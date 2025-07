Το Κογκρέσο ενέκρινε το «Μεγάλο, Όμορφο Νομοσχέδιο» του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να είναι ικανοποιημένος. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το «Μεγάλο, Όμορφο Νομοσχέδιό», στην τελική ψηφοφορία στο Κογκρέσο. Το νομοσχέδιο, που προβλέπει μειώσεις φόρων και δαπανών, αλλά και αλλαγές στις πολιτικές για το περιβάλλον και το σύστημα υγείας, χρειάζεται μόνο την υπογραφή του Αμερικανού προέδρου για να γίνει νόμος του κράτους.

Το νομοσχέδιο έλαβε τις απαιτούμενες 218 ψήφους, παρά το αρχικό αδιέξοδο και τις απειλές Ρεπουμπλικάνων ότι δεν θα το ψηφίσουν. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν 214 βουλευτές. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων 220 μέλη, έναντι 212 των Δημοκρατικών.

Ο Λευκός Οίκος θριαμβολόγησε αμέσως με μια ανάρτηση στο Χ: «Το Μεγάλο Όμορφο Νομοσχέδιο πέρασε από το Κογκρέσο και πάει στο Γραφείο του Προέδρου Τραμπ».

VICTORY: The One Big Beautiful Bill Passes U.S. Congress, Heads to President Trump’s Desk 🇺🇸🎉 pic.twitter.com/d1nbOlL21G

— The White House (@WhiteHouse) July 3, 2025