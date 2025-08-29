H KΕΔΕ παρουσιάζει την ερχόμενη εβδομάδα την πρότασή της για την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων

«Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια ψηλά στην ατζέντα της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού», αναφέρει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας σε ανακοίνωση της και προσθέτει:

«Η σημερινή Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. ήταν αυτή που προσέφυγε στο ΣτΕ, μαζί με 164 Δήμους, με στόχο να ακυρώσει την επιβολή του τέλους ταφής που άδικα επιβλήθηκε σε βάρος των προϋπολογισμών των Δήμων.

Η σημερινή Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι αυτή που έχει καταθέσει εναλλακτικές προτάσεις πάνω στο ζήτημα αυτό, όπως π.χ. την επιστροφή του τέλους ταφής στους δήμους με σκοπό την αγορά νέου εξοπλισμού ή τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου, προκειμένου να αυξηθεί η ανακύκλωση και η διαλογή στην πηγή στις πόλεις μας. Προτάσεις που περιλαμβάνονται στο υπόμνημα της ΚΕΔΕ που καταθέσαμε τις προηγούμενες ημέρες στον Πρωθυπουργό και τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη.

Η σημερινή, αλλά και οι προηγούμενες διοικήσεις της ΚΕΔΕ έχουν αναδείξει τις αντικειμενικές ευθύνες του Κεντρικού Κράτους, όσον αφορά τις ελλείψεις σε σύγχρονες, “πράσινες” υποδομές για την διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι ουραγός στην ανακύκλωση στην Ε.Ε. Καθώς και τις ευθύνες του για την απώλεια ευρωπαϊκών πόρων ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, για το σκοπό αυτό.

Και η σημερινή Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι αυτή που ζήτησε να υπάρξει παράταση στη διαβούλευση που διεξάγεται , με αφορμή τη «Μελέτη Σκοπιμότητας για τη Δημιουργία Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης ΑΣΑ», που κατέθεσε μέσα στον Αύγουστο το ΥΠΕΝ. Αίτημα που τελικά έγινε αποδεκτό, αφού κρίθηκε εύλογη η θέση μας ότι για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, δεν αρκεί ένας μόλις μήνας για να διεξαχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος και να δρομολογηθούν λύσεις, που καθυστερούν εδώ και δεκαετίες.

Απόφαση στην Θεσσαλονίκη

Η Κ.Ε.Δ.Ε. με σοβαρότητα και υπευθυνότητα διαμορφώνει τις θέσεις πάνω στο σημαντικό αυτό ζήτημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία των αυτοδιοικητικών της στελεχών. Οι θέσεις αυτές θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα στο Δ.Σ. που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θα ληφθεί απόφαση επί του περιεχομένου τους.

Η ΚΕΔΕ στην ανακοίνωση της επισημαίνει συνεχίζοντας: «Σε κάθε περίπτωση έχουμε ξεκαθαρίσει πως για την Αυτοδιοίκηση υπάρχουν έξι συγκεκριμένες «κόκκινες γραμμές», όσον αφορά αυτό το σημαντικό θέμα.