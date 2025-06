Ο «εμφύλιος» ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ έχει κλιμακωθεί τις τελευταίες ώρες, με τον δισεκατομμυριούχο της υψηλής τεχνολογίας να φτάνει να δηλώνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν στη διαβόητη λίστα Επστάιν, καθώς και ότι πρέπει να παραπεμφθεί.

Οι δύο μεγιστάνες κονταροχτυπήθηκαν στα social media την Πέμπτη, με τη συμμαχία τους να καταρρέει με κρότο μετά την υποτιθέμενη βελούδινη απομάκρυνση του Μασκ από το DOGE, το λεγόμενο υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας.

Το BBC κάνει μια αναδρομή στα γεγονότα των τελευταίων ωρών, ενώ θυμίζει πώς Τραμπ και Μασκ έγιναν σύμμαχοι.

Ο Τραμπ αρχικά δήλωσε «απογοητευμένος» από τις επικρίσεις του Μασκ για το κεντρικό νομοσχέδιο της κυβέρνησής του για τη φορολογία και τις δαπάνες, αναλογιζόμενος ότι μπορεί να είναι το τέλος της «σπουδαίας σχέσης» τους.

Στη συνέχεια, ο Μασκ κατηγόρησε τον Τραμπ για «αχαριστία», προσθέτοντας: «Χωρίς εμένα, ο Τραμπ θα είχε χάσει τις εκλογές».

Μετά από ώρες αντιπαράθεσης, ο Τραμπ φάνηκε να υποβαθμίζει την κατάσταση.

«Ω, είναι εντάξει», δήλωσε στο Politico. «Πηγαίνει πολύ καλά, ποτέ δεν ήταν καλύτερα», πρόσθεσε.

Οι βοηθοί του έχουν προγραμματίσει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μασκ για σήμερα Παρασκευή, ανέφερε ο ίδιος ειδησεογραφικός ιστότοπος.

Ο Μασκ φάνηκε επίσης να πιστεύει ότι υπήρχε ανάγκη να διορθωθούν τα πράγματα.

Αργά την Πέμπτη, σε απάντηση σε ανάρτηση του Μπιλ Άκμαν, ενός γνωστού υποστηρικτή του Τραμπ, που πρότεινε ότι το ζευγάρι έπρεπε να συμφιλιωθεί, έγραψε: «Δεν έχεις άδικο».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Το σημείο ρήξης στη σχέση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του άλλοτε συμμάχου του ήρθε μετά από εβδομάδες πιέσεων του Μασκ κατά του «μεγάλου, όμορφου» φορολογικού νομοσχεδίου του Τραμπ, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, με την ψηφοφορία στη Γερουσία να ακολουθεί.

Λίγο μετά την αποχώρησή του από το DOGE μετά από 129 ημέρες στη θέση αυτή, ο Μασκ χρησιμοποίησε τον λογαριασμό του στο Χ για να αποκαλέσει το νομοσχέδιο «αηδιαστικό έκτρωμα» και να γράψει: «Ντροπή σε όσους το ψήφισαν: ξέρετε ότι κάνατε λάθος».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο θα αυξήσει κατά ανεύθυνο τρόπο το εθνικό χρέος των ΗΠΑ και ενθάρρυνε τους οπαδούς του να τηλεφωνήσουν στους αντιπροσώπους τους για να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε αυτό.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς την Πέμπτη, ο Τραμπ υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο και είπε: «Είμαι πολύ απογοητευμένος επειδή ο Έλον γνώριζε τις εσωτερικές διαδικασίες για αυτό το νομοσχέδιο καλύτερα από σχεδόν οποιονδήποτε που κάθεται εδώ. Ξαφνικά είχε πρόβλημα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε υπονοώντας ότι ο Μασκ ήταν αναστατωμένος για την κατάργηση των επιδοτήσεων και των εντολών για τα ηλεκτρικά οχήματα, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την επιχείρησή του Tesla.

🚨TRUMP: «I’m very disappointed with Elon. I’ve helped him a lot. He knew the inner workings of the bill better than anybody sitting here. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem & he only developed the problem when he found out we’re going to cut EV mandate» pic.twitter.com/aeCcmCAODQ

— DogeDesigner (@cb_doge) June 5, 2025