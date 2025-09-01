newspaper
01.09.2025 | 16:40
Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 14:50
Φωτιά στην Παγανή Λέσβου - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Το πρώτο σχολείο της διοίκησης Αγγελούδη θεμελιώθηκε στη Θεσσαλονίκη
Αυτοδιοίκηση 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:35

Το πρώτο σχολείο της διοίκησης Αγγελούδη θεμελιώθηκε στη Θεσσαλονίκη

Το νέο 32ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης θα αποδοθεί σε δύο χρόνια στη σχολική κοινότητα, σύμφωνα με όσα υποστήριξε η δημοτική Αρχή.

Χρήστος Ράπτης
ΚείμενοΧρήστος Ράπτης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης θεμελίωσε το σχολικό συγκρότημα στο οποίο θα στεγαστεί το 32ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, στην περιοχή των Τροχιοδρομικών στη Χαριλάου.

Ο κ. Αγγελούδης επισήμανε πως η συνολική αναβάθμιση της σχολικής στέγης στον Δήμο Θεσσαλονίκης, αποτελεί συνειδητή επιλογή ευθύνης και πως το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την κατασκευή άλλων 11 σχολικών μονάδων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως το 2028 με συνολικό κόστος 74 εκατομμύρια ευρώ.

«Στους επόμενους μήνες, θα δείτε να κατεδαφίζονται τα τρία ακατάλληλα λυόμενα σχολεία από τον σεισμό του 1978 που δυστυχώς δεν κοσμούν την εκπαιδευτική μας κοινότητα και την πόλη και να ξεκινούν τρία νέα κτίρια τα οποία θα καλύψουν τα κενά. Συγχρόνως, μέχρι το τέλος του χρόνου θα δείτε να δημοπρατούνται περίπου οκτώ νέες σχολικές υποδομές, προκειμένου όλα αυτά, στο τέλος της πρώτης θητείας μας να τα έχουμε υπό παράδοση ή να έχουν ήδη παραδοθεί» είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Ο ίδιος, σημείωσε πως το νέο 32ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης που θα αποδοθεί σε δύο χρόνια στη σχολική κοινότητα, θα είναι ένα συγκρότημα σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλές και πως θα δώσει πολύτιμες ανάσες στο πρόβλημα της σχολικής στέγης.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης, δήλωσε στο περιθώριο της τελετής θεμελίωσης του 32ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης: «Πιστεύω ότι τα επόμενα δύο – τρία χρόνια θα έχουμε πολλά νέα σχολεία. Υπάρχουν κάποια που βρίσκονται σε φάση κατασκευής, υπάρχουν τα τρία της προκατασκευής τα οποία έχουν ανάδοχο και έχει ξεκινήσει η μελέτη και θεωρώ ότι ο Στέλιος Αγγελούδης θα αφήσει εποχή στο θέμα της σχολικής στέγης, γιατί αυτό που γίνεται σήμερα δεν έγινε τα τελευταία 50 χρόνια»

Τι αφορά το νέο σχολείο

Το νέο σχολικό κτίριο θα είναι συνολικής επιφάνειας περίπου 2.700 τ.μ., με υπόγειους βοηθητικούς χώρους γύρω στα 645 τ.μ. και θα περιλαμβάνει:

  • 12 αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο, συνολικής δυναμικότητας 240 μαθητών
  • ειδικά εργαστήρια φυσικών επιστημών, πληροφορικής και καλλιτεχνικών στον δεύτερο όροφο
  • γραφεία, γραμματεία και χώρο αρχείου
  • βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο
  • γυμναστήριο και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
  • διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο με φυτεύσεις, υπαίθρια γήπεδα και υπόστεγο γυμναστικής
  • Χώρους στάθμευσης.

Business
ΔΕΗ: Ρίχνει 14,5% τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο

ΔΕΗ: Ρίχνει 14,5% τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο

World
Deutsche Bank: Η Ελλάδα θα τρέξει με 2,1% ανάπτυξη το 2025

Deutsche Bank: Η Ελλάδα θα τρέξει με 2,1% ανάπτυξη το 2025

Διακοπές υδροδότησης λόγω δολιοφθοράς στη γεώτρηση Νεοχωρακίου καταγγέλλει ο δήμος Νότιας Κέρκυρας
Δημοτικές υποδομές 01.09.25

Διακοπές υδροδότησης λόγω δολιοφθοράς στη γεώτρηση Νεοχωρακίου καταγγέλλει ο δήμος Νότιας Κέρκυρας

Προβλήματα στην υδροδότηση περιοχών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας ανακοίνωσε ο Δήμος κατόπιν δολιοφθοράς στην γεώτρηση Νεοχωρακίου όπως υποστηρίζει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Η Βίλα Ζωγράφου αναβαθμίζεται
Τοπόσημο 01.09.25

Η Βίλα Ζωγράφου αναβαθμίζεται

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ζωγράφου, για την ολική αναβάθμιση της Βίλας Ζωγράφου.

