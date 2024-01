Ο Μασκ ανακοίνωσε την πρώτη επιτυχή εμφύτευση του Telepathy σε εγκέφαλο ασθενή

Η νεοσύστατη εταιρεία νευροτεχνολογίας Neuralink του Έλον Μασκ εμφύτευσε τη συσκευή της σε άνθρωπο για πρώτη φορά την Κυριακή και ο ασθενής «αναρρώνει καλά», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος σε μια ανάρτηση στο X (πρώην Twitter), τη Δευτέρα.

Η εταιρεία αναπτύσσει ένα εμφύτευμα εγκεφάλου που στοχεύει να βοηθήσει τους ασθενείς με σοβαρή παράλυση να ελέγχουν εξωτερικές τεχνολογίες χρησιμοποιώντας μόνο νευρικά σήματα. Η Neuralink άρχισε να στρατολογεί ασθενείς για την πρώτη της κλινική δοκιμή σε ανθρώπους τον φθινόπωρο, αφού έλαβε έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ για τη διεξαγωγή της μελέτης τον Μάιο, σύμφωνα με μια ανάρτηση ιστολογίου.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024