Neuralink: Ο Έλον Μασκ έβαλε ένα τσιπ στον εγκέφαλο ενός παράλυτου άνδρα – Τι λέει ο ίδιος ο ασθενής
Επιστήμες 03 Σεπτεμβρίου 2025

Neuralink: Ο Έλον Μασκ έβαλε ένα τσιπ στον εγκέφαλο ενός παράλυτου άνδρα – Τι λέει ο ίδιος ο ασθενής

Ένα ατύχημα άφησε παράλυτο τον Νόλαντ Άρμπαου, αλλά το εμφύτευμα εγκεφάλου Neuralink του Έλον Μασκ του επιτρέπει να ελέγχει υπολογιστές με τις σκέψεις του. Τι λέει ο ίδιος 18 μήνες μετά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πριν από δεκαοκτώ μήνες, ο Noland Arbaugh έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έλαβε ένα επαναστατικό εμφύτευμα τσιπ εγκεφάλου που αναπτύχθηκε από την Neuralink του Έλον Μασκ.

Παράλυτος μετά από ένα ατύχημα στην κολύμβηση το 2016, ο Noland μπόρεσε να ανακτήσει τον έλεγχο του περιβάλλοντός του μόνο μέσω της σκέψης.

Φανταστείτε να μπορείτε να χειρίζεστε έναν υπολογιστή, να παίζετε βιντεοπαιχνίδια ή να ανοίγετε τις έξυπνες οικιακές σας συσκευές χρησιμοποιώντας μόνο το μυαλό σας – αυτό δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία αλλά μια ζωντανή πραγματικότητα.

Το ταξίδι του αφηγείται μια ιστορία για την ελπίδα, το θάρρος και τη μεταμορφωτική δύναμη της τεχνολογίας αιχμής. Πώς ένα μικροσκοπικό τσιπ μέσα στον εγκέφαλο δημιουργεί νέες δυνατότητες για κάποιον που έχει χάσει τόσα πολλά;

Το πώς αυτό το πρωτοφανές εμφύτευμα έχει αναδιαμορφώσει τη ζωή του Νόλαντ και προσφέρει μια ματιά στο μέλλον, εξηγεί ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Fortune.

Το τσιπ του Έλον Μασκ στον εγκέφαλό του

Στο Νευρολογικό Ινστιτούτο Barrow στο Φοίνιξ, ο Noland υποβλήθηκε σε μια ακριβή ρομποτική χειρουργική επέμβαση διάρκειας δύο ωρών. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, εμφυτεύτηκαν στον κινητικό φλοιό του εξαιρετικά λεπτά σύρματα που περιείχαν περισσότερα από 1.000 ηλεκτρόδια. Αυτό το εμφύτευμα λειτουργεί ως διεπαφή εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI), μεταφράζοντας ηλεκτρικούς παλμούς από τη δραστηριότητα των νευρώνων σε ψηφιακές εντολές.

Tο εμφύτευμα τοποθετείται πάνω στον εγκέφαλο και διαβάζει τη δραστηριότητα νευρώνων (Neuralink)

Χάρη σε αυτήν την πρωτοποριακή ασύρματη τεχνολογία, ο Noland ελέγχει πλέον τις συσκευές του χωρίς να κινεί τους μύες του. Από την πλοήγηση στο διαδίκτυο και τη μελέτη της νευροεπιστήμης μέχρι το παιχνίδι βιντεοπαιχνιδιών όπως το Mario Kart και τη διαχείριση του έξυπνου συστήματος του σπιτιού του, το τσιπ ανοίγει πόρτες σε ανεξαρτησία που ήταν αδιανόητες πριν.

Σε αντίθεση με άλλες διεπαφές του εγκεφάλου που απαιτούν ογκώδεις εξωτερικές συνδέσεις, το εμφύτευμα του Neuralink είναι μικρότερο και πιο συνδεδεμένο, αν και χρειάζεται φόρτιση κάθε λίγες ώρες. Για κάποιον που κάποτε ένιωθε απομονωμένος μέσα στο σώμα του, αυτή η ανακάλυψη παρέχει έναν ισχυρό νέο τρόπο αλληλεπίδρασης με τον κόσμο.

Πώς είναι να ανακτάς την αυτονομία σου μετά από χρόνια παράλυσης

Ο Νόλαντ μοιράζεται με ένα αδιαμφισβήτητο πάθος ότι αγωνίζεται να αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο. «Αυτό είναι τόσο διαφορετικό από το πώς ήταν η ζωή πριν… Νιώθω σαν να προσπαθώ να καλύψω τη διαφορά για οκτώ χρόνια που δεν έκανα τίποτα – ήμουν ξαπλωμένος, κοιτάζοντας τοίχους», λέει.

Τώρα, επέστρεψε στο σχολείο σπουδάζοντας νευροεπιστήμη στην Αριζόνα, ξοδεύοντας έως και 10 ώρες την ημέρα χρησιμοποιώντας το τσιπ για να εργάζεται, να διαβάζει και να επικοινωνεί με άλλους. Έχει μάλιστα ξεκινήσει μια νέα επαγγελματική πορεία ως δημόσιος ομιλητής, εμπνέοντας το κοινό να ξανασκεφτεί τι είναι δυνατό όταν η τεχνολογία συναντά την αποφασιστικότητα.

«Νιώθω ότι έχω ξανά δυνατότητες», εξηγεί ο Νόλαντ. «Υποθέτω ότι πάντα είχα δυνατότητες, αλλά τώρα βρίσκω έναν τρόπο να αξιοποιήσω αυτές τις δυνατότητες με ουσιαστικούς τρόπους. Είναι πολύ διαφορετικό».

«Τεχνικά είμαι cyborg επειδή έχω ενισχυθεί από μια «μηχανή», αλλά εξακολουθώ να βλέπω τον εαυτό μου ως έναν κανονικό άνθρωπο» προσθέτει.

«Είναι μια δεύτερη ευκαιρία να ζήσουμε με σκοπό»

Το γεγονός ότι έγινε μια πρωτοποριακή μελέτη περίπτωσης έφερε στον Νόλαντ τόσο αναγνώριση όσο και προκλήσεις. Η δημόσια έκθεση οδήγησε σε παρενόχληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και μια ψευδής αναφορά έκτακτης ανάγκης οδήγησε ακόμη και σε επίσκεψη μιας ομάδας SWAT στο σπίτι του – μια τρομακτική εμπειρία για οποιονδήποτε.

Παρά τις αντιξοότητες, παραμένει ακλόνητος στην πίστη του στο έργο. «Δεν πρόκειται απλώς για ένα κλινικό πείραμα. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία να ζήσουμε με σκοπό», λέει. Η εταιρεία κάλυψε το κόστος της χειρουργικής επέμβασης και των μετακινήσεων, αλλά δεν κατέβαλε τακτικό μισθό. Αντ’ αυτού, ο Νόλαντ κερδίζει χρήματα μέσω ομιλιών, συμπεριλαμβανομένου ενός πλέον εμβληματικού δημόσιου χαιρετισμού που απηύθυνε τον Φεβρουάριο του 2024: «Γεια σας, άνθρωποι».

Ο Μασκ έχει μεγάλες φιλοδοξίες για την τεχνολογία, η οποία όπως έχει υποστηρίξει θα αντιμετωπίζει μια μέρα παθήσεις όπως η παχυσαρκία, η κατάθλιψη, ο αυτισμός και η σχιζοφρένεια.

Η ιστορία του αποκαλύπτει ότι τα τεχνολογικά άλματα συνοδεύονται και από συναισθηματικά και κοινωνικά εμπόδια. Αποτελεί μια ισχυρή απόδειξη της ανθρώπινης πλευράς της καινοτομίας—όπου η ταυτότητα, η ιδιωτικότητα και η προσωπική ασφάλεια τέμνονται με την πρωτοποριακή επιστήμη.

Τι επιδιώκει να πετύχει το Neuralink με τις διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή

Η Neuralink, η οποία ιδρύθηκε το 2016 από τον Έλον Μασκ, έχει ως αποστολή την προώθηση της νευροτεχνολογίας αναπτύσσοντας εμφυτεύματα που επιτρέπουν την άμεση επικοινωνία μεταξύ του εγκεφάλου και των ψηφιακών συσκευών. Αυτά τα εμφυτεύματα καταγράφουν εγκεφαλικά σήματα και τα μεταδίδουν σε υπολογιστές ή προσθετικά άκρα, ενδεχομένως αποκαθιστώντας χαμένες λειτουργίες ή ακόμη και ενισχύοντας τις ανθρώπινες ικανότητες.

Για άτομα με νευρολογικές αναπηρίες, αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να μεταμορφώσει την καθημερινή ζωή, αυξάνοντας την ανεξαρτησία και τη συνδεσιμότητα. Παρά τα τεχνικά εμπόδια όπως η διάρκεια ζωής της μπαταρίας , η ακρίβεια του σήματος και η μακροπρόθεσμη ασφάλεια, τα πιθανά οφέλη είναι εκπληκτικά.

Η προσωπική εμπειρία του Νόλαντ προσφέρει μια ελπιδοφόρα ματιά στο τι μπορεί να επιφυλάσσει το μέλλον για εκατομμύρια ανθρώπους που υποφέρουν από παράλυση ή άλλες νευρικές βλάβες. Η ιστορία του ζωντανεύει την αφηρημένη ιδέα των διεπαφών νου-μηχανής και την καθιστά προσιτή σε ένα βαθιά ανθρώπινο επίπεδο.

