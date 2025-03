Ο Δημοκρατικός βουλευτής Al Green αποδοκίμασε τον Ντόναλντ Τραμπ μέσα στο Κογκρέσο

Ο βουλευτής των Δημοκρατικών Al Green αποβλήθηκε από την αίθουσα της Βουλής επειδή διέκοψε τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Κογκρέσο το βράδυ της Τρίτης.

Ο Green, από το Χιούστον του Τέξας, σηκώθηκε και φώναξε «Κύριε Πρόεδρε, δεν έχετε λαϊκή εντολή!» λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της ομιλίας του Τραμπ, αναφερόμενος στις περικοπές του Medicaid.

Αμέσως καλύφθηκε από τις φωνές Ρεπουμπλικανών που φώναζαν «U-S-A!», προτού ο Πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, διατάξει την απομάκρυνσή του από την αίθουσα.

Ο Green είναι έντονος επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ και είχε ζητήσει την παραπομπή του σε δίκη κατά την πρώτη του θητεία.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους αφού αποχώρησε από την αίθουσα, ο Green δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να δεχτεί οποιαδήποτε τιμωρία του επιβληθεί για τις πράξεις του.

Speaker of the House Mike Johnson has a meltdown and threatens to remove Democrats, notably Rep. Al Green, from the House chambers during Donald Trump’s joint address of Congress.

Which he does 30 seconds later.

What a total disaster for Donald Trump. pic.twitter.com/6VybYnozRv

— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) March 5, 2025