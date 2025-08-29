newspaper
29.08.2025 | 14:54
Φωτιά τώρα στη Χόικα Θεσπρωτίας – Επιχειρούν 6 εναέρια
H KΕΔΕ παρουσιάζει την ερχόμενη εβδομάδα την πρότασή της για την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων
Αυτοδιοίκηση 29 Αυγούστου 2025 | 12:13

H KΕΔΕ παρουσιάζει την ερχόμενη εβδομάδα την πρότασή της για την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων

Ανακοίνωση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας σχετικά με την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων.

«Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια ψηλά στην ατζέντα της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού», αναφέρει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας σε ανακοίνωση της και προσθέτει:

«Η σημερινή Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. ήταν αυτή που προσέφυγε στο ΣτΕ, μαζί με 164 Δήμους, με στόχο να ακυρώσει την επιβολή του τέλους ταφής που άδικα επιβλήθηκε σε βάρος των προϋπολογισμών των Δήμων.

Η σημερινή Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι αυτή που έχει καταθέσει εναλλακτικές προτάσεις πάνω στο ζήτημα αυτό, όπως π.χ. την επιστροφή του τέλους ταφής στους δήμους με σκοπό την αγορά νέου εξοπλισμού ή τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου, προκειμένου να αυξηθεί η ανακύκλωση και η διαλογή στην πηγή στις πόλεις μας. Προτάσεις που περιλαμβάνονται στο υπόμνημα της ΚΕΔΕ που καταθέσαμε τις προηγούμενες ημέρες στον Πρωθυπουργό και τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη.

Η σημερινή, αλλά και οι προηγούμενες διοικήσεις της ΚΕΔΕ έχουν αναδείξει τις αντικειμενικές ευθύνες του Κεντρικού Κράτους, όσον αφορά τις ελλείψεις σε σύγχρονες, “πράσινες” υποδομές για την διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι ουραγός στην ανακύκλωση στην Ε.Ε. Καθώς και τις ευθύνες του για την απώλεια ευρωπαϊκών πόρων ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, για το σκοπό αυτό.

Και η σημερινή Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι αυτή που ζήτησε να υπάρξει παράταση στη διαβούλευση που διεξάγεται , με αφορμή τη «Μελέτη Σκοπιμότητας για τη Δημιουργία Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης ΑΣΑ», που κατέθεσε μέσα στον Αύγουστο το ΥΠΕΝ. Αίτημα που τελικά έγινε αποδεκτό, αφού κρίθηκε εύλογη η θέση μας ότι για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, δεν αρκεί ένας μόλις μήνας για να διεξαχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος και να δρομολογηθούν λύσεις, που καθυστερούν εδώ και δεκαετίες.

Απόφαση στην Θεσσαλονίκη

Η Κ.Ε.Δ.Ε. με σοβαρότητα και υπευθυνότητα διαμορφώνει τις θέσεις πάνω στο σημαντικό αυτό ζήτημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία των αυτοδιοικητικών της στελεχών. Οι θέσεις αυτές θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα στο Δ.Σ. που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θα ληφθεί απόφαση επί του περιεχομένου τους.

Η ΚΕΔΕ στην ανακοίνωση της επισημαίνει συνεχίζοντας: «Σε κάθε περίπτωση έχουμε ξεκαθαρίσει πως για την Αυτοδιοίκηση υπάρχουν έξι συγκεκριμένες «κόκκινες γραμμές», όσον αφορά αυτό το σημαντικό θέμα.

  1. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο το απαράδεκτο μοντέλο της ταφής απορριμμάτων, χωρίς επεξεργασία. Κάθε μέρα που περνά κι εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος, αποτελεί ντροπή για τη χώρα μας.
  2. Το νέο μοντέλο ενεργειακής αξιοποίησης δεν θα πρέπει να επιβαρύνει δυσανάλογα τους Δήμους, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με πανάκριβα και δυσβάστακτα ανταποδοτικά τέλη. Πληρώνουμε ήδη πανάκριβα ένα άδικο χαράτσι, το τέλος ταφής. Δεν αντέχουμε κι άλλη μια νέα επιβάρυνση.
  3. Απαιτούμε να διασφαλιστεί πως η ενεργειακή αξιοποίηση, εφόσον τελικά προχωρήσει, δεν θα υπονομεύσει την ανακύκλωση, ανάκτηση και κομποστοποίηση, που για μας παραμένουν προτεραιότητα. Η αλυσίδα στη διαχείριση των απορριμμάτων θα πρέπει να συνεχίσει να είναι μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, διαλογή στην πηγή, πληρώνω όσο πετάω, με τελευταίο κρίκο την ενεργειακή αξιοποίηση, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  4. Δεν είμαστε δογματικά αντίθετοι στο μοντέλο της ενεργειακής αξιοποίησης, είμαστε αντίθετοι στο να μετατρέπουμε ως εύκολη λύση το σκουπίδι σε καύσιμη ύλη για να παράγεται ρεύμα, παρακάμπτοντας όλες τις άλλες επιλογές.
  5. Απαιτούμε εφόσον προχωρήσει η δημιουργία μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης, να χρησιμοποιηθούν οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον, να επιτυγχάνονται τα πιο αυστηρά όρια εκπομπών που θέτει η Ε.Ε. και να εξασφαλίζεται μικρός βαθμός υπολειμμάτων προς διάθεση.
  6. Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η θετική αποδοχή των τοπικών κοινωνιών όσον αφορά τη χωροθέτηση των νέων μονάδων, καθώς και να διασφαλιστούν δίκαια ανταποδοτικά οφέλη. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, αυτό δεν μπορεί να γίνει με αδιέξοδες συγκρούσεις, σαν αυτές που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια όποτε άνοιγε ζήτημα δημιουργίας νέων μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων.

