# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Κατηγορίες-φωτιά από Πορτογαλία για Τραμπ: «Είναι ρωσικό asset!»
Κόσμος 30 Αυγούστου 2025 | 15:24

Κατηγορίες-φωτιά από Πορτογαλία για Τραμπ: «Είναι ρωσικό asset!»

«Λέω ότι, αντικειμενικά μιλώντας, η νέα αμερικανική ηγεσία έχει στρατηγικά ευνοήσει τη Ρωσική Ομοσπονδία» δήλωσε ο ο Πορτογάλος ηγέτης για τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι «αντικειμενικά, ένα σοβιετικό ή ρωσικό asset», δήλωσε ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, σε ομιλία του στις 27 Αυγούστου.

Μιλώντας σε πάνελ για φοιτητές πανεπιστημίου, ο Ρεμπέλο ντε Σόουζα συζητούσε πώς ο Τραμπ εκπροσωπεί ένα νέο είδος παγκόσμιου ηγέτη σε μια διεθνή σκηνή με ταχέως μεταβαλλόμενες ισορροπίες ισχύος.

«Με ένα ιδιόμορφο και περίπλοκο στοιχείο — ο ανώτατος ηγέτης της μεγαλύτερης υπερδύναμης του κόσμου είναι, αντικειμενικά, ένα σοβιετικό ή ρωσικό asset. Λειτουργεί ως asset», είπε σε σχόλια που μετέδωσε το CNN.

«Λέω ότι, αντικειμενικά μιλώντας, η νέα αμερικανική ηγεσία έχει στρατηγικά ευνοήσει τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Η δεύτερη θητεία του Τραμπ έχει φέρει δραματική αλλαγή στη στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Ουκρανία και τη Ρωσία, σε σύγκριση με αυτήν του προκατόχου του, του Προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Παρά την εδώ και μήνες προσπάθεια με επικεφαλής τις ΗΠΑ να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Τραμπ δεν έχει ακόμη λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να πιέσει τη Ρωσία να σταματήσει τις εχθροπραξίες, ενώ σε διάφορες στιγμές έχει προσωρινά αναστείλει τη στρατιωτική βοήθεια και την ανταλλαγή πληροφοριών προς την Ουκρανία, και έχει επανειλημμένα καταφερθεί δημόσια εναντίον του προέδρου της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Πιο πρόσφατα, μετά από νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας με πυραύλους και drones στο Κίεβο, που σκότωσε 23 ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, ο Λευκός Οίκος εξίσωσε το πλήγμα με τις αμυντικές επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον ρωσικών υποδομών που στηρίζουν τη γενικευμένη εισβολή.

Ερωτήματα για τη σκοτεινή πιθανόν σχέση του Τραμπ με τη Ρωσία και τις υπηρεσίες ασφαλείας της -σύμφωνα με το ουκρανικό  kyiv independent– πλανώνται εδώ και χρόνια, κορυφώθηκαν δε με ειδική έρευνα ειδικού εισαγγελέα κατά την πρώτη του θητεία.

Αν και η έρευνα εκείνη βρήκε αποδείξεις «εκτεταμένης εγκληματικής δραστηριότητας» από τον Τραμπ, συνεργάτες του και μέλη της οικογένειάς του, δεν εντόπισε στοιχεία ότι εργαζόταν για, ή ότι στρατολογήθηκε ποτέ από, τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Ωστόσο, οι κατηγορίες συνεχίστηκαν, και ο Ρεμπέλο ντε Σόουζα δεν είναι ο πρώτος Ευρωπαίος αξιωματούχος που κατηγορεί τον Τραμπ ότι είναι ρωσικό asset — τον Μάρτιο, ο Βρετανός βουλευτής Γκράχαμ Στιούαρτ είχε θέσει την πιθανότητα ο Τραμπ να είχε καλλιεργηθεί από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Κρεμλίνου για δεκαετίες.

Πηγή: kyiv independent

89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

