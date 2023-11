Έλον Μασκ: Κάνουν ουρά για να εμφυτεύσουν τσιπ της Neuralink

Μετά την έγκριση που πήρε η Neuralink του Έλον Μασκ, από τον FDA, για κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, δεν έχει σταματήσει να λαμβάνει αιτήματα από άτομα που είναι πρόθυμα να λάβουν ένα από τα εμφυτεύματα εγκεφάλου που παράγει η εταιρεία.

Συγκεκριμένα, η Neuralink Corp. αναζητά εθελοντές για την πρώτη της κλινική δοκιμή, δηλαδή κάποιον που να είναι πρόθυμος να αφαιρέσει ένα κομμάτι του κρανίου του από έναν χειρουργό, ώστε ένα μεγάλο ρομπότ να εισάγει μια σειρά από ηλεκτρόδια και εξαιρετικά λεπτά καλώδια στον εγκέφαλό του.

Η διαδικασία και ο στόχος της εταιρείας

Όταν το ρομπότ τελειώσει, το κομμάτι του κρανίου που θα λείπει θα έχει αντικατασταθεί από έναν υπολογιστή στο μέγεθος ενός τεμαχίου που προορίζεται να παραμείνει εκεί για χρόνια.

Η δουλειά του θα είναι να διαβάζει και να αναλύει την εγκεφαλική δραστηριότητα του ατόμου και στη συνέχεια να μεταδίδει τις πληροφορίες αυτές ασύρματα σε ένα κοντινό φορητό υπολογιστή ή tablet.

Σημειώνεται πως η εταιρεία, δεν έχει ακόμη εμφυτεύσει τη συσκευή της σε άνθρωπο, αλλά σκοπεύει να το κάνει σε 11 άτομα το επόμενο έτος και πάνω από 22.000 έως το 2030, σύμφωνα με τη Vance, η οποία είπε ότι επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας 10 φορές σε διάστημα τριών χρόνων.

Προσπαθεί να προλάβει τον ανταγωνισμό ο Μασκ

Η Neuralink έχει κάνει 155 επεμβάσεις εμφύτευσης χρησιμοποιώντας το ρομπότ σε διάφορα πειραματόζωα, συμπεριλαμβανομένων των χοίρων και των πιθήκων, σύμφωνα με τη Vance. Όμως, ο Μασκ, συνέχισε να πιέζει για το ρομπότ να κινηθεί πιο γρήγορα, καθώς και για να γίνει η επέμβαση χωρίς ανθρώπινη βοήθεια.

Η βιογράφος είπε πως ο Μασκ έχει επισημάνει την ανάγκη να καταπολεμηθεί ο ανταγωνισμός από άλλες νεοσύστατες εταιρείες υπολογιστών εγκεφάλου όπως η Synchron και η Onward, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει δοκιμές σε ανθρώπους.

«Αυτή τη στιγμή μάς χτυπούν τον κ@λο», είπε ο Μασκ αφού η Synchron εμφύτευσε την πρώτη της συσκευή σε ασθενή στις ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2022 (τον Δεκέμβριο του 2021 ένας από τους ασθενείς της Synchron στην Αυστραλία ήταν το πρώτο άτομο που έστειλε tweet χρησιμοποιώντας μόνο τις σκέψεις του).

Τι ανέφερε η βιογράφος του Μασκ

Η Vance, η οποία έγραψε το 2015 τη βιογραφία του Έλον Μασκ, με τίτλο «Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future», είπε ότι παρά την «έκρηξη ενδιαφέροντος από χιλιάδες υποψήφιους ασθενείς», η εταιρεία εξακολουθεί να αναζητά τον πρώτο της εθελοντή ή «κάποιον που θέλει να αφαιρέσει ένα κομμάτι του κρανίου του από χειρουργό, ώστε ένα μεγάλο ρομπότ να μπορεί να εισάγει μια σειρά από ηλεκτρόδια και υπέρλεπτα σύρματα στον εγκέφαλό του».

Η βιογράφος του Μασκ είπε ότι χρειάζονται «μερικές ώρες» για έναν χειρουργό για να πραγματοποιήσει την κρανιεκτομή και στη συνέχεια περίπου 25 λεπτά για να τοποθετήσει το ρομπότ τη συσκευή, μαζί με την εξαιρετικά λεπτή συστοιχία περίπου 64 διαφορετικών νημάτων. Η συσκευή θα αντικαταστήσει το τμήμα του κρανίου που είχε αφαιρεθεί. Ο Βανς είπε ότι οι κλωστές είναι τόσο λεπτές, που είναι περίπου το 1/14 του πλάτους ενός μόνο σκέλους ανθρώπινης τρίχας.

Μεγαλώνει ο αριθμός των ατόμων που επιθυμούν την εμφύτευση τσιπ στον εγκέφαλο τους

«Δεν μπορούμε να ανατινάξουμε τους τρεις πρώτους»

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Twitter επιθυμεί να επιταχύνει τον ρυθμό της Neuralink «σαν να τελειώνει ο κόσμος» για να συμβαδίσει με την τεχνητή νοημοσύνη και την πιθανότητα ύπαρξης ενός όντος τεχνητής νοημοσύνης που δεν θα είναι φιλικό προς τον άνθρωπο, έγραψε η Vance.

Ωστόσο, ενώ η «μανιακή αίσθηση του επείγοντος» του Μασκ μπορεί να λειτουργήσει στην Tesla ή τη SpaceX -όπου έχει ξεκινήσει σπριντ και κοιμήθηκε στο εργοστάσιο για να τηρήσει τις προθεσμίες- τουλάχιστον ένα στέλεχος της Neuralink έχει στείλει αυστηρές προειδοποιήσεις ότι η πίεση στον συγκεκριμένο τομέα θα είχε δραματικά αποτελέσματα.

«Δεν μπορούμε να ανατινάξουμε τους τρεις πρώτους. Δεν είναι επιλογή εδώ», είπε στη Vance η Shivon Zilis, διευθύντρια ειδικών έργων της Neuralink και μητέρα δύο παιδιών του Μασκ, αναφερόμενη στους τρεις πρώτους πυραύλους της SpaceX, οι οποίοι εξερράγησαν.

Πού στοχεύει η Neuralink

Τον Σεπτέμβριο η εταιρεία άρχισε να αναζητά άτομα για την πρώτη της δοκιμή σε ανθρώπους. Η Neuralink ανέφερε σε μια ανάρτηση ιστολογίου ότι αναζητούσε άτομα που είχαν παράλυση και στα τέσσερα άκρα λόγω τραυματισμού του νωτιαίου μυελού ή ALS.

Η εταιρεία ελπίζει, τελικά, να κατασκευάσει μια συσκευή που θα δημιουργούσε ένα είδος συμβίωσης μεταξύ ανθρώπων και μηχανών και θα επέτρεπε στους ανθρώπους να στέλνουν μηνύματα ή να παίζουν παιχνίδια, χρησιμοποιώντας μόνο τις σκέψεις τους. Όμως, πρώτα η εταιρεία στοχεύει να βοηθήσει άτομα με νευρολογικές διαταραχές.