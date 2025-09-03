newspaper
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Οχι» στην υποβάθμιση της Νομικής – Με προσφυγή απειλούν οι δικηγόροι κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων
Ελλάδα 03 Σεπτεμβρίου 2025

«Οχι» στην υποβάθμιση της Νομικής – Με προσφυγή απειλούν οι δικηγόροι κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων

Η αδειοδότηση Νομικών Σχολών στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη Νομική Κομοτηνής, ζήτημα που πέραν της ακαδημαϊκής τυγχάνει και μείζονος εθνικής σημασίας, επισημαίνουν οι δικηγόροι

Σύνταξη
Vita.gr
Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Spotlight

Την κατηγορηματική αντίθεσή της στην υποβάθμιση των Νομικών Σπουδών μέσω των ελλιπών προγραμμάτων που αποτελούν τη βάση ορισμένων ιδιωτικών Νομικών Σχολών διατυπώνει η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας εξετάζοντας μάλιστα την εκ νέου προσφυγή στη δικαιοσύνη σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που έχει θέσει  το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφασή του για τα μη κρατικά πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Υπό αυτό το πρίσμα το ΔΣ του ΔΣΑ επ’ αφορμή πρόσφατων δημοσιεύσεων που ερείδονται σε στοιχεία αναρτημένα στον σχετικό ιστότοπο για τα προγράμματα σπουδών κάποιων Ιδιωτικών Νομικών Σχολών που πρόσφατα εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΕΘΑΑΕ), εκφράζει  την κατηγορηματική αντίθεση στην υποβάθμιση των Νομικών Σπουδών, μέσω τέτοιων προγραμμάτων ελλιπούς νομικής πληρότητας.

Επισημαίνει δε, ότι η αδειοδότηση Νομικών Σχολών στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη Νομική Κομοτηνής, ζήτημα που πέραν της ακαδημαϊκής τυγχάνει και μείζονος εθνικής σημασίας.

Έτσι, οι  πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων της χώρας στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους αποφάσισαν να ζητήσουν αντίγραφα του φακέλου αδειοδότησης, για να ελέγξουν  το σύνολο των κατά νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων καθώς και των εγκριθέντων προγραμμάτων ενώπιον των τριών νέων Ιδιωτικών Νομικών Σχολών της Χώρας.

Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί η βασιμότητα των αναρτήσεων για Προγράμματα Σπουδών που έχουν τυχόν εγκριθεί ή η έλλειψη απαιτούμενων, εν μέρει ή εν όλω, δικαιολογητικών, θα προβεί σε δικαστική προσφυγή κατά των εγκριτικών διοικητικών πράξεων και των εκδοθησόμενων τυχών Υπουργικών Αποφάσεων.

Business
Metlen: Σήμερα η μεγάλη ημέρα – Αντικαθιστά την Taylor Wimpey στον FTSE 100

Metlen: Σήμερα η μεγάλη ημέρα – Αντικαθιστά την Taylor Wimpey στον FTSE 100

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Πώς θα κλείσει το κενό των 180.000 σπιτιών – Το αντίδοτο

Στεγαστική κρίση: Πώς θα κλείσει το κενό των 180.000 σπιτιών – Το αντίδοτο

inWellness
inTown
Κρήτη: Δεσμεύονται λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία της εγκληματικής οργάνωσης
Έρευνες εν εξελίξει 03.09.25

Δεσμεύονται λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία όλων των πρωταγωνιστών της κρητικής μαφίας

Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν μπει όλες οι κινήσεις λογαριασμών και η ακίνητη περιουσία των προσώπων στην Κρήτη, που ελέγχονται ποινικά από τη δικαιοσύνη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ακήρυχτος πόλεμος για τα ψάρια στο Αιγαίο – Από το Θρακικό Πέλαγος έως τα Δωδεκάνησα
Διογκώνεται το πρόβλημα 03.09.25

Ακήρυχτος πόλεμος για τα ψάρια στο Αιγαίο - Από το Θρακικό Πέλαγος έως τα Δωδεκάνησα

