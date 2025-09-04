Νέα Αριστερά: Το «success story» των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι βουτηγμένο στη διαπλοκή

«Όταν ακόμα και η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων καταγγέλλει σκάνδαλα, αδιαφάνεια και σχέσεις διαπλοκής γύρω από την εφαρμογή του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τότε κάτι “σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας”», τονίζει η Νέα Αριστερά και αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΕΑΚ, που αντί «να πανηγυρίζει» κάνει λόγο για:

«•⁠ ⁠επιτροπές αδειοδότησης με μέλη σε προφανή σύγκρουση συμφερόντων,

•⁠ ⁠“αξιολογήσεις” χωρίς καν αυτοψίες σε κτίρια που παραμένουν… γιαπιά,

•⁠ ⁠διαδικασίες που έγιναν “εν κρυπτώ”, χωρίς αναρτήσεις στη Διαύγεια,

•⁠ ⁠και κυρίως, αδιαφανή προέλευση χρημάτων για εγγυητικές και παράβολα, με το ερώτημα να πλανάται: ξένα πανεπιστήμια ή γνωστά εγχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα;».

Νέα Αριστερά για ιδιωτικά Πανεπιστήμια: «Success story» της αδιαφάνειας

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά, «αυτή είναι η “αυστηρή αξιολόγηση” που διαφήμιζε η κυβέρνηση. Αυτή είναι η “διαφάνεια” που επικαλείται ο κ. Μητσοτάκης. Στην πραγματικότητα, έχουμε ένα νομοθέτημα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα ημετέρων, μια διαδικασία που βρωμάει από παντού και μια υπουργό Παιδείας που γνώριζε και κορόιδευε συνειδητά την ελληνική κοινωνία.

Δεν είναι λοιπόν μόνο το άρθρο 16 του Συντάγματος που καταστρατηγείται. Είναι και κάθε έννοια αξιοπιστίας και θεσμικής σοβαρότητας.

Η *Νέα Αριστερά* απαιτεί να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα που ζητά η ΠΕΑΚ, να διερευνηθεί ποιος έβαλε τα χρήματα και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους εξαπάτησαν το ΣτΕ.

Γιατί όταν ακόμα και οι ίδιοι οι σύμμαχοί σου καταγγέλλουν ότι το “success story” σου είναι βουτηγμένο στη διαπλοκή, τότε δεν μιλάμε για “μεταρρύθμιση”, αλλά για κακοστημένη κομπίνα με κυβερνητική υπογραφή».