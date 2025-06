Από τις αγκαλιές στα… μαχαιρώματα οι σχέσεις Τραμπ – Μασκ

Από τις εκλογές του Νοεμβρίου 2024, τις βόλτες με αυτοκίνητα και τις κοινές φωτογραφίες -ακόμα και μέσα στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου– δεν πέρασε αρκετός καιρός.

Όμως οι σχέσεις μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Έλον Μασκ έχουν αλλάξει σημαντικά. Σύμφωνα με ρεπορτάζ διεθνών μέσων ενημέρωσης, οι δύο άνδρες δεν κρατούν ούτε τα… προσχήματα, ρίχνοντας ο ένας τα «καρφιά» του στον άλλον.

Όπως φαίνεται, η ρήξη μεταξύ των δύο πλευρών ήρθε με το «μεγάλο και όμορφο νομοσχέδιο» για τον προϋπολογισμό που προωθεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Στόχος του Τραμπ είναι να εφαρμοστούν ορισμένες από τις προεκλογικές υποσχέσεις του, όπως οι κολοσσιαίου ύψος «φοροεπιστροφές Τραμπ» τις οποίες είχε εγκρίνει κατά την πρώτη θητεία του αλλά θα λήξουν στο τέλος του έτους.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει ανάλυση του ανεξάρτητου Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, το νομοσχέδιο αυτό θα αυξήσει το ομοσπονδιακό έλλειμμα, που ήδη φτάνει τα 36,2 τρισ. δολάρια, κατά 3,8 τρισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία.

«Νομίζω ότι ένα νομοσχέδιο μπορεί να είναι μεγάλο ή μπορεί να είναι όμορφο», δήλωσε ο Μασκ και συμπλήρωσε: «Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να είναι και τα δύο».

«Ειλικρινά, απογοητεύτηκα όταν είδα το τεράστιο νομοσχέδιο για τις δαπάνες, το οποίο αυξάνει το δημοσιονομικό έλλειμμα, όχι απλώς το μειώνει, και υπονομεύει το έργο που κάνει η ομάδα DOGE», είπε ο Έλον Μασκ στο CBS News, ενώ μιλώντας στο Ars Technica παραδέχθηκε ότι «μάλλον ξόδεψα λίγο παραπάνω χρόνο στην πολιτική».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν άφησε ασχολίαστα τα όσα είπε ο Μασκ, δηλώνοντας μάλιστα «απογοητευμένος» από τις κινήσεις του μεγιστάνα της τεχνολογίας.

«Είχαμε μια εξαιρετική σχέση με τον Έλον. Δεν ξέρω αν έχουμε πια» ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συμπλήρωσε ότι ο Έλον Μασκ «γ νώριζε κάθε πτυχή αυτού του νομοσχεδίου. Το ήξερε καλύτερα από σχεδόν οποιονδήποτε άλλον και ποτέ δεν είχε αντίρρηση, μέχρι που έφυγε».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, ο ιδιοκτήτης εταιρειών όπως η Tesla και η SpaceX «αντέδρασε μόνο όταν έμαθε πως θα πρέπει να περικόψουμε την υποχρεωτική ποσόστωση για τα ηλεκτρικά οχήματα» υπονοώντας πως τα επιχειρηματικά συμφέροντα του Μασκ επηρεάζουν τη στάση του».

«Θα είμαι ειλικρινής: νομίζω ότι του λείπει το μέρος. Άνθρωποι φεύγουν από την κυβέρνησή μου και μας αγαπούν. Και κάποια στιγμή, τους λείπει τόσο πολύ, που άλλοι το αγκαλιάζουν και άλλοι γίνονται εχθρικοί» συμπλήρωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Έλον Μασκ δεν άφησε αναπάντητα τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι χωρίς αυτόν οι Ρεπουμπλικανοί δεν θα είχαν κερδίσει τις εκλογές του Νοεμβρίου.

«Χωρίς εμένα, ο Τραμπ θα είχε χάσει τις εκλογές, οι Δημοκρατικοί θα ήλεγχαν τη Βουλή και η Γερουσία θα ήταν 51-49 υπέρ τους», ισχυρίστηκε, προσθέτοντας επικριτικά: «Τέτοια αχαριστία».

Επίσης, ο Έλον Μασκ διέψευσε την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ ότι γνώριζε για το νομοσχέδιο: «Ψέματα, αυτό το νομοσχέδιο δεν μου το έδειξε κανείς, ούτε μια φορά».

Τέλος, ο ιδιοκτήτης του X (πρώην Twitter) προχώρησε και σε μία δημοσκόπηση προς τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, μέσα από το κοινωνικό δίκτυο, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο τη δυσαρέσκειά του.

«Μήπως ήρθε η ώρα να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό κόμμα στην Αμερική που να εκπροσωπεί πραγματικά το 80% του κέντρου;» τονίζει και ζητά απαντήσεις από τους Αμερικανούς.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle?

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025