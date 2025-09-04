newspaper
04.09.2025 | 09:55
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 80χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι
04.09.2025 | 08:50
Προχωρούν σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί
Νέα Αριστερά: Το «success story» των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι βουτηγμένο στη διαπλοκή
Πολιτική Γραμματεία 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:36

Νέα Αριστερά: Το «success story» των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι βουτηγμένο στη διαπλοκή

Η Νέα Αριστερά, αναφερόμενη στις καταγγελίες της ΠΕΑΚ για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, μιλά «για κακοστημένη κομπίνα με κυβερνητική υπογραφή»

Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

«Όταν ακόμα και η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων καταγγέλλει σκάνδαλα, αδιαφάνεια και σχέσεις διαπλοκής γύρω από την εφαρμογή του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τότε κάτι “σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας”», τονίζει η Νέα Αριστερά και αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΕΑΚ, που αντί «να πανηγυρίζει» κάνει λόγο για:

«•⁠ ⁠επιτροπές αδειοδότησης με μέλη σε προφανή σύγκρουση συμφερόντων,
•⁠ ⁠“αξιολογήσεις” χωρίς καν αυτοψίες σε κτίρια που παραμένουν… γιαπιά,
•⁠ ⁠διαδικασίες που έγιναν “εν κρυπτώ”, χωρίς αναρτήσεις στη Διαύγεια,
•⁠ ⁠και κυρίως, αδιαφανή προέλευση χρημάτων για εγγυητικές και παράβολα, με το ερώτημα να πλανάται: ξένα πανεπιστήμια ή γνωστά εγχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα;».

Νέα Αριστερά για ιδιωτικά Πανεπιστήμια: «Success story» της αδιαφάνειας

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά, «αυτή είναι η “αυστηρή αξιολόγηση” που διαφήμιζε η κυβέρνηση. Αυτή είναι η “διαφάνεια” που επικαλείται ο κ. Μητσοτάκης. Στην πραγματικότητα, έχουμε ένα νομοθέτημα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα ημετέρων, μια διαδικασία που βρωμάει από παντού και μια υπουργό Παιδείας που γνώριζε και κορόιδευε συνειδητά την ελληνική κοινωνία.

Δεν είναι λοιπόν μόνο το άρθρο 16 του Συντάγματος που καταστρατηγείται. Είναι και κάθε έννοια αξιοπιστίας και θεσμικής σοβαρότητας.

Η *Νέα Αριστερά* απαιτεί να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα που ζητά η ΠΕΑΚ, να διερευνηθεί ποιος έβαλε τα χρήματα και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους εξαπάτησαν το ΣτΕ.

Γιατί όταν ακόμα και οι ίδιοι οι σύμμαχοί σου καταγγέλλουν ότι το “success story” σου είναι βουτηγμένο στη διαπλοκή, τότε δεν μιλάμε για “μεταρρύθμιση”, αλλά για κακοστημένη κομπίνα με κυβερνητική υπογραφή».

World
UBS: Τα τρία σενάρια για τη Γαλλία ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης 

UBS: Τα τρία σενάρια για τη Γαλλία ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης 

Vita.gr
Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»
Συνέντευξη Τύπου 04.09.25 Upd: 13:12

ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ παρουσιάζει τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία και εκτοξεύει πυρά για τη διαχείριση των φυσικών φαινομένων από την κυβέρνηση

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Προκλητικός Γεωργιάδης: Ακυρώνει επίσκεψη στο αστυνομοκρατούμενο νοσοκομείο Δράμας, συκοφαντώντας εργαζόμενους
Ένταση 04.09.25

Προκλητικός Γεωργιάδης: Ακυρώνει επίσκεψη στο αστυνομοκρατούμενο νοσοκομείο Δράμας, συκοφαντώντας εργαζόμενους