Ανησυχία για τα τουρκικά αλιευτικά που αλωνίζουν το Αιγαίο - Σε στάση εργασίας οι αλιείς μετά τους πυροβολισμούς στο Θρακικό Πέλαγος - «Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κρητική μαφία: «Ο Θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει…» – Η συνομιλία με τον αστυνομικό και οι υποψίες για την τηλεφωνική γραμμή
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Ο Θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει…» – Η συνομιλία με τον αστυνομικό και οι υποψίες για την τηλεφωνική γραμμή

Μέλος της κρητικής μαφίας που διακινούσε ναρκωτικά είχε αναπτύξει στενή σχέση με αστυνομικό για να του δίνει πληροφορίες - Σε μια συνομιλία μαζί του έχει αρχίσει να υποψιάζεται ότι παρακολουθείται το τηλέφωνό του

Σύνταξη
Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κρήτη έως την Κοζάνη
Ελλάδα 02.09.25

Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κρήτη έως την Κοζάνη

Ένας 72χρονος από την Κοζάνη φέρεται να έβαλε στην τσέπη σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ - Στη λίστα περιλαμβάνονται και άλλες περιπτώσεις εκτός Κρήτης που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ο αρχηγός της κρητικής μαφίας, ο Αρχιμανδρίτης που θέλει να γίνει Μητροπολίτης και η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου
Ελλάδα 02.09.25

Ο αρχηγός της κρητικής μαφίας, ο Αρχιμανδρίτης που θέλει να γίνει Μητροπολίτης και η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου

Αποκαλυπτικές συνομιλίες έχει καταγράψει ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. μεταξύ του επιχειρηματία που κατηγορείται ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη

Σύνταξη
Ο ορισμός του «rebuild»: Η Λεβερκούζεν άλλαξε τα 9/11 από την ομάδα που κατέκτησε την Bundesliga (pic)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Ο ορισμός του «rebuild»: Η Λεβερκούζεν άλλαξε τα 9/11 από την ομάδα που κατέκτησε την Bundesliga (pic)

Η φετινή Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με την ομάδα που κατέκτησε την Bundesliga πριν δύο χρόνια, καθώς 9 στους 11 βασικούς παίκτες έχουν αποχωρήσει.

Σύνταξη
Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη Βηθλεέμ
Προς τιμήν 03.09.25

Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη Βηθλεέμ

Το θέατρο της Πύλης Βηθλεέμ το οποίο φιλοξενεί πάρα πολλές εκδηλώσεις σχεδόν καθημερινά την καλοκαιρινή περίοδο, από δω και πέρα θα ονομάζεται Ανοικτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βηθλεέμ.

Σύνταξη
Δεν πάει Ζάππειο ο ΓΑΠ λόγω… Κίνας
Παρασκήνιο 03.09.25

Δεν πάει Ζάππειο ο ΓΑΠ λόγω… Κίνας

Aπό τις φετινές εκδηλώσεις του Ζαππείου θα απουσιάζει ο Γιώργος Παπανδρέου. Όχι λόγω διαφωνίας αλλά λόγω… της 80ης επετείου από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κρήτη: Δεσμεύονται λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία της εγκληματικής οργάνωσης
Έρευνες εν εξελίξει 03.09.25

Δεσμεύονται λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία όλων των πρωταγωνιστών της κρητικής μαφίας

Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν μπει όλες οι κινήσεις λογαριασμών και η ακίνητη περιουσία των προσώπων στην Κρήτη, που ελέγχονται ποινικά από τη δικαιοσύνη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Κάρφια» της «Marca» για Χουάντσο: «Άτονος στην Ισπανία, τεράστια η διαφορά του με τον Παναθηναϊκό»
Μπάσκετ 03.09.25

«Κάρφια» της «Marca» για Χουάντσο: «Άτονος στην Ισπανία, τεράστια η διαφορά του με τον Παναθηναϊκό»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής της «Marca» για την απόδοση του στο Eurobasket, με την ισπανική ιστοσελίδα να κάνει συγκρίσεις με την παρουσία του στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Greece’s PPC Cuts September Power Tariffs by 14.5%
English edition 03.09.25

Greece’s PPC Cuts September Power Tariffs by 14.5%

Public Power Corporation (PPC), Greece’s largest electricity provider, announced a 14.5% reduction in its September green tariffs, citing falling wholesale energy prices. Other household plans also see notable drops, offering consumers lower costs

Σύνταξη
Ροκ και ξεκατίνιασμα: «Δεν δίνω δεκάρα για τον Όζι» είπε ο Ρότζερ Γουότερς και προκάλεσε την οργή του γιου του Τζακ
Κακίες & αντιδράσεις 03.09.25

Ροκ και ξεκατίνιασμα: «Δεν δίνω δεκάρα για τον Όζι» είπε ο Ρότζερ Γουότερς και προκάλεσε την οργή του γιου του Τζακ

Ο πάλαι ποτέ ηγέτης των Pink Floyd Ρότζερ Γουότερς απαξίωσε με τα χειρότερα λόγια τη μουσική κληρονομιά του Όζι Όσμπορν και αυτό δεν άρεσε καθόλου στον γιο του θρύλου των Black Sabbath.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το νέο μήνυμα του Ποντένσε στον Ολυμπιακό και τον κόσμο του : «Δεν μπορώ να περιμένω να σας ξαναδώ όλους» (pic)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Το νέο μήνυμα του Ποντένσε στον Ολυμπιακό και τον κόσμο του : «Δεν μπορώ να περιμένω να σας ξαναδώ όλους» (pic)

«Καλημέρα από τον Ποντένσε», αναφέρει σε ανάρτησή της στα social media η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τους ανθρώπους του συλλόγου να ζητούν από τον Πορτογάλο να στείλει το μήνυμά του.

Σύνταξη
Καίνε οι τιμές του καφέ – Να καταργηθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ζητά από τον Μητσοτάκη η Ένωση του κλάδου
«Καταργείστε τον ΕΦΚ» 03.09.25

Καίνε οι τιμές του καφέ – Να καταργηθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ζητά από τον Μητσοτάκη η Ένωση του κλάδου

Η Ελληνική Ένωση Καφέ τονίζει ότι ΕΦΚ, δεν επιβαρύνει μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και κάθε πολίτη που βλέπει την τιμή του καφέ να εκτοξεύεται.

Σύνταξη
Γκαγκάτσης: «Μόνο με Έλληνες διαιτητές τα παιχνίδια στο Κύπελλο, ξένοι στο VAR»
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 03.09.25

Γκαγκάτσης: «Μόνο με Έλληνες διαιτητές τα παιχνίδια στο Κύπελλο, ξένοι στο VAR»

Ο Μάκης Γκαγκάτσης αποκάλυψε στην κλήρωση ότι στα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας θα βρίσκονται αποκλειστικά Έλληνες διαιτητές, ενώ ξένοι θα υπάρχουν μόνο στο VAR.

Σύνταξη
Επίθεση Ισραήλ στον Μακρόν για την επικείμενη αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Υπονομεύει τη σταθερότητα»
Κόσμος 03.09.25

Επίθεση Ισραήλ στον Μακρόν για την επικείμενη αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Υπονομεύει τη σταθερότητα»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του Μακρόν, κατηγορώντας τον ότι "υπονομεύει τη σταθερότητα" της Μέσης Ανατολής στον απόηχο της πρόθεσης του Παρισιού να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος.

Σύνταξη
Νίνα Σιμόν: Η νύχτα που το I Shall Be Released έγινε ύμνος ελευθερίας στο Παρίσι
Βίντεο 03.09.25

Νίνα Σιμόν: Η νύχτα που το I Shall Be Released έγινε ύμνος ελευθερίας στο Παρίσι

Στο L’Olympia το 1969, η Νίνα Σιμόν μετέτρεψε το τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν σε πολιτική και προσωπική κραυγή, σημαδεύοντας μια κορυφαία στιγμή της καριέρας της και της μουσικής ιστορίας.

Σύνταξη
Ρωσία: «Η διεθνής κοινότητα να αναγνωρίσει τις νέες εδαφικές πραγματικότητες» – Οι όροι για «διαρκή ειρήνη»
Σεργκέι Λαβρόφ 03.09.25

Οι όροι της Ρωσίας για «διαρκή ειρήνη» - «Αναγνώριση της νέας εδαφικής πραγματικότητας» ζητά ο Λαβρόφ

Η Ρωσία ζητά τη διεθνή αναγνώριση των ουκρανικών εδαφών που έχει προσαρτήσει - Το Κίεβο μιλά για μια «νέα σειρά παλιών τελεσιγράφων» και ζητά την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

