάλωτη στην Ξάνθη.

Σύνταξη
Έναν ασύλληπτο εφιάλτη έζησε μια 79χρονη γυναίκα από τη Σουηδία. Ένας 30χρονος την απήγαγε και την βασάνιζε επί 47 ολόκληρες ημέρες για να της αποσπά χρήματα κρατώντας την αιχμάλωτη μέσα στο διαμέρισμά του στην Ξάνθη.

«Μου έριχνε νερά, μου πετούσε πράγματα. Ναι, δηλαδή, έχω κακοποιηθεί», τόνισε μιλώντας αποκλειστικά στο MEGA η  ηλικιωμένη γυναίκα.

«Δε μπορούσα άλλο να είμαι εκεί. Δε με άφηνε να βγω, έπρεπε να κάθομαι σε ένα δωμάτιο και να κοιμάμαι σε ένα κρεβάτι. Δεν με άφηνε να ανοίξω την πόρτα να πάρω καθαρό αέρα»

Η 79χρονη έκανε το μεγάλο ταξίδι από τη Σουηδία για να τον συναντήσει. Εκείνος ήταν μόλις 30 χρόνων. Της πούλησε έρωτα και συντροφικότητα. Και τελικά, έμεινε όμηρος στο διαμέρισμα του στη Ξάνθη, αβοήθητη στα χέρια του μετά τη χρήση ουσιών.

Στόχος του δράστη από την πρώτη στιγμή ήταν τα χρήματα της γυναίκας που τελικά δεν ήταν όσα περίμενε.

«Θύμωσε πολύ. Έξαλλος. Τρελάθηκε δηλαδή που δεν είχα χρήματα όταν ήρθα. Και τότε με χτύπησε.

»Δεν άντεχα. Δε μπορούσα άλλο να είμαι εκεί. Δε με άφηνε να βγω, έπρεπε να κάθομαι σε ένα δωμάτιο και να κοιμάμαι σε ένα κρεβάτι. Δεν με άφηνε να ανοίξω την πόρτα να πάρω καθαρό αέρα. Έχω και πρόβλημα με τους πνεύμονες. Τότε σκέφτηκα να πάρω τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πήρα το 112».

Η γυναίκα βρήκε τον τρόπο και κάλεσε σε βοήθεια μέσω συγγενικών της προσώπων. Η Interpol έδωσε σήμα στις ελληνικές αρχές.

Στην κινηματογραφική έφοδο της αστυνομίας ο 30χρονος αντιστάθηκε ενώ επιτέθηκε ακόμα και στους αστυνομικούς. Το θύμα ήταν εκεί με εμφανείς μώλωπες στο σώμα.

Η γυναίκα δεν μπορεί να πιστέψει ότι το μαρτύριό της τελείωσε και προσπαθεί να αναρρώσει.

Τι λέει ο πατέρας του 30χρονου

Ο δράστης, χρήστης ουσιών, περιγράφεται ως ένας άνθρωπος απόμακρος που είχε κόψει κάθε επαφή ακόμα και με την οικογένειά του.

– Δεν έχουμε επαφές. Κανά χρόνο και…Ήταν μπλεγμένος με τα ναρκωτικά. Κατά διαστήματα δούλευε. Ήταν εξωτερικό. Στη Σουηδία. Κανά χρόνο. Άλλαζε δουλειές συχνά. Πριν δυο χρόνια ήταν στη Σουηδία και ένα χρόνο είναι που γύρισε στην Ελλάδα.

-Φίλους είχε; Παρέες;

– Αλητοπαρέες. Δεν την έφερε μαζί του, αυτή ήλθε μόνη της. Την ήξερε.

Όλοι όσοι επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού - Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρύπανση

