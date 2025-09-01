Το πρώτο σχολείο της διοίκησης Αγγελούδη θεμελιώθηκε στη Θεσσαλονίκη

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης θεμελίωσε το σχολικό συγκρότημα στο οποίο θα στεγαστεί το 32ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, στην περιοχή των Τροχιοδρομικών στη Χαριλάου.

Ο κ. Αγγελούδης επισήμανε πως η συνολική αναβάθμιση της σχολικής στέγης στον Δήμο Θεσσαλονίκης, αποτελεί συνειδητή επιλογή ευθύνης και πως το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την κατασκευή άλλων 11 σχολικών μονάδων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως το 2028 με συνολικό κόστος 74 εκατομμύρια ευρώ.

«Στους επόμενους μήνες, θα δείτε να κατεδαφίζονται τα τρία ακατάλληλα λυόμενα σχολεία από τον σεισμό του 1978 που δυστυχώς δεν κοσμούν την εκπαιδευτική μας κοινότητα και την πόλη και να ξεκινούν τρία νέα κτίρια τα οποία θα καλύψουν τα κενά. Συγχρόνως, μέχρι το τέλος του χρόνου θα δείτε να δημοπρατούνται περίπου οκτώ νέες σχολικές υποδομές, προκειμένου όλα αυτά, στο τέλος της πρώτης θητείας μας να τα έχουμε υπό παράδοση ή να έχουν ήδη παραδοθεί» είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Ο ίδιος, σημείωσε πως το νέο 32ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης που θα αποδοθεί σε δύο χρόνια στη σχολική κοινότητα, θα είναι ένα συγκρότημα σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλές και πως θα δώσει πολύτιμες ανάσες στο πρόβλημα της σχολικής στέγης.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης, δήλωσε στο περιθώριο της τελετής θεμελίωσης του 32ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης: «Πιστεύω ότι τα επόμενα δύο – τρία χρόνια θα έχουμε πολλά νέα σχολεία. Υπάρχουν κάποια που βρίσκονται σε φάση κατασκευής, υπάρχουν τα τρία της προκατασκευής τα οποία έχουν ανάδοχο και έχει ξεκινήσει η μελέτη και θεωρώ ότι ο Στέλιος Αγγελούδης θα αφήσει εποχή στο θέμα της σχολικής στέγης, γιατί αυτό που γίνεται σήμερα δεν έγινε τα τελευταία 50 χρόνια»

Τι αφορά το νέο σχολείο

Το νέο σχολικό κτίριο θα είναι συνολικής επιφάνειας περίπου 2.700 τ.μ., με υπόγειους βοηθητικούς χώρους γύρω στα 645 τ.μ. και θα περιλαμβάνει: