Σε νέο επίπεδο πέρασε η σύγκρουση των άλλοτε συμμάχων Έλον Μασκ και Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν με πειράζει που ο Έλον στράφηκε εναντίον μου, αλλά θα έπρεπε να το είχε κάνει μήνες πριν»

Ο ιδιοκτήτης της Tesla και του Χ, ανάμεσα σε άλλες επιχειρήσεις, κατηγορεί τον Αμερικανό μεγιστάνα και πρόεδρο των ΗΠΑ ότι συμπεριλαμβάνεται στη διαβόητη λίστα του Τζέφρι Επστάιν, του εκλιπόντα δισεκατομμυριούχου σεξουαλικού παραβάτη.

«Ώρα να ρίξω την πραγματικά μεγάλη βόμβα: ο Ντόναλντ Τραμπ είναι στη λίστα Επστάιν. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που δεν έχει γίνει δημόσια. Καλή σου μέρα, DJT».

Η σχετική ανάρτηση στο Χ:

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public. Have a nice day, DJT! — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Κάτω από την αρχική ανάρτηση ο Μασκ έγραψε: «Κρατήστε αυτή την ανάρτηση για το μέλλον. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί», ενώ τάχθηκε υπέρ της παραπομπής του Τραμπ.

«Πρόεδρος εναντίον Έλον. Ποιος θα κερδίσει; Ποντάρω τα λεφτά μου στον Έλον… Ο Τραμπ πρέπει να καθαιρεθεί και να τον αντικαταστήσει ο Τζέι Ντι Βανς», έγραψε ο Ίαν Μάιλς Τσέονγκ, με τον Μασκ να κάνει retweet και να απαντά: «Ναι».

President vs Elon. Who wins? My money’s on Elon. Trump should be impeached and JD Vance should replace him. pic.twitter.com/r0D4Gkiz4v — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 5, 2025

Μάλιστα, στη συνέχεια, ο Μασκ ανάρτησε μια δημοσκόπηση στην οποία ρωτά τους χρήστες της πλατφόρμας: «Είναι καιρός να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό κόμμα στην Αμερική που να εκπροσωπεί πραγματικά το 80% του κέντρου;».

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Η πρώτη αντίδραση του Λευκού Οίκου και η ανάρτηση Τραμπ

Η Καρολάιν Λίβιτ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ήταν η πρώτη που αντέδρασε στο νέο επεισόδιο του εμφυλίου ανάμεσα σε Τραμπ και Μασκ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επιχείρησε αρχικά να υποβαθμίσει την κλιμάκωση της σύγκρουσης με δηλώσεις της στο CNN: «Πρόκειται για ένα ατυχές επεισόδιο από τον Έλον, ο οποίος είναι δυσαρεστημένος με το ‘Μεγάλο Όμορφο Νομοσχέδιο’ επειδή δεν περιλαμβάνει τις πολιτικές που ήθελε. Ο πρόεδρος επικεντρώνεται στην ψήφιση αυτού του ιστορικού νομοσχεδίου και στην επανεκκίνηση της σπουδαίας χώρας μας».

Στη συνέχεια ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε ανάρτηση στην πλατφόρμα του στο Truth Social, απαντώντας στον Έλον Μασκ χωρίς, όμως, να σχολιάζει τις κατηγορίες σε βάρος του ότι το όνομά του βρίσκεται στη λίστα Επστάιν.

Ο Τραμπ επέλεξε να υπερασπιστεί το φορολογικό νομοσχέδιο.

«Δεν με πειράζει που ο Έλον στράφηκε εναντίον μου, αλλά θα έπρεπε να το είχε κάνει μήνες πριν. Αυτό είναι ένα από τα σπουδαιότερα νομοσχέδια που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο Κογκρέσο. Πρόκειται για μια μείωση ρεκόρ στα έξοδα, 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια και η μεγαλύτερη μείωση φόρων που έχει δοθεί ποτέ.

Αν αυτό το νομοσχέδιο δεν περάσει, θα υπάρξει αύξηση φόρων κατά 68%, και θα υπάρξουν πράγματα πολύ χειρότερα από αυτό. Δεν δημιούργησα εγώ αυτό το χάος, είμαι απλώς εδώ για να ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΩ. Αυτό βάζει τη χώρα μας σε μια πορεία μεγαλείου. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!».

Η ανάρτηση στο Truth Social:

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ έχει κατηγορήσει τον Μασκ ότι στράφηκε κατά του φορολογικού νομοσχεδίου επειδή δεν ωφελεί την Tesla, την εταιρεία του που παράγει ηλεκτρικά οχήματα.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος με τον Έλον», είχε δηλώσει ο Τραμπ.

«Δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό. Ξαφνικά απέκτησε πρόβλημα, και το πρόβλημα το ανέπτυξε μόνο όταν έμαθε ότι πρόκειται να κόψουμε την εντολή για τα ηλεκτρικά οχήματα», είχε τονίσει.