Σύνταξη
Ξέσπασε κόντρα κυβέρνησης – δημάρχου Αθηναίων για την επαναφορά της λεωφόρου Βασ. Όλγας στην κυκλοφορία
Πολιτική 29.08.25

Ξέσπασε κόντρα κυβέρνησης – δημάρχου Αθηναίων για την επαναφορά της λεωφόρου Βασ. Όλγας στην κυκλοφορία

Τα υπουργεία που βάζουν στοπ στα σχέδια του δημάρχου Χάρη Δούκα. Η απάντηση από πλευράς Δήμου που δείχνει Μπακογιάννη και τον «Μεγάλο Περίπατο». Τι προβλέπει η μελέτη για το κυκλοφοριακό και ποια ήταν η απόφαση του ΣτΕ για το θέμα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Απαλλαγή Δήμου Ηρακλείου από χρέος «μαμούθ»
Δόθηκε λύση 29.08.25

Απαλλαγή Δήμου Ηρακλείου από χρέος «μαμούθ»

Ο Δήμος Ηρακλείου απαλλάσσεται οριστικά από ένα χρέος άνω των 20.000.000 ευρώ από την απένταξη του Πολιτιστικού Κέντρου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωση η δημοτική Αρχή.

Σύνταξη
Συνεργασία περιφέρειας Αττικής με επιμελητήρια-Στο επίκεντρο η καινοτομία
Ενώνουν δυνάμεις 29.08.25

Συνεργασία περιφέρειας Αττικής με επιμελητήρια-Στο επίκεντρο η καινοτομία

Ζητούμενο για την περιφέρεια η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της Αττικής, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την τόνωση των εξαγωγών και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.

Σύνταξη
Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ
Φεστιβάλ Βενετίας 01.09.25

Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ

Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, για το σύνολο του έργου της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ αναμένεται να γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της «Kim Novak’s Vertigo».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό
Νέο βιβλίο 01.09.25

Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό

Νέο βιβλίο αποκαλύπτει ότι η βασίλισσα Κάμιλα έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης σε νεαρή ηλικία. Η ίδια, πλέον, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υποστήριξη θυμάτων κακοποίησης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Προσοχή: Ανακαλούνται μπισκότα λόγω μούχλας
Ελλάδα 01.09.25

Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας

Η ανάκληση αποφασίστηκε για τις επίμαχες παρτίδες καθώς η εταιρεία δέχθηκε παράπονα από καταναλωτές παρουσία ευρωτίασης (μούχλας) σε τεμάχια των συγκεκριμένων παρτίδων

Σύνταξη
Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του
Ελλάδα 01.09.25

Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι έβαλε τη φωτιά στην Παιανία και υποστήριξε ότι κάθε μέρα περνά από το ίδιο σημείο, καθώς μένει σε κοντινή απόσταση και πηγαίνει στο σπίτι του γιου του. 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)
Μπάσκετ 01.09.25

Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)

Το Μαυροβούνιο επικράτησε δύσκολα της Σουηδίας με 87-81 για την 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025, κάνοντας «σεφτέ» στη διοργάνωση. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Νίκολα Βούτσεβιτς (23 πόντοι, 15 ριμπάουντ).

Σύνταξη
«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού – 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»
10 Ιανουαρίου 1976 01.09.25

«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού - 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»

Η τελευταία ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη, Πιερ Πάολο Παζολίνι, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τη δολοφονία του, υπέστη λογοκρισία, κριτική και κλοπή αρκετών από των μπομπίνων της από μια εγκληματική συμμορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο «δράκος», η «αρκούδα» και το «λιοντάρι» – Κίνα, Ρωσία και Ινδία βρυχώνται στην εποχή Τραμπ 2.0
Γεωπολιτική «ζούγκλα» 01.09.25

Ο «δράκος», η «αρκούδα» και το «λιοντάρι» – Κίνα, Ρωσία και Ινδία βρυχώνται στην εποχή Τραμπ 2.0

Εν μέσω των εμπορικών πολέμων του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, η Κίνα περνά στην αντεπίθεση με επίδειξη διπλωματικής, γεωπολιτικής και στρατιωτικής ισχύος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού
Δικό σας 01.09.25

Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού

Το τραγούδι Τα Μανταλάκια του 1989 απέκτησε μια δεύτερη ζωή μέσα από τη φωνή του Γιάννη Κατσίγιαννη, έγινε viral στα φετινά πανηγύρια και το αγαπημένο hit της νεολαίας και του TikTok.

Σύνταξη
Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Το σκοτάδι πίσω από τη λάμψη της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ
Άλλη ζωή 01.09.25

Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Η ζωή της Τζορτζίνα πριν τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Μετά από εννέα χρόνια σχέσης και ένα παιδί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ αρραβωνιάστηκαν. Ωστόσο υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο η 31χρονη δεν μιλάει: η οικογένειά της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Global Sumud Flotilla: Ο στόλος που κατευθυνόταν στη Γάζα επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακοκαιρίας
Η ανακοίνωση 01.09.25

Ο στόλος Global Sumud Flotilla, που κατευθυνόταν στη Γάζα, επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακοκαιρίας

Ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν τη συνέχεια του ταξιδιού προς τη Γάζα από τον στόλο Global Sumud Flotilla - Δεν έχει ανακοινωθεί πότε τα πλοία θα αποπλεύσουν ξανά προς τον παλαιστινιακό θύλακα

Σύνταξη