Οι δυνάμεις της αστυνομίας που είχαν μεταβεί στο νοσοκομείο, ενόψει της επίσκεψης του υπουργού επιχείρησαν να εμποδίσουν διαδηλωτές να φτάσουν στην πύλη - Σε μαύρη προπαγάνδα κατέφυγε ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
Συνεχίζεται η παροχολογία για την αντιστροφή κλίματος από το Μαξίμου – Διαρροές για πακέτο ΔΕΘ ύψους 1,7 δισ.
Πολιτική Γραμματεία 04.09.25

Συνεχίζεται η παροχολογία για την αντιστροφή κλίματος από το Μαξίμου – Διαρροές για πακέτο ΔΕΘ ύψους 1,7 δισ.

Παροχολογίας συνέχεια από την κυβέρνηση, ενόψει της ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα - Οι διαρροές για πακέτο ύψους 1,7 δισ.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικοί μύδροι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση, αγωνιά για τη 2η δικογραφία
«Μεγάλο γαλάζιο σκάνδαλο» 04.09.25

Αντιπολιτευτικοί μύδροι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση, αγωνιά για τη 2η δικογραφία

Νέα σύννεφα πάνω από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, φέρνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την αντιπολίτευση να εντείνει τις πιέσεις για λογοδοσία, ενώ αναμένονται νέες αποκαλύψεις σε δεύτερη δικογραφία

Σύνταξη
Φόβοι Μητσοτάκη για διεθνή… έκθεση στη Θεσσαλονίκη
Πολιτική 04.09.25

Φόβοι Μητσοτάκη για διεθνή… έκθεση στη Θεσσαλονίκη

Η εικόνα σύγχυσης της κυβέρνησης λίγες μέρες πριν την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Η αναγόρευση του τέως πρωθυπουργού ως βασικού πολιτικού αντιπάλου. Τα άγχη και η προετοιμασία του Μαξίμου εν όψει ΔΕΘ και ο αριθμός στις δημοσκοπήσεις, κάτω από τον οποίο ο Κυρ. Μητσοτάκης θα έχει πρόβλημα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αντί για πόντιση του καλωδίου καταποντίζεται το έργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει νέα δικογραφία και τους φταίει ο Τσίπρας όταν μιλά για κλεπτοκρατία
in Confidential 04.09.25

Αντί για πόντιση του καλωδίου καταποντίζεται το έργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει νέα δικογραφία και τους φταίει ο Τσίπρας όταν μιλά για κλεπτοκρατία

Στην κυβέρνηση παζάρι για τη ΔΕΘ μήπως με παροχές αγοράσουν αμνησία για τις λαμογιές, στην αντιπολίτευση πολλές διαγνώσεις γιατί η Ελλάδα ασθενεί συγκεκριμένη πρόταση για θεραπεία ακόμη εκκρεμεί. Να είμαστε καλά γιορτάσαμε πάλι τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της

Σύσκεψη με εκπροσώπους Επαγγελματικών Ομοσπονδιών και φορέων ενόψει της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ είχε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»
Βαρύ το κλίμα 03.09.25

Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»

Δεν είναι λίγοι οι κυβερνητικοί βουλευτές που πνέουν μένεα στο πρόσωπο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Ο Γιώργος Μυλωνάκης φαίνεται πως συγκεντρώνει πολλά παράπονα για τη διαχείριση της κρίσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για το γεγονός ότι επιθυμεί να δένει και να λύνει στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα ξαναχτίσει την Ελλάδα της δικαιοσύνης – «Ηθική» και «κυβέρνηση Μητσοτάκη» έννοιες ασύμβατες
3η Σεπτέμβρη 03.09.25

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα ξαναχτίσει την Ελλάδα της δικαιοσύνης – «Ηθική» και «κυβέρνηση Μητσοτάκη» έννοιες ασύμβατες

«Η σημερινή επέτειος αποτελεί διαχρονικά εφαλτήριο κοινωνικών αγώνων. Ας αγωνιστούμε ενωμένοι για να γίνει αφετηρία μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης απέναντι στην παρακμή, την ατιμωρησία, την αλαζονεία», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία

Με νέα του παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας ορίζει τη σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο

Σύνταξη
Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία
Πολιτική 03.09.25

Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία

Με το πρόσχημα της ανταγωνιστικότητας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο έρχεται να ξηλώσει ό,τι έχει μείνει όρθιο μετά από 3 μνημόνια και 6 χρόνια γαλάζιας διακυβέρνησης. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανησυχεί για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου
Στον αέρα; 03.09.25

ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα και ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη. Οφείλει άμεσα να ενημερώσει για την πραγματική κατάσταση, το χρονοδιάγραμμα και τις αληθείς προοπτικές υλοποίησης του έργου», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
3η Σεπτέμβρη – 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

3η Σεπτέμβρη – 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό

Η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το Δημογραφικό πραγματοποιείται, σήμερα 3 Σεπτεμβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του Κινήματος

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας
«Σκλαβιά» 03.09.25

Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας

Συνάντηση με την Ομοσπονδία Τουρισμού και Επισιτισμού είχε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος τόνισε πως «αντί να μιλάμε σήμερα για 35ωρο με καλύτερες αμοιβές, πάμε πίσω» με το 13ωρο

Σύνταξη
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»
Όχι οι πολίτες 03.09.25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»

«Η Μαύρη Βίβλος του ΠΑΣΟΚ θολώνει με αποσπασματικά στοιχεία την αλήθεια», λέει το ΥΠΕΝ - «Παρουσιάζει τις ονομαστικές τιμές των τιμολογίων, κρύβοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Δεν πάει Ζάππειο ο Γιώργος Παπανδρέου λόγω… Κίνας
Παρασκήνιο 03.09.25

Δεν πάει Ζάππειο ο ΓΑΠ λόγω… Κίνας

Aπό τις φετινές εκδηλώσεις του Ζαππείου θα απουσιάζει ο Γιώργος Παπανδρέου. Όχι λόγω διαφωνίας αλλά λόγω… της 80ης επετείου από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!

Ο Πολ Ντόιλ, κατηγορούμενος της επίθεσης με το αυτοκίνητο στην παρέλαση τίτλου εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο του Λίβερπουλ και δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Πατήσια: Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της
Στα Πατήσια 04.09.25

«Δεν ισχύει τίποτα από όσα λέγονται» - Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή έχοντας μόλις γεννήσει μέσα στο διαμέρισμά της στα Πατήσια μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ζητούμενο η κοινωνική συνοχή
Στο επίκεντρο 04.09.25

Ζητούμενο η κοινωνική συνοχή

Δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα προς τα πίσω στον τομέα της συνοχής, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών στο Σανταντέρ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Μια μουσική ιστορία προς πώληση: Ο Μόρισεϊ βγάζει στο «σφυρί» τα δικαιώματά του στους Smiths
Στα άκρα 04.09.25

Μια μουσική ιστορία προς πώληση: Ο Μόρισεϊ βγάζει στο «σφυρί» τα δικαιώματά του στους Smiths

Η φωνή των Smiths Μόρισεϊ, σε ανάρτησή του, έκανε γνωστό ότι πουλάει τα δικαιώματα που έχει στο βρετανικό συγκρότημα, καθώς βαρέθηκε τη σύγκριση και τις συγκρούσεις με τον Τζόνι Μαρ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γαλλία: Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης
Επενδυτικές τακτικές 04.09.25

Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Τρία σενάρια

Η UBS προτείνει μια σειρά από επενδυτικές τακτικές για να προετοιμαστούν οι επενδυτές - Τα τρία σενάρια για το πολιτικό μέλλον στη Γαλλία, που ενδέχεται να προκύψουν μετά την ψήφο εμπιστοσύνης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Λισαβόνα: Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ – Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση
Στους 17 οι νεκροί 04.09.25

Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ - Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση

Η Λισαβόνα θρηνεί μετά τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων όταν ένα βαγόνι τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και έπεσε στο δρόμο - Η γραμμή του τελεφερίκ Γκλόρια άνοιξε το 1885.

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Ηράκλειο: Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων – Τι λένε δήμος και εργολάβος
Στο Ηράκλειο 04.09.25

Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων - Αλληλοκατηγορούνται δήμος και εργολάβος

Για σαφή εντολή της δημοτικής αρχής στο Ηράκλειο να ξηλωθούν τα κουφώματα κάνει λόγο ο εργολάβος - «Είπαμε να μην πειραχτούν» απαντάει ο δήμος - Γιαπί το σχολείο όσο οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία – Τα Τρίκαλα, το Draft και οι… Αντετοκούνμπο (vids)
Euroleague 04.09.25

Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού - Τα Τρίκαλα, το Draft και οι... Αντετοκούνμπο (vids)

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν με απουσίες για αυτό τον λόγο εκτός από τον Καλίφα Κουμάτζε έχει... επιστρατεύσει και δεύτερο σέντερ – Ποιος είναι ο 28χρονος, Νίκος Οκεκουόγεν…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Πώς ο εμπορικός πόλεμος «τραυματίζει» τις ΗΠΑ
Κόσμος 04.09.25

Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Πώς ο εμπορικός πόλεμος «τραυματίζει» τις ΗΠΑ

Έφεση έκανε το βράδυ της Τετάρτης στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόφαση που έκρινε παράνομη την εφαρμογή εκτεταμένων δασμών σε παγκόσμιο επίπεδο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»
Συνέντευξη Τύπου 04.09.25 Upd: 13:12

ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ παρουσιάζει τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία και εκτοξεύει πυρά για τη διαχείριση των φυσικών φαινομένων από την κυβέρνηση

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αυστραλία: Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό – «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»
Στην Αυστραλία 04.09.25

Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό - «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»

«Δεν μπορώ να εξηγήσω το συναίσθημα» λέει η μητέρα του ενός έτους αγοριού που δεν το βρήκε στον βρεφονηπιακό σταθμό του Σίδνεϊ στην Αυστραλία όταν πήγε να το παραλάβει

Σύνταξη
Πιο γρήγορος και από τη σκιά του: Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε το sequel του Σούπερμαν
Μπαμ μπαμ 04.09.25

Πιο γρήγορος και από τη σκιά του: Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε το sequel του Σούπερμαν

Ο δημιουργός και νέο «αφεντικό» των DC Studios Τζέιμς Γκαν δεν μπορεί να περιμένει για τη συνέχεια του Σούπερμαν. Αυτή είναι η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει το sequel.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Προκλητικός Γεωργιάδης: Ακυρώνει επίσκεψη στο αστυνομοκρατούμενο νοσοκομείο Δράμας, συκοφαντώντας εργαζόμενους
Ένταση 04.09.25

Προκλητικός Γεωργιάδης: Ακυρώνει επίσκεψη στο αστυνομοκρατούμενο νοσοκομείο Δράμας, συκοφαντώντας εργαζόμενους

Οι δυνάμεις της αστυνομίας που είχαν μεταβεί στο νοσοκομείο, ενόψει της επίσκεψης του υπουργού επιχείρησαν να εμποδίσουν διαδηλωτές να φτάσουν στην πύλη - Σε μαύρη προπαγάνδα κατέφυγε ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
Θρακικό Πέλαγος: «Οι Τούρκοι έλεγαν ‘βουλιάξτε τους’» – Τι καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες
Θρακικό Πέλαγος 04.09.25

«Οι Τούρκοι έλεγαν 'βουλιάξτε τους'» - Τι καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες για το επεισόδιο

«Άρχισαν να μας κυνηγάνε να μας εμβολίσουν, μέχρι τουφεκιές μας 'ρίξαν'», λένε οι Έλληνες ψαράδες που βρέθηκαν στο επεισόδιο στο Θρακικό Πέλαγος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

