Ο Τραμπ κλιμακώνει τη διαμάχη με Κογκρέσο – Θα ακυρώσει δαπάνες 5 δισ. δολάρια

Σε μονομερή ακύρωση 4,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων ομοσπονδιακής χρηματοδότησης προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι είχε εγκριθεί από το Κογκρέσο, μια κίνηση που σηματοδοτεί μια νέα κλιμάκωση της διαμάχης για το ποιος ελέγχει τις δαπάνες του κράτους.

Σε επιστολή που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο αργά την Πέμπτη, ο Τραμπ ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον ότι σχεδιάζει να αναστείλει τη χρηματοδότηση 15 διεθνών προγραμμάτων.

Το Σύνταγμα των ΗΠΑ παρέχει εξουσία χρηματοδότησης στο Κογκρέσο, το οποίο κάθε χρόνο πρέπει να ψηφίζει νομοθεσία για τη χρηματοδότηση των κυβερνητικών δραστηριοτήτων.

Ο Λευκός Οίκος πρέπει να εξασφαλίσει την έγκριση του Κογκρέσου εάν δεν θέλει να δαπανήσει αυτά τα χρήματα. Το Κογκρέσο το έπραξε αυτό τον Ιούλιο, όταν ακύρωσε 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε ξένη βοήθεια και χρηματοδότηση των δημόσιων μέσων ενημέρωσης.

Η τελευταία κίνηση — γνωστή ως «Pocket rescission» — παρακάμπτει εντελώς το Κογκρέσο.

Ο διευθυντής προϋπολογισμού του Τραμπ, Ράσελ Βόουτ, υποστήριξε ότι ο αμερικανός πρόεδρος μπορεί να δεσμεύσει κεφάλαια για 45 ημέρες, κάτι που σημαίνει ότι αυτή η παρακράτηση κεφαλαίων θα φτάσει έως το τέλος του οικονομικού έτους που είναι στις 30 Σεπτεμβρίου. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η τακτική αυτή χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά το 1977.

Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε την Παρασκευή, τα επίμαχα χρήματα προορίζονταν για ξένη βοήθεια, ειρηνευτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών και προσπάθειες προώθησης της δημοκρατίας στο εξωτερικό. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων είχε διαχειριστεί η Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό αποδιαρθρώσει.

Στον… πάγο 425 δισ. δολάρια

Οι Δημοκρατικοί ισχυρίζονται ότι η κυβέρνηση είχε παγώσει συνολικά περισσότερα από 425 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση.

Οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες έχουν δηλώσει ότι υποστηρίζουν τις περικοπές δαπανών σε οποιαδήποτε μορφή, ακόμη και αν αυτές υπονομεύουν την εξουσία του Κογκρέσου.

Αλλά η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς από το Μέιν, η οποία επιβλέπει τη νομοθεσία για τις δαπάνες ως πρόεδρος της Επιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας, δήλωσε ότι η ενέργεια αυτή είναι παράνομη.

«Αντί για αυτή την προσπάθεια υπονόμευσης του νόμου, ο κατάλληλος τρόπος είναι να εντοπιστούν τρόποι μείωσης των υπερβολικών δαπανών μέσω της διακομματικής, ετήσιας διαδικασίας πιστώσεων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι ο Τραμπ στοχεύει να επιβάλει κλείσιμο της κυβέρνησης στα τέλη Σεπτεμβρίου, υποδεικνύοντας ότι είναι πρόθυμος να αγνοήσει οποιονδήποτε νόμο περί δαπανών ψηφίσει το Κογκρέσο.

Πηγή: ΟΤ