Συνεργασία περιφέρειας Αττικής με επιμελητήρια-Στο επίκεντρο η καινοτομία
Ενώνουν δυνάμεις 29.08.25

Συνεργασία περιφέρειας Αττικής με επιμελητήρια-Στο επίκεντρο η καινοτομία

Ζητούμενο για την περιφέρεια η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της Αττικής, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την τόνωση των εξαγωγών και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.

Σύνταξη
Πρόσκληση 4 εκατ. Ευρώ για κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία και συσσίτια
Κοινωνική πολιτική 29.08.25

Πρόσκληση 4 εκατ. Ευρώ για κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία και συσσίτια

Περισσότεροι από 15 χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να ενισχυθούν από την λειτουργία νέων μόνιμων δομών που θα παρέχουν φαγητό και άλλα είδη στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: «Μπλόκο» των Τούρκων σε Δούκα και Ευρωπαίους Δημάρχους που ήθελαν να δουν τον Ιμάμογλου
Κωνσταντινούπολη 28.08.25

«Μπλόκο» των Τούρκων σε Δούκα και Ευρωπαίους δημάρχους

To τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης απέρριψε το αίτημα Ευρωπαίων δημάρχων, που μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη, να επισκεφθούν τον κρατούμενο στις φυλακές της Σηλυβρίας δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύνταξη
Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση
Διαχείριση κρίσεων 28.08.25

Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση

Η τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να πάψει να είναι ο «τελευταίος τροχός της αμάξης» και να αποκτήσει θεσμικό και οικονομικό βάρος αντάξιο των ευθυνών που αναλαμβάνει στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Φθιώτιδα: Καταγγελίες, απειλές και παρ’ ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)
Στη Φθιώτιδα 28.08.25

Καταγγελίες, απειλές και παρ' ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)

Δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης αποκάλεσε κάτοικο του Αγίου Γεωργίου, στη Φθιώτιδα, πολιτικάντη με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που λειτουργεί σαν να ασκεί διοίκηση για λογαριασμό του Δήμου

Σύνταξη
Το πρόγραμμα Φάμελλου στη ΔΕΘ – Περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ στο συλλαλητήριο
Πλήρες πρόγραμμα 29.08.25

Το πρόγραμμα Φάμελλου στη ΔΕΘ – Περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ στο συλλαλητήριο

Η κεντρική ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ θα διεξαχθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Ανώγεια: Γύρισε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι του… γαζωμένο από σφαίρες
Αρνητική έκπληξη 29.08.25

Γύρισε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι του στα Ανώγεια... γαζωμένο από σφαίρες

«Δεν αισθάνομαι ότι έχω διάφορες με οποιονδήποτε άνθρωπο για να προχωρήσει σε τέτοια πράξη και να κάνει κάτι τέτοιο εναντίον μου», δήλωσε ο 63χρονος που είδε το σπίτι του να έχει δεχθεί πυροβολισμούς

Σύνταξη
Ταύρος: Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο και ναρκωτικά
Σχηματίστηκε δικογραφία 29.08.25

Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία - Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο, ναρκωτικά και κροτίδες

Στην οικία του συλληφθέντος εντοπίστηκε και ρουχισμός με τα διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ. - Ανάμεσα στα κατασχεθέντα, εκτός από το όπλο, είναι ένα σπαθί, πλήθος φυσιγγίων και κροτίδων και πάνω από 8.000 ευρώ

Σύνταξη
Ταϊλάνδη: Το Συνταγματικό Δικαστήριο καθαίρεσε την πρωθυπουργό Παετονγκτάρν Σιναουάτρα
Ποιος ο λόγος 29.08.25

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ταϊλάνδης καθαίρεσε την πρωθυπουργό Παετονγκτάρν Σιναουάτρα

Η Παετονγκτάρν Σιναουάτρα γίνεται το τρίτο μέλος της οικογένειάς της που εγκαταλείπει την ηγεσία της κυβέρνησης μετά τον πατέρα της και τη θεία της Γινγκλούκ - Είχαν ανατραπεί από πραξικοπήματα

Σύνταξη
Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης πιέστηκε και έκανε πίσω στο σχέδιο «ανάπλασης» της ΔΕΘ, που απέκλειε τους πολλούς
Θεσσαλονίκη 29.08.25

Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης πιέστηκε και έκανε πίσω στο σχέδιο «ανάπλασης» της ΔΕΘ, που απέκλειε τους πολλούς

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «οι άνθρωποι που ζουν σε αυτήν πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιοι για τη ζωή τους»

Σύνταξη
Ιράν: Ρωσία και Κίνα ενάντια στην επαναφορά των κυρώσεων – Για «ανεπανόρθωτες συνέπειες», μιλά η Μόσχα
Για τα πυρηνικά 29.08.25

Ρωσία και Κίνα ενάντια στην επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν - Για «ανεπανόρθωτες συνέπειες», μιλά η Μόσχα

Το Πεκίνο, από τη δική του πλευρά, κάνει λόγο για μη εποικοδομητική στάση των Ευρωπαίων μετά την ανακοίνωση της Ε3 για την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Π. Μαρινάκη: Οι πολίτες ξέρουν τι παραδίδει η αποτυχημένη κυβέρνηση της ΝΔ
«Μεγάλος προπαγανδιστής» 29.08.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Π. Μαρινάκη: Οι πολίτες ξέρουν τι παραδίδει η αποτυχημένη κυβέρνηση της ΝΔ

«Αν ενοχλείται η κυβέρνηση από τα πραγματικά στοιχεία γιατί δεν εξυπηρετούν το αφήγημά της να παραπλανά τους πολίτες για τις επιδόσεις της, δικό της θέμα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Eurostat: Πόσο ικανοποιημένοι οικονομικά είναι οι Ευρωπαίοι – Κοντά στον «πάτο» της λίστας η Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 29.08.25

Πόσο οικονομικά ικανοποιημένοι είναι οι Ευρωπαίοι - Κοντά στον «πάτο» της λίστας η Ελλάδα

Αν και το καθαρό εισόδημα παίζει σημαντικό ρόλο, δεν εξηγεί τα πάντα - Η εξαίρεση της Ρουμανίας - Τα περιφερειακά πρότυπα που αποκάλυψαν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η 45χρονη για το τροχαίο στη Θέρμη – Ήταν η οδηγός και βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ
Θετική στο αλκοτέστ 29.08.25

Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του Ι.Χ. του τροχαίου στη Θέρμη - Ήταν η οδηγός και βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ

Η 45χρονη επιχειρηματίας μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Θεσσαλονίκη, κατάφερε να βγει από το όχημα μέσω της ηλιοροφής και να διαφύγει, εγκαταλείποντας στο σημείο τους δύο τραυματίες

Σύνταξη
Ισραήλ: Οι IDF ανέκτησαν δύο σορούς ομήρων από τη Γάζα – Ο Ιλάν Βάις είχε δολοφονηθεί στις 7 Οκτωβρίου
Η ανακοίνωση 29.08.25

Οι IDF ανέκτησαν δύο σορούς ομήρων από τη Γάζα - Ο Ιλάν Βάις είχε δολοφονηθεί στις 7 Οκτωβρίου

Η γυναίκα και η κόρη του Ιλάν Βάις είχαν απομακρυνθεί από τη Γάζα κατά τη διάρκεια της συμφωνίας για απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων

Σύνταξη
Χαλκιδική: Ναυαγοσώστης έσωσε 4χρονο αγοράκι από πνιγμό – Συνελήφθη ο πατέρας για έκθεση ανηλίκου
Στη Χαλκιδική 29.08.25

Ναυαγοσώστης έσωσε 4χρονο αγοράκι από πνιγμό - Συνελήφθη ο πατέρας για έκθεση ανηλίκου

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, το παιδί διεκομίσθη με το ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο στη Χαλκιδική για νοσηλεία

Σύνταξη
Ινδία: «Μας έβαλαν στο πλοίο σαν αιχμαλώτους και μετά μας πέταξαν στη θάλασσα» – Το δράμα των Ροχίνγκια
Στην Ινδία 29.08.25

«Μας έβαλαν στο πλοίο σαν αιχμαλώτους και μετά μας πέταξαν στη θάλασσα» - Το δράμα των προσφύγων Ροχίνγκια

Παρόλο που οι Ροχίνγκια έχουν ζήσει για γενιές στη Μιανμάρ, η κυβέρνηση της χώρας επιμένει ότι όλοι οι Ροχίνγκια είναι παράνομοι μετανάστες από το Μπαγκλαντές.

Σύνταξη
