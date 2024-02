Ο πρώτος ασθενής στον οποίο εμφυτεύτηκε το εγκεφαλικό τσιπ της Neuralink έχει αναρρώσει από την επέμβαση και έχει αρχίσει να κινεί τον κέρσορα ενός ποντικιού στην οθόνη με τη δύναμη της σκέψης, ανακοίνωσε ο ιδρυτής της εταιρείας Έλον Μασκ.

H δήλωσή του έρχεται τρεις εβδομάδες μετά την πρώτη εμφύτευση του «Telepathy», το οποίο «ράβεται» πάνω στον εγκέφαλο από ένα χειρουργικό ρομπότ της Neuralink.

«Η πρόοδος είναι καλή και ο ασθενής δείχνει να έχει αναρρώσει πλήρως, με νευρικές επιδράσεις που έχουμε υπόψη. Ο ασθενής μπορεί να κινεί το ποντίκι στην οθόνη μόνο με τις σκέψεις του» είπε ο Μασκ σε ζωντανή εκδήλωση που παρακολούθησε το Reuters στο X.

Η πρώτη κλινική μελέτη της καλιφορνέζικης Neuralink αφορά ασθενείς με κινητικά προβλήματα λόγω βλάβης στη σπονδυλική στήριξη ή παράλυση λόγω πλάγιας μυατροφικής σκλήρυνσης, είχε ανακοινώσει η εταιρεία τον Σεπτέμβριο, όταν έλαβε το πράσινο φως από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Tο εμφύτευμα τοποθεταίται πάνω στον εγκέφαλο και διαβάζει τη δραστηριότητα νευρώνων (Neuralink)

Παραμένει άγνωστο πόσοι ασθενείς θα συμμετέχουν σε αυτή την πρώτη φάση των δοκιμών, στην οποία ελέγχεται κυρίως η ασφάλεια του εμφυτεύματος. Η διάρκειά της εκτιμάται σε έξι χρόνια.

Ακόμα και αν τα αποτελέσματα είναι θετικά, επισήμαναν ειδικοί που μίλησαν στο Reuters, μπορεί να χρειαστεί ακόμα και πάνω μια δεκαετία μέχρι να λάβει το τσιπ άδεια κυκλοφορίας.